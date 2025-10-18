Vejmelka slavil s Utahem další výhru, Hronek asistoval za Vancouver

  7:59aktualizováno  8:01
Ve čtyřech pátečních zápasech hokejové NHL se z Čechů prosadil obránce Filip Hronek, jenž jednou asistoval u výhry Vancouveru 3:2 po nájezdech na ledě Chicaga. Brankář Karel Vejmelka pomohl Utahu k triumfu 6:3 nad San Jose a zapsal už svou třetí vychytanou výhru v ročníku.
Fotogalerie4

Karel Vejmelka v bráně sleduje počínání svého kolegy z Utahu Iana Colea. | foto: Reuters

Hvězdami pátečního zápasu mezi Utahem a San Jose byli domácí útočníci Nick Schmaltz a Clayton Keller. Prvně jmenovaný se na výhře 6:3 přičinil hattrickem a navrch přidal jednu asistenci, bilance Kellera byla zrcadlově opačná 1+3.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 5z. - 9b. (3+6)

2. Pastrňák (BOS), 5z. - 6b. (2+4)

3. Zacha (BOS), 5z. - 5b. (1+4)

4. Hertl (VGK), 5z. - 4b. (2+2)

5. Chytil (VAN), 5z. - 3b. (3+0)

Brankář Karel Vejmelka na svou třetí vychytanou výhru ze čtyř dosavadních startů v sezoně potřeboval 18 zákroků proti 21 střelám Sharks, za které se prosazoval hlavně první centr Macklin Celebrini (1+1).

Se třemi výhrami je Vejmelka s dalšími šesti gólmany na sdílené druhé příčce NHL, čtyřikrát zatím slavil jen jediný muž v masce. Scott Wedgewood z Colorada.

Chicago si v první třetině vypracovalo nad Vancouverem vedení 2:0 po akcích Ryana Donata a Tylera Bertuzziho. V prostředním dějství ovšem hosté ztrátu dokázali smazat. Přesilovku využil Jake DeBrusk, jenž se v zápase postaral o 10 z celkových 32 střeleckých pokusů Canucks, a za asistence českého obránce Filipa Hronka (22:31, 0+1, +/-: 0, 1 střela) srovnával Max Sasson.

Adam Gaudette chrání puk před Michailem Sergačovem ve snaze dostat se k bráně Karla Vejmelky.
Brankář Kevin Lankinen a Drew O'Connor slaví vítězství Vancouveru nad Chicagem.
Karel Vejmelka v bráně sleduje počínání svého kolegy z Utahu Iana Colea.
Louisi Crevierovi se nedaří proměnit nájezdech proti Kevinu Lankinenovi.
4 fotografie

Za stavu 2:2 duel nakonec dospěl až do penaltového rozstřelu, v jehož čtvrté sérii domácího Donata předčil vancouverský Brock Boeser. Výhru tak mohl slavit i centr Filip Chytil (20:40, +/-: 0, 3 střely).

Washington si na domácím ledě poradil 5:1 s Minnesotou a po úvodním nezdaru 1:3 s Bostonem tak uhrál už čtvrtý dvoubodový zisk za sebou. U všeho podstatného byl v zápase první centr Capitals Dylan Strome, jenž si zapsal bilanci dvou gólů a dvou asistencí. Navrch vyhrál 11 z 16 buly.

Nulu v kolonce vstřelených branek nové sezony si vymazal kapitán vítězů Alex Ovečkin, jenž tak posunul svůj historický střelecký rekord soutěže na 898 tref. Dvakrát asistoval slovenský obránce Martin Fehérváry.

Detroit uhrál těsnou výhru 2:1 po prodloužení nad celkem Tampa Bay. Floridský celek tak pokračuje v trápení, když neuspěl ve čtyřech z úvodních pěti startů.

Red Wings se ujali vedení ve 14. minutě prvním zásahem talentovaného Švéda Axela Sandin Pellikky. Hubené skóre 1:0 pak vydrželo až do 57. minuty, kdy Lightnig vrátil do hry bek J.J. Moser. V prodloužení se ale prosadil kapitán Detroitu Dylan Larkin a fanoušci v Little Caesars Aréně mohli slavit.

Výsledky

NHL
18. 10. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : San Jose Sharks San Jose Sharks 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Góly:
09:39 Schmaltz (L. Cooley, Keller)
13:31 Schmaltz (Keller)
36:09 O'Brien (B. Tanev, Cole)
40:54 Schmaltz (Keller)
43:25 Carcone (Crouse)
51:32 Keller (Schmaltz, Hayton)
Góly:
25:23 Toffoli (Orlov, W. Smith)
27:13 J. Skinner (Celebrini, Desharnais)
56:51 Celebrini (J. Skinner, Wennberg)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov, Simašev, Schmidt, Marino, Cole, Määttä – Keller, Hayton, Schmaltz – Peterka, L. Cooley, Guenther – Crouse, McBain, Carcone – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Leddy, Ferraro, Liljegren, S. Dickinson, Desharnais – J. Skinner, Celebrini, Kurashev – Eklund, Wennberg, Toffoli – Graf, Dellandrea, W. Smith – Goodrow, Gaudette, Reaves.

Rozhodčí: Schlenker, Hanson – MacPherson, Mills

Počet diváků: 12478

NHL
18. 10. 2025 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 2:3N (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
12:41 Donato (Burakovsky, Levšunov)
19:14 Bertuzzi (Rinzel)
Góly:
26:49 DeBrusk (Garland, Q. Hughes)
33:43 Sasson (Hronek, L. Karlsson)
Boeser
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Rinzel, Kaiser, Crevier, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A) – Burakovsky, Bedard, C. Dach – Bertuzzi, Nazar, Teräväinen – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Reichel, Greene.
Sestavy:
Lankinen (Demko) – Q. Hughes (C), Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), Elias Pettersson, Mancini – E. Kane, Elias Pettersson, Garland – DeBrusk, Chytil, Boeser (A) – O'Connor, Blugers, Sherwood – Bains, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: Sutherland, South – Flemington, Gawryletz

Počet diváků: 18306

NHL
18. 10. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Minnesota Wild Minnesota Wild 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Góly:
17:52 D. Strome (Ovečkin, Fehérváry)
37:18 Protas (Wilson, Sandin)
41:19 Ovečkin (D. Strome)
51:32 D. Strome (Beauvillier, Fehérváry)
58:03 Wilson (Carlson, D. Strome)
Góly:
36:47 M. Johansson (Boldy, J. Middleton)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson, Fehérváry, Chisholm, Chychrun, M. Roy, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin – Wilson, McMichael, Protas – Leonard, Lapierre, Milano – Sourdif, Dowd, Duhaime.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon, J. Middleton, Bogosian, Buium – Boldy, Rossi, Kaprizov – Tarasenko, Eriksson Ek, M. Johansson – M. Foligno, Hartman, Trenin – Hinostroza, Jurov, Öhgren.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Brandon Schrader. Čároví: Steve Barton, CJ Murray

Počet diváků: 17482

NHL
18. 10. 2025 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 2:1P (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
13:02 Sandin-Pellikka (Larkin, Appleton)
63:36 Larkin (Compher)
Góly:
56:17 Moser (Hedman, C. Geekie)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Chiarot, Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Appleton – DeBrincat, Kasper, P. Kane – Copp, Compher, Brandsegg-Nygård – E. Söderblom, Rasmussen, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Hedman (C), Moser, McDonagh (A), Černák, Lilleberg, D. Raddysh – Guentzel, Point, Goncalves – Hagel, Cirelli, C. Geekie – Bjorkstrand, Gourde, Holmberg – Chaffee, Finley, Douglas.

Rozhodčí: Rank, Sandlak – Fournier, McNamara

Počet diváků: 19515

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.