Hertl se znova trefil za Vegas, Carolina s Torontem slaví druhou výhru

Na úvodní drtivé vítězství 6:2 navázali hokejisté Toronta v kanadském souboji s Ottawou výsledkem 3:2 po prodloužení a vedou tak v sérii 2:0 na zápasy. Zasloužil se o to útočník Max Domi, jenž se v 64. minutě dostal k zakončení z prostoru mezi kruhy.

Domácím Maple Leafs vyšel vstup do zápasu, když ve 4. a 9. minutě udeřili Morgan Rielly a John Tavares. Senators ale postupně dokázali ztrátu smazat. Ve druhé třetině je dostal do kontaktu využitou přesilovkou Brady Tkachuk a do prodloužení duel poslal v 55. minutě bojovník Adam Gaudette.

Stejný vývoj série jako v případě Toronta nabírá i konfrontace Caroliny s New Jersey. Po výsledcích 4:1 a 3:1 vedou Hurricanes 2:0 na zápasy. V utkání číslo dvě sice jako první skórovali hostující Devils, když se už ve 4. minutě prosadil Jesper Bratt. V dalším průběhu ale Frederik Andersen soupeři postrádající zraněné obránce Lukea Hughese a Brendena Dillona nic nepovolil a branky začaly padat naopak do sítě Jacoba Markströma.

V úvodu druhého dějství otočily vývoj slepené trefy od Shaynea Gostisbeherea a Jordana Martinooka, který slavil při hře v oslabení. Těsné skóre pak vydrželo až do samého závěru, než Seth Jarvis v 60. minutě do prázdné klece dodal domácím pojistku. Jediný český účastník duelu, útočník New Jersey Ondřej Palát (13:15, +/-: 0, 1 střela), tak odcházel v roli poraženého.

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:4 (0:3, 1:1, -:-) Góly:

32:04 Hanifin (N. Roy)

42:17 Hertl (Pietrangelo, Saad) Góly:

09:56 Boldy (Kaprizov, Brodin)

11:36 M. Foligno (Hartman)

17:15 Zuccarello (M. Johansson)

23:59 Kaprizov (Boldy) Sestavy:

Hill (Schmid) – Hanifin, Pietrangelo, McNabb, Theodore, Hague, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Stone – Saad, Hertl, Dorofejev – Olofsson, W. Karlsson, R. Smith – Howden, N. Roy, Kolesar. Sestavy:

Gustavsson (M. Fleury) – Brodin, Faber, J. Middleton, Spurgeon, Bogosian, Buium – Kaprizov, Eriksson Ek, Boldy – M. Johansson, Gaudreau, Zuccarello – M. Foligno, Hartman, Nyquist – Trenin, Rossi, Brazeau. Stav série: 1:0

Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 2:6 (1:2, 1:3, 0:1) Góly:

12:21 Guentzel (Kučerov, Hedman)

33:04 Point (McDonagh, Goncalves) Góly:

03:44 Bennett (Samoskevich)

19:15 Reinhart (Kulikov, Verhaeghe)

24:41 Schmidt (Marchand, Bennett)

24:55 M. Tkachuk (Reinhart, Barkov)

29:44 M. Tkachuk

45:08 Schmidt (M. Tkachuk, Barkov) Sestavy:

Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, Perbix – D. Raddysh, Gourde, Point – Kučerov (A), Hagel, Cirelli – Guentzel, Goncalves, Paul – C. Geekie, Girgensons, Glendening. Sestavy:

Bobrovskij (Vaněček) – Forsling (A), S. Jones, Mikkola, Kulikov, Balinskis, Schmidt – Verhaeghe, Barkov (C), Reinhart – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Marchand – J. Boqvist, Sturm, Rodrigues. Rozhodčí: Luxmore, Furlatt – Suchánek, Cherrey Počet diváků: 19 092 Stav série: 0:1

Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2P (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0) Góly:

03:44 Rielly (W. Nylander, Tavares)

08:20 Tavares (Marner, Matthews)

63:09 Domi (Benoit) Góly:

35:42 B. Tkachuk (Giroux, Chabot)

54:47 Gaudette (Kleven, Stützle) Sestavy:

Stolarz (Woll) – Rielly (A), Carlo, McCabe, C. Tanev, Ekman-Larsson, Benoit – Knies, Matthews (C), Marner – Holmberg, Tavares (A), W. Nylander – McMann, Domi, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Järnkrok. Sestavy:

Ullmark (A. Forsberg) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Matinpalo – B. Tkachuk (C), Stützle, Giroux (A) – Perron, Cozens, Batherson – Greig, Pinto, Amadio – Cousins, Gaudette, Zetterlund. Rozhodčí: Dwyer, Lambert – Knorr, Tobias Počet diváků: 19 333 Stav série: 2:0