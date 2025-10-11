Winnipeg těsně zdolal Los Angeles, do akce jde Klapka v dresu Calgary

  22:34aktualizováno  22:40
Po pátečním volnu NHL nasazuje do akce všech 32 týmů. Bohatý program odstartoval předehrávaný zápas mezi Winnipegem a Los Angeles, ve kterém domácí Jets zvítězili těsně 3:2. Do akce již nastoupil i první Čech, útočník Adam Klapka bojuje za Calgary proti St. Louis.
Fotogalerie3

Hokejisté Winnipegu se radují z gólu před losangeleským brankářem Darcym Kuemperem. | foto: AP

Winnipeg vstoupil do sezony domácí prohrou 4:5 s Dallasem. Na druhý pokus už ale fanoušky dokázal potěšit, když v otevíracím duelu sobotního nabitého programu NHL zdolal 3:2 Los Angeles.

Hlavní hvězdou byl elitní centr Jets Mark Scheifele. V 39. minutě nejprve krátce po ubráněném oslabení z protiútoku srovnával na 2:2 a ve třetí třetině vydařenou tečí utkání rozhodl. Dva body bral i jeho spoluhráč z útoku Gabriel Vilardi (0+2).

Výsledky

NHL
11. 10. 2025 19:30
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Góly:
04:48 Iafallo (Connor, Vilardi)
38:57 Scheifele (M. Barron)
51:47 Scheifele (Morrissey, Vilardi)
Góly:
20:50 M. Anderson (Doughty, Kempe)
29:12 Kempe (Kopitar, Kuzmenko)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, H. Fleury, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor (A) – Čibrikov, J. Toews, Iafallo – Nyquist, Naměstnikov, Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar (C), Kuzmenko – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Armia, Turcotte, Malott.

Rozhodčí: Beach, Pochmara – Toomey, Brisebois

Počet diváků: 14204

NHL
11. 10. 2025 22:00
zápas probíhá
Calgary Flames Calgary Flames : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
14:49 Coronato (Farabee, Kadri)
Góly:
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Weegar (A), Hanley, Andersson, Bahl, Pachal, Parekh – Coronato, Kadri (A), Gridin – Šarangovič, Frost, Farabee – Coleman, Backlund (C), Zary – Klapka, Honzek, Lomberg.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Fowler, Faulk, Broberg, Mailloux, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), Bučněvič – Kyrou, B. Schenn (C), Holloway – Texier, Suter, Neighbours – N. Walker, Bjugstad, M. Joseph.

Rozhodčí: Lambert, Samuels-Thomas – Gibbons, Mahon

NHL
12. 10. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Utah Mammoth Utah Mammoth 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2025 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2025 4:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2025 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Vlasic, Crevier, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, C. Dach – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, Greene, Donato – Lafferty, N. Foligno, Reichel (C).
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Gallagher (A), K. Dach, Z. Bolduc – Josh Anderson, J. Evans, Laine.
NHL
12. 10. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Dallas Stars Dallas Stars 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – Makar, D. Toews, Burns, Girard, Manson, Malinski – Nečas, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Kelly, Kiviranta.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Lindell, Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Bichsel – Rantanen, Hintz, Steel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Seguin, Duchene, Blackwell – Bastian, Faksa, Hryckowian.
NHL
12. 10. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Sandlak, Brenk – Flemington, Cherrey

NHL
12. 10. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
12. 10. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy, Lohrei, Peeke, Zadorov, Jokiharju, Harris – Pastrňák, E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Mittelstadt, Zacha – Eyssimont, Minten, Jeannot – Kastelic, Kuraly, Chusnutdinov.
Sestavy:
Lyon (Georgijev) – Dahlin, Byram, Timmins, Power, R. Johnson, Samuelsson – T. Thompson, Kulich, Zucker – Tuch, McLeod, Quinn – Danforth, Krebs, Doan – Geertsen, Kozak, Malenstyn.
NHL
12. 10. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
