Edmonton otočil zápas na ledě Vegas, Carolina uspěla nad Washingtonem

Hokejisté Vegas s českým centrem Tomášem Hertlem (17:10, -1, 1 střela) v sestavě dokázali Edmontonu rychle odskočit do dvoubrankového vedení, když se ve 3. a 10. minutě prosadil kapitán Mark Stone. Nejprve v přesilovce tečoval střelu obránce Shea Theodorea a podruhé slavil díky zakončení z prostoru mezi kruhy.

Edmonton ale ještě před prvním odchodem do kabin vrátil zpátky do hry veterán Corey Perry, jenž v 17. minutě těžil z přihrávek hvězdných spoluhráčů Connora McDavida a Leona Draisaitla. Stav 2:1 pak vydržel až třetí třetiny, kterou hosté ovládli třemi zásahy.

Vyrovnání zařídil po 57 vteřinách hry v dané fázi dorážející Leon Draisaitl a rozdílovou akci si schoval na čas 56:58 Zach Hyman. V útočném pásmu si nejprve srovnal puk na holi po přihrávce od Ryana Nugent-Hopkinse a pověst kanonýra potvrdil prudkou ranou k tyči, za níž se Adin Hill mohl jen otočit. Obrat Oilers navíc záhy potvrdil pojistkou bojovník Connor Brown.

V úvodním zápase druhého kola play off mezi Washingtonem a Carolinou se čekalo na gól až do 24. minuty. Bezbrankový stav uťal po rychlém protiútoku po pravém křídle domácí forvard Alexej Protas. Hosté měli v zápase výraznou střeleckou převahu (14:33) a ve snaze o vyrovnání byli nakonec úspěšní. V 50. minutě našel Jesperi Kotkaniemi mezi kruhy volného Logana Stankovena, který pohotovým zakončením vzal šanci na nulu brankáři Loganu Thompsonovi.

Za stavu 1:1 se tak šlo do prodloužení. To ovšem už ve čtvrté minutě ukončil sváteční střelec Hurricanes Jaccob Slavin. Jeden z nejlepších defenzivních specialistů v soutěži uspěl střelou od modré čáry, která zapadla do sítě Washingtonu přes skrumáž těl.

Výsledky

Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-) Stav série: 1:0