V případě neúspěchu proti Dallasu v šestém zápase na domácím ledě by Coloradu skončila sezona. Ve složité situaci Avalanche vyšel vstup do utkání, v zahajovací třetině skórovali Valerij Ničuškin a Artturi Lehkonen. Prostřední dějství ale přineslo drama. Stars zásluhou produktivní finské dvojice Mikka Rantanena (1+3) a Roopeho Hintze (2+2) čtyřmi góly otočili vývoj.

Avs ovšem udržel v kontaktu aktivní útočník Martin Nečas (21:07, 1+1, +2, 6 střel), jenž byl za svůj výkon nakonec zvolen první hvězdou. K asistenci z úvodní třetiny přidal v 25. minutě i svou první trefu letošního play off poté, co si najel před bránu přesně na chytrý pas hvězdného beka Calea Makara.

Do třetí třetiny domácí nastupovali za stavu 3:4 a sérií čtyř gólů rázně odmítli vyřazení. K obratu zavelel vyrovnáním z 47. minuty dvougólový střelec Ničuškin, rozdílovou akci kuriózním způsobem zapsal v 50. minutě hvězdný Nathan MacKinnon, jenž těžil z několika odrazů puku od bránících hráčů, a do prázdné klece v závěru výsledek pojišťovali obránci Josh Manson a Makar.

Hokejisté Vegas s českým centrem Tomášem Hertlem (17:01, -1, 2 střely) v sestavě ve čtvrtek porazili Minnesotu 3:2 a v sérii tak uspěli 4:2 na zápasy. Góly v rozhodujícím duelu za Golden Knights obstarali Shea Theodore, Jack Eichel a kapitán Mark Stone.

V dresu Wild se dvakrát prosadil Ryan Hartman, jenž jako jediný našel recept na pozorného gólmana Adina Hilla. Ten zastavil 29 z 31 střel domácích a ve druhém kole bude v bráně Vegas čelit Edmontonu. Utkáním v roli náhradního brankáře Minnesoty uzavřel svou bohatou kariéru v NHL gólman Marc-André Fleury.

Na třetí pokus již hokejisté Toronta dokázali dotáhnout sérii prvního kola proti Ottawě k postupu. Po třech úvodních výhrách Maple Leafs se dvakrát radovali Senators, v šestém duelu ale tým s javorovým listem ve znaku uspěl 4:2 a stejným poměrem tak zvládl i celou sérii.

Torontu nejprve zajistili dvougólový trhák Auston Matthews a William Nylander. Ottawa s podporou domácích fanoušků ale postupně dokázala vyrovnat. Ve 28. minutě slavil Brady Tkachuk a v 53. minutě na 2:2 upravil skóre David Perron.

Radost v publiku Canadian Tire Centre ale nevydržela dlouho, když hostujícím Maple Leafs vrátil vedení v 55. minutě Max Pacioretty a do prázdné branky vše v závěru pojistil svou druhou trefou Nylander. Ve druhém kole Toronto, které zatím nastupuje bez českého centra Davida Kämpfa, narazí na obhájce Stanley Cupu z Floridy.

Hráči Los Angeles vstoupili do play off dvěma výhrami 6:5 a 6:2. V danou chvíli vše nasvědčovalo, že dominance Edmontonu proti týmu Kings z úvodních kol play off po třech letech skončí. Hvězdní útočníci Connor McDavid s Leonem Draisaitlem s tím ale nesouhlasili a sérií čtyř výher Oilers zařídili velký obrat.

Rozhodující krok kanadský celek učinil čtvrtečním domácím triumfem 6:4, pod nějž se nejvíce podepsal forvard Connor Brown (1+2). Bilanci 1+1 brali Darnell Nurse, Trent Frederic, Zach Hyman a Ryan Nugent-Hopkins. Z hvězdného dua McDavid - Draisaitl v postupovém duelu bodoval jen prvně jmenovaný kapitán, na jehož konto přibyla jedna asistence. V kádru LA se tak se sezonou loučil i český náhradní gólman David Rittich.

Výsledky

Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) Góly:

03:04 Henrique (C. Brown, Frederic)

05:55 Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman)

12:49 Hyman (Nurse, Nugent-Hopkins)

34:59 Nurse (Podkolzin, Janmark)

36:35 Frederic (C. Brown, Kulak)

59:59 C. Brown Góly:

01:19 Byfield (Fiala, Laferriere)

03:37 Clarke (Danault)

38:01 Spence (Fiala, Helenius)

59:06 Kopitar (Doughty, Laferriere) Sestavy:

Pickard (S. Skinner) – Nurse (A), Bouchard, Walman, Klingberg, Kulak, Emberson – Draisaitl (A), McDavid (C), Perry – E. Kane, Nugent-Hopkins, Hyman – Frederic, Henrique, C. Brown – Podkolzin, Janmark, Arvidsson. Sestavy:

Kuemper (Rittich) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, Clarke, Spence, Gavrikov – Kuzmenko, Kopitar (C), Kempe – Foegele, Danault (A), T. Moore – Fiala, Byfield, Laferriere – Malott, Helenius, Turcotte. Rozhodčí: McIsaac, Rooney – Cherrey, Suchanek Počet diváků: 18347 Stav série: 4:2

Ottawa Senators Ottawa Senators : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Góly:

27:28 B. Tkachuk (Chabot, Giroux)

52:40 Perron (Chabot) Góly:

18:50 Matthews (Marner, W. Nylander)

20:43 W. Nylander (Pacioretty)

54:21 Pacioretty (Domi, Holmberg)

59:41 W. Nylander Sestavy:

Ullmark (A. Forsberg) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot, Matinpalo, Kleven – Giroux, Stützle, B. Tkachuk (C) – Batherson, Cozens, Perron – Amadio, Pinto, Greig – Zetterlund, Gaudette, Cousins. Sestavy:

Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly, C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Marner (A), Matthews (C), Knies – W. Nylander, Tavares (A), Pacioretty – Domi, Holmberg, McMann – Lorentz, Laughton, Järnkrok. Rozhodčí: Francis Charron, Graham Skilliter. Čároví: Ryan Daisy, Andrew Smith Počet diváků: 19 007 Stav série: 2:4

Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Dallas Stars Dallas Stars 7:4 (2:0, 1:4, 4:0) Góly:

06:29 Ničuškin (Nelson, Landeskog)

18:40 Lehkonen (Makar, Nečas)

24:34 Nečas (Makar, Toews)

46:02 Ničuškin (Landeskog, Nelson)

49:04 MacKinnon

58:44 Manson (MacKinnon)

59:04 Makar (MacKinnon) Góly:

21:19 Hintz (Rantanen, W. Johnston)

23:41 Granlund (Hintz, Rantanen)

27:51 Hintz (Rantanen)

38:35 Rantanen (Hintz, Ceci) Sestavy:

Blackwood (Wedgewood) – Toews, Makar, Girard, Manson, R. Lindgren, Malinski – Lehkonen, MacKinnon, Nečas – Landeskog, Nelson, Ničuškin – Drouin, Coyle, Kiviranta – Kelly, Drury, L. O'Connor. Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Lindell, Ceci, Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Granlund, Hintz, Rantanen – Marchment, Duchene, Seguin – Benn, W. Johnston, Dadonov – Bäck, Steel, Blackwell. Stav série: 3:3