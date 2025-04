Dobeš vítězně debutoval v play off, Palát byl u snížení New Jersey

Po dvou domácích výhrách Washingtonu 3:2PP a 3:1 se bitva prvního kola přesunula do Montrealu, který své náročné fanoušky nezklamal a výsledkem 6:3 snížil stav série. Oba celky během třetí partie střídaly své brankářské jedničky. Zatímco odstoupení domácího Sama Montembeaulta z 32. minuty je zahaleno v tajemství, Logan Thompson v 54. minutě odstoupil zcela jistě kvůli zranění.

Premiéry v play off se tak dočkal český talent Jakub Dobeš, jenž během druhé poloviny řádné hrací doby z osmi střel jen jednou inkasoval. Do akce naskakoval za stavu 2:2 a přes délku kluziště sledoval nejprve gól Colea Caufielda ze závěru druhého dějství. Na danou situaci Capitals odpověděli v 43. minutě zásluhou třetí branky v play off od kapitána Alexe Ovečkina. Ve zbytku duelu ale stříleli branky již jen domácí Canadiens. Zápas rozhodla série tří branek od Christiana Dvoraka, Juraje Slafkovského a Alexe Newhooka.

„Jak na mě začaly lítat první střely, už jsem se cítil dobře. Naběhne vám adrenalin a sebevědomí. Spoluhráči to zvládli neskutečně. Jde to za nima, moc mi pomohli a v závěru góly rozhodli,“ hodnotil svou premiéru ve vyřazovacích bojích Dobeš.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 7:4 (2:1, 1:3, 4:0) Góly:

02:49 Nugent-Hopkins (Hyman, McDavid)

08:43 Bouchard (Draisaitl)

37:19 C. Brown (E. Kane, Henrique)

53:18 E. Kane (McDavid, Walman)

53:28 Bouchard (Draisaitl)

58:20 McDavid (Hyman)

59:52 C. Brown (Podkolzin) Góly:

17:18 Kempe (Doughty, Kopitar)

25:43 Fiala (Kempe, Kopitar)

35:07 Doughty (T. Moore, Danault)

37:28 T. Moore (Edmundson, Danault) Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Klingberg, Emberson, Nurse (A), Walman, Kulak – Hyman, McDavid (C), Draisaitl (A) – Arvidsson, Nugent-Hopkins, Podkolzin – C. Brown, Henrique, E. Kane – Perry, Janmark, Frederic. Sestavy:

Kuemper (Rittich) – Doughty (A), M. Anderson, Spence, Gavrikov, Clarke, Edmundson – Kempe, Kopitar (C), Kuzmenko – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Lewis, Helenius, Malott. Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, D. O ́Rourke – D. Brisebois, J. Marquis Počet diváků: 18 347 Stav série: 1:2

New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:2P (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0, 1:0) Góly:

16:11 Hischier (Meier, Palát)

41:18 Mercer (Bratt)

82:36 Nemec Góly:

46:11 Jarvis (Sebastian Aho, Gostisbehere)

52:20 Sebastian Aho (Svečnikov) Sestavy:

Markström (Allen) – Hamilton, Pesce, Kovacevic, Dumoulin, Nemec, Siegenthaler – Meier, Hischier (C), Palát (A) – Bratt (A), Mercer, Haula – Noesen, Glass, Cotter – Bastian, Dowling, Tatar. Sestavy:

Andersen (Kočetkov) – Burns, Slavin (A), Chatfield, Orlov, S. Walker, Gostisbehere – Blake, Sebastian Aho, Jarvis – Svečnikov, Kotkaniemi, Hall – Stankoven, Staal (C), Martinook (A) – Robinson, Roslovic, W. Carrier. Rozhodčí: Sutherland, Brenk – Daisy, Smith Počet diváků: 16 682 Stav série: 1:2