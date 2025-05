Carolina v NHL vyřadila Washington, Winnipeg vynuloval první mečbol Dallasu

Zklamaný Alexander Ovečkin po vyřazení Washingtonu ve druhém kole play off NHL. | foto: Geoff Burke-Imagn Images

Z dosavadních dvanácti účastí v play off, z nichž nejúspěšnější byl ročník 2006 se ziskem Stanley Cupu, se Carolina probojovala do finále Východní konference už pošesté. Letos díky hladké jízdě 4:1 na zápasy proti Washingtonu. Rozhodující krok Hurricanes učinili venkovní výhrou 3:1, kterou vydřeli až v závěru řádné hrací doby.

Tým kouče Roda Brind’Amoura šel poprvé do vedení v 10. minutě trefou veterána Jordana Staala. Do kabin se ale odcházelo za smírného stavu, jelikož ve 14. minutě odpovídal domácí Anthony Beauvillier. Oba týmy se soustředily hlavně na obranu, nikdo nechtěl udělat chybu, a tak skóre 1:1 vydrželo až do závěru řádné hrací doby.

Běžela 59. minuta, když obránce Sean Walker založil útočnou akci, na jejímž konci byl z ostrého úhlu od pravého mantinelu zakončující Andrej Svečnikov. Kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin, jenž se pomalu vracel do obranného pásma, celou akci sledoval jen jako divák. Při následné snaze Capitals bez brankáře ještě pojistil výsledek pro Carolinu Seth Jarvis. Ve finále Východní konference se Hurricanes potkají s lepším z dvojice Florida vs. Toronto (3:2 na zápasy).

Vítěz letošní základní části, hokejisté Winnipegu, v sérii s Dallasem zvítězili podruhé. A opět výsledkem 4:0. Na svou druhou nulu v play off potřeboval brankář Connor Hellebuyck 22 zákroků, pomohl tak odvrátit první hrozbu vyřazení. Stars ale v sérii stále vedou 3:2 na zápasy.

První gólové akce se fanoušci Jets dočkali v 27. minutě. Radoval se elitní centr Mark Scheifele, jenž těžil z odrazu puku od bránícího Thomase Harleyho. Pojistit své vedení Winnipeg následně dokázal až ve třetí třetině.

Přesilovku pět na tři ve 43. minutě proměnil Dán Nikolaj Ehlers a klasickou výhodu pěti proti čtyřem pak v 53. minutě přetavil ve vedení 3:1 Vladislav Naměstnikov. Dallas se ještě pokoušel o zázrak s odvolaným brankářem, výsledkem ale byla jen finální trefa Ehlerse do prázdné klece.

Výsledky

Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Dallas Stars Dallas Stars 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) Góly:

26:17 Scheifele (Connor, Pionk)

42:20 Ehlers (Connor, Scheifele)

52:07 Naměstnikov (Iafallo, Pionk)

59:15 Ehlers (Perfetti, Naměstnikov) Góly:

Sestavy:

Hellebuyck (Comrie) – Morrissey, DeMelo, Samberg, Pionk, H. Fleury, L. Schenn – Connor, Scheifele, Vilardi – Ehlers, Naměstnikov, Perfetti – Niederreiter, Lowry, Appleton – B. Tanev, M. Barron, Iafallo. Sestavy:

Oettinger (DeSmith) – Harley, Ljubuškin, Lindell, Ceci, Heiskanen, Bichsel, Petrovic – Granlund, Hintz, Rantanen – Marchment, Duchene, Seguin – Benn, W. Johnston, J. Robertson – Steel, Dadonov. Stav série: 2:3