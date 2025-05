Florida uspěla na ledě Caroliny, Nosek asistoval u dvou gólů

Z posledních tří účastí ve finále Východní konference má Carolina hrozivou bilanci 0:12 na zápasy. V úvodní partii letošního semifinále play off proti Floridě začala ve stejném duchu, když obhájcům trofeje podlehla 2:5. Hráči Hurricanes tak přišli o domácí neporazitelnost z letošních vyřazovacích bojů poté, co před svými fanoušky třikrát porazili New Jersey a dvakrát Washington.

Panthers nasměroval za úspěchem využitou přesilovkou už z 9. minuty Carter Verhaeghe. Ve 13. minutě náskok zdvojnásobil bek Aaron Ekblad. Carolině následně nepomohl gól do šatny, když se v čase 19:44 prosadil Sebastian Aho. Jediným střelcem druhé hrací části byl totiž opět zástupce hostů, člen čtvrté formace A.J. Greer. Asistenci si připsal i český centr Tomáš Nosek (10:37, 0+2, +2, 1 střela), jenž navíc neřekl své poslední slovo.

V závěrečném dějství pak využil druhou přesilovku Floridy Sam Bennett a popáté překonal brankáře Frederika Andersena v 55. minutě Eetu Luostarinen, jenž zakončoval po pasu Noska od zadního mantinelu. Carolina již dokázala jen kosmeticky upravit skóre. V 57. minutě uzavřel gólový výčet zápasu Jackson Blake.

Výsledek