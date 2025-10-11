Winnipeg těsně zdolal Los Angeles, do akce jde Klapka v dresu Calgary

Winnipeg vstoupil do sezony domácí prohrou 4:5 s Dallasem. Na druhý pokus už ale fanoušky dokázal potěšit, když v otevíracím duelu sobotního nabitého programu NHL zdolal 3:2 Los Angeles.
Hlavní hvězdou byl elitní centr Jets Mark Scheifele. V 39. minutě nejprve krátce po ubráněném oslabení z protiútoku srovnával na 2:2 a ve třetí třetině vydařenou tečí utkání rozhodl. Dva body bral i jeho spoluhráč z útoku Gabriel Vilardi (0+2).
Výsledky
04:48 Iafallo (Connor, Vilardi)
38:57 Scheifele (M. Barron)
51:47 Scheifele (Morrissey, Vilardi)
20:50 M. Anderson (Doughty, Kempe)
29:12 Kempe (Kopitar, Kuzmenko)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, H. Fleury, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Čibrikov, J. Toews, Iafallo – Nyquist, Naměstnikov, Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Kuzmenko – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Armia, Turcotte, Malott.
Rozhodčí: Beach, Pochmara – Toomey, Brisebois
Počet diváků: 14204
14:49 Coronato (Farabee, Kadri)
Wolf (D. Cooley) – Weegar (A), Hanley, Andersson, Bahl, Pachal, Parekh – Coronato, Kadri (A), Gridin – Šarangovič, Frost, Farabee – Coleman, Backlund (C), Zary – Klapka, Honzek, Lomberg.
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Fowler, Faulk, Broberg, Mailloux, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), Bučněvič – Kyrou, B. Schenn (C), Holloway – Texier, Suter, Neighbours – N. Walker, Bjugstad, M. Joseph.
Rozhodčí: Lambert, Samuels-Thomas – Gibbons, Mahon
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Vlasic, Crevier, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, C. Dach – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, Greene, Donato – Lafferty, N. Foligno, Reichel (C).
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Gallagher (A), K. Dach, Z. Bolduc – Josh Anderson, J. Evans, Laine.
Wedgewood (Miner) – Makar, D. Toews, Burns, Girard, Manson, Malinski – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Kelly, Kiviranta.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Bichsel – Rantanen, Hintz, Steel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Seguin, Duchene, Blackwell – Bastian, Faksa, Hryckowian.
Rozhodčí: Sandlak, Brenk – Flemington, Cherrey
Swayman (Korpisalo) – McAvoy, Lohrei, Peeke, Zadorov, Jokiharju, Harris – Pastrňák, E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Mittelstadt, Zacha – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Chusnutdinov.
Lyon (Georgijev) – Dahlin, Byram, Timmins, Power, R. Johnson, Samuelsson – T. Thompson, Kulich, Zucker – Tuch, McLeod, Quinn – Danforth, Krebs, Doan – Geertsen, Kozak, Malenstyn.