Nečas vlétl do nové sezony NHL, výhru řídil dvěma góly. Na úvod slaví i obhájci

  7:24aktualizováno  7:53
Novou sezonu hokejové NHL otevřely tři úterní zápasy. Obhájci Stanley Cupu z Floridy porazili 3:2 Chicago. Rangers na domácím ledě nečekaně podlehli 0:3 Pittsburghu a své fanoušky nepotěšilo rovněž Los Angeles. Výsledek 1:4 ve prospěch hostujícího Colorada řídil český útočník Martin Nečas, jenž se podepsal pod první a čtvrtý zásah Avalanche.
Martin Nečas během úvodního zápasu sezony.

Martin Nečas během úvodního zápasu sezony. | foto: Reuters

Hokejisté Floridy se radují z branky v prvním zápase nové sezony.
Brankář Floridy Sergej Bobrovskij se natahuje pro puk.
Brad Marchand v souboji s Arťomem Levšunovem.
Martin Nečas v brankovišti Darcyho Kuempera.
Hokejisté Floridy před úvodním zápasem 108. sezony NHL přihlíželi slavnostnímu vyvěšení banneru pod strop Amerant Bank Arény, připomínajícímu jejich obhajobu Stanley Cupu z loňské sezony. Přítomny byly na střídačce i zraněné hvězdy Aleksander Barkov a Matthew Tkachuk. Delší dobu nebude za Panthers nastupovat také zraněný český centr Tomáš Nosek.

Prvním střelcem nového ročníku nejlepší hokejové ligy světa se stal v 11. minutě americký forvard Chicaga Frank Nazar. Poprvé do kabin však šli Panthers za vedení, když skóre otočili A.J. Greer a Carter Verhaeghe. Hned na startu druhé hrací části srovnal Teuvo Teräväinen, domácí tým však za svou střeleckou převahu (37:19) byl nakonec odměněn. V 50. minutě zařídil rozdílový gól na 3:2 pro Floridu Jesper Boqvist.

Překvapením skončil vstup do sezony pro hokejisty Rangers. Na ledě domácí Madison Square Garden nedokázali najít recept na novou brankářskou jedničku Pittsburghu Arturse Silovse.

Lotyšská posila Penguins z Vancouveru pochytala všech 25 střel New Yorku. To nejlépe placeného gólmana ligy Igora Šesťorkina pokořil v 20. minutě Justin Brazeau. Pittsburgh pojistil svůj dvoubodový zisk až v samém závěru dvěma góly do prázdné klece. Podruhé slavil Brazeau a přesně mířil i Blake Lizotte.

Skóre zápasu Los Angeles s Coloradem se poprvé měnilo v 21. minutě. Během signalizované výhody Nathan MacKinnon v útočném pásmu zpoza brány našel volného Martina Nečase (21:12, 2+0, +2, 3 střely), jenž se zakončením z pravého kruhu nemýlil. V dalším průběhu druhé třetiny navíc vedení Avalanche pojistili bek Sam Malinski a útočník Artturi Lehkonen.

Hvězdný MacKinnon (1 017 bodů z 871 zápasů) si připsal ještě jednu asistenci a potvrdil tak své nově nabyté vedení v historické klubové produktivitě, když přeskočil Joea Sakica (1 015 bodů z 870 zápasů, v dresu předchůdce Avs týmu Quebec Nordiques navíc přidal legendární centr ještě dalších 626 zápisů).

Také svou druhou branku zápasu Nečas slavil po střele z pravého kruhu. Stalo se tak v 51. minutě, kdy využitou přesilovkou upravoval skóre na 0:4. Poslední slovo však patřilo domácím. Čestnou branku Kings vstřelil v 56. minutě Kevin Fiala. Brankář vítězů Scott Wedgewood tak duel zakončil s bilancí 24 zákroků proti 25 střelám, domácí Darcy Kuemper zastavil 19 z 23 střel.

Výsledky

NHL
8. 10. 2025 2:00
New York Rangers New York Rangers : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly:
Góly:
19:28 Brazeau (Malkin)
57:48 Brazeau (Malkin, Mantha)
58:08 Lizotte (Shea, Dewar)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – Zibanejad, J. Miller (C), Cuylle – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – T. Raddysh, Laba, Sheary – Rempe, Carrick, Edström.
Sestavy:
Šilovs (Jarry) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, C. Jones – Koivunen, Crosby (C), Rakell – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Tomasino, Kindel, Novak – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: W. McCauley, J. Brenk – L. Suchánek, D. Berg

Počet diváků: 18006

NHL
7. 10. 2025 23:20
Florida Panthers Florida Panthers : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly:
11:06 Greer (Gadjovich, Forsling)
14:08 Verhaeghe (Samoskevich)
49:40 J. Boqvist (Samoskevich, Rodrigues)
Góly:
10:03 Nazar (Bertuzzi, Teräväinen)
21:09 Teräväinen (Nazar, Bertuzzi)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Petry – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Samoskevich, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Grzelcyk, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Del Mastro, Murphy (A) – Donato, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – C. Dach, Dickinson (A), Michejev – N. Foligno (C), Greene, Lafferty.

Rozhodčí: Sutherland, Furlatt – Cherrey, MacPherson

Počet diváků: 19655

NHL
8. 10. 2025 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly:
55:07 Fiala (Kempe, Kopitar)
Góly:
20:48 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
27:00 Malinski
34:42 Lehkonen (Makar, MacKinnon)
50:43 Nečas (Makar, Nelson)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson, Doughty (A), B. Clarke, Dumoulin, Ceci, Kuzmenko – Kopitar (C), Kempe, Fiala – Byfield, Laferriere, Foegele – Danault (A), T. Moore, Malott – Turcotte, Armia.
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – D. Toews, Makar (A), Girard, Burns, Malinski, Manson – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kiviranta, Kelly, Brindley.

Rozhodčí: Luxmore, L'Ecuyer – Marqui, Knorr

Počet diváků: 18145

