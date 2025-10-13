Washington urval hubenou výhru na ledě Rangers, rozhodl Beauvillier

Hokejisté Rangers měli v domácí partii proti Washingtonu střeleckou převahu 35:21, výhru si však odvezli hosté. Rozhodla o tom akce z 34. minuty, kdy křídlo třetí formace Anthony Beauvillier tečoval nad rameno veterána Jonathana Quicka pobídku kapitána Alexe Ovečkina.
Ten ve své 21. sezoně kariéry, do níž vstupuje s 897 góly jako nejlepší střelec historie, potřebuje ještě šest dalších startů a stane se teprve osmým hráčem všech dob s patnácti stovkami odehraných duelů NHL v dresu jediného celku. 40letý forvard v zámoří působil jen v barvách Capitals.
Výsledek
33:47 Beauvillier (Ovečkin, Chisholm)
Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Vaakanainen, Borgen, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Panarin (A) – Sheary, J. Miller (C), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Brodzinski – Rempe, Carrick, Edström.
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Sandin, M. Roy, Chychrun, Chisholm – Milano, D. Strome, Ovečkin (C) – Protas, Dubois, Wilson (A) – Beauvillier, McMichael, Leonard – Duhaime, Dowd, Sourdif.
Rozhodčí: Syvret, Lee – Grillo, Apperson
Počet diváků: 17479