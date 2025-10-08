Hokejisté Floridy před úvodním zápasem 108. sezony NHL přihlíželi slavnostnímu vyvěšení banneru pod strop Amerant Bank Arény, připomínajícímu jejich obhajobu Stanley Cupu z loňské sezony. Přítomny byly na střídačce i zraněné hvězdy Aleksander Barkov a Matthew Tkachuk. Delší dobu nebude za Panthers nastupovat také zraněný český centr Tomáš Nosek.
Prvním střelcem nového ročníku nejlepší hokejové ligy světa se stal v 11. minutě americký forvard Chicaga Frank Nazar. Poprvé do kabin však šli Panthers za vedení, když skóre otočili A.J. Greer a Carter Verhaeghe. Hned na startu druhé hrací části srovnal Teuvo Teräväinen, domácí tým však za svou střeleckou převahu (37:19) byl nakonec odměněn. V 50. minutě zařídil rozdílový gól na 3:2 pro Floridu Jesper Boqvist.
Překvapením skončil vstup do sezony pro hokejisty Rangers. Na ledě domácí Madison Square Garden nedokázali najít recept na novou brankářskou jedničku Pittsburghu Arturse Silovse.
Lotyšská posila Penguins z Vancouveru pochytala všech 25 střel New Yorku. To nejlépe placeného gólmana ligy Igora Šesťorkina pokořil v 20. minutě Justin Brazeau. Pittsburgh pojistil svůj dvoubodový zisk až v samém závěru dvěma góly do prázdné klece. Podruhé slavil Brazeau a přesně mířil i Blake Lizotte.
Skóre zápasu Los Angeles s Coloradem se poprvé měnilo v 21. minutě. Během signalizované výhody Nathan MacKinnon v útočném pásmu zpoza brány našel volného Martina Nečase (21:12, 2+0, +2, 3 střely), jenž se zakončením z pravého kruhu nemýlil. V dalším průběhu druhé třetiny navíc vedení Avalanche pojistili bek Sam Malinski a útočník Artturi Lehkonen.
Hvězdný MacKinnon (1 017 bodů z 871 zápasů) si připsal ještě jednu asistenci a potvrdil tak své nově nabyté vedení v historické klubové produktivitě, když přeskočil Joea Sakica (1 015 bodů z 870 zápasů, v dresu předchůdce Avs týmu Quebec Nordiques navíc přidal legendární centr ještě dalších 626 zápisů).
Také svou druhou branku zápasu Nečas slavil po střele z pravého kruhu. Stalo se tak v 51. minutě, kdy využitou přesilovkou upravoval skóre na 0:4. Poslední slovo však patřilo domácím. Čestnou branku Kings vstřelil v 56. minutě Kevin Fiala. Brankář vítězů Scott Wedgewood tak duel zakončil s bilancí 24 zákroků proti 25 střelám, domácí Darcy Kuemper zastavil 19 z 23 střel.
Výsledky
19:28 Brazeau (Malkin)
57:48 Brazeau (Malkin, Mantha)
58:08 Lizotte (Shea, Dewar)
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – Zibanejad, J. Miller (C), Cuylle – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – T. Raddysh, Laba, Sheary – Rempe, Carrick, Edström.
Šilovs (Jarry) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, C. Jones – Koivunen, Crosby (C), Rakell – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Tomasino, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: W. McCauley, J. Brenk – L. Suchánek, D. Berg
Počet diváků: 18006
11:06 Greer (Gadjovich, Forsling)
14:08 Verhaeghe (Samoskevich)
49:40 J. Boqvist (Samoskevich, Rodrigues)
10:03 Nazar (Bertuzzi, Teräväinen)
21:09 Teräväinen (Nazar, Bertuzzi)
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Petry – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.
Knight (A. Söderblom) – Grzelcyk, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Del Mastro, Murphy (A) – Donato, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – C. Dach, Dickinson (A), Michejev – N. Foligno (C), Greene, Lafferty.
Rozhodčí: Sutherland, Furlatt – Cherrey, MacPherson
Počet diváků: 19655
55:07 Fiala (Kempe, Kopitar)
20:48 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
27:00 Malinski
34:42 Lehkonen (Makar, MacKinnon)
50:43 Nečas (Makar, Nelson)
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty (A), B. Clarke, Dumoulin, Ceci, Kuzmenko – Kopitar (C), Kempe, Fiala – Byfield, Laferriere, Foegele – Danault (A), T. Moore, Malott – Turcotte, Armia.
Wedgewood (Miner) – D. Toews, Makar (A), Girard, Burns, Malinski, Manson – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kiviranta, Kelly, Brindley.
Rozhodčí: Luxmore, L'Ecuyer – Marqui, Knorr
Počet diváků: 18145