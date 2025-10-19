Nečas jistil výhru nad Bruins, Vladař hvězdou utkání. Hertl má 300. asistenci

Nečas se trefil přes celé hřiště do odkryté branky Bostonu v 58. minutě. Prodloužil tak svou bodovou sérii na šest zápasů a v sezoně má už 10 bodů (4+6). V tabulce nejproduktivnějších hráčů NHL mu patří pátá příčka.
Stejný součet má i jeho spoluhráč z útočné formace Nathan MacKinnon, jenž se v utkání střelecky prosadil dvakrát. Naopak bodově naprázdno vyšlo české duo Bruins David Pastrňák a Pavel Zacha.
Na reprezentačního brankáře Vladaře letělo 16 střel a jediným hokejistou Wild, jenž ho překonal, byl v 22. minutě Vladimir Tarasenko.
Ve třetí třetině vyrovnal Owen Tippett a bod navíc zajistil Flyers v prodloužení Noah Cates. Za Minnesotu nastoupil po čtyřzápasové odmlce David Jiříček a odehrál 13 minut.
Hertl se prosadil v přesilové hře v čase 5:39, když dostal přihrávku mezi kruhy a ránou z pokleku bez přípravy prostřelil gólmana Dustina Wolfa. Jubilejní asistenci zaznamenal odchovanec pražské Slavie rovněž v početní převaze. Jeho střelu dorazil Mark Stone a druhým gólem v zápase uzavřel skóre.
Dvakrát se trefil také Mitchell Marner, jenž skóroval poprvé v novém působišti od letního příchodu z Toronta. Adam Klapka z Flames se v první třetině utkání popral s Jeremym Lauzonem.
Hokejisté Buffala urvali první body až na čtvrtý pokus triumfem 8:4 nad Ottawou a co je důležité dokázali na něj navázat i v sobotní těžké zkoušce proti Floridě. Nad obhájci stříbrné trofeje Sabres uspěli 3:0 a odsoudili je již ke čtvrté prohře za sebou.
V přesilové hře byl dvakrát ve správný čas na správném místě dvougólový útočník Josh Doan a třetí trefu za záda Sergeje Bobrovského přidal bek Owen Power.
Blízko gólu byl i český forvard Jiří Kulich (15:37, +/-: 0, 3 střely), jenž z pozice centra vedl elitní formaci. Ve druhém dějství nastřelil tyč za již překonaným Bobrovským. Napilno měli v zápase i rozhodčí, kteří rozdali celou řadu trestů. Nejvíce emocí budil konflikt ze druhého dějství mezi domácím kapitánem Rasmusem Dahlinem a bouřlivákem Bradem Marchandem.
New Jersey s Ondřejem Palátem porazilo hokejisty Edmontonu 5:3. Devils zvítězili počtvrté v řadě, český útočník nebodoval. Zazářil jeho spoluhráč Jack Hughes dvěma góly a asistencí. Bývalý útočník pražské Sparty David Tomášek odehrál za Oiler zejména díky přesilovým hrám téměř 13 minut.
Dvě asistence si připsal jeho hvězdný spoluhráč Connor McDavid, který ale prodloužil své střelecké trápení. Poprvé v kariéře nedal gól v úvodních pěti duelech sezony.
„Když střílíte góly a jedete na plné obrátky, můžete si tu a tam dovolit chybu,“ řekl McDavid. „S tím, jak ale hrajeme teď, to nejde. Musíme nejdřív najít způsob, jak chyby odstranit, a až pak se vrhnout do útoku,“ dodal kapitán Edmontonu.
Radek Faksa s Dallasem podlehl 1:3 St. Louis, za které hrál minulou sezonu. Hokejisté Blues rozhodli v druhé třetině, kdy dali dvě branky.
Toronto prohrálo v prodloužení 3:4 se Seattlem. Za Maple Leafs dvakrát skóroval pětatřicetiletý John Tavares, kterému chybí už jen tři branky k metě 500 gólů v NHL.
Výsledky
28:07 J. Hughes (Pesce)
36:02 Bratt (J. Hughes, Hischier)
50:37 C. Brown (Glendening)
52:33 J. Hughes (Bratt)
58:53 Mercer (Hischier)
37:16 Nugent-Hopkins (McDavid, Roslovic)
56:30 Nugent-Hopkins (McDavid, Nurse)
59:58 Lazar (Henrique, Emberson)
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Glass, Gricjuk – Halonen, Glendening, Cotter.
Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Stecher, Nurse (A), Emberson, Kulak – Tomášek, McDavid (C), Mangiapane – Roslovic, Draisaitl, Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Frederic, Podkolzin – Savoie, Henrique, Lazar.
Rozhodčí: O'Rourke, Hebert – Baker, Murray
Počet diváků: 16514
07:13 Doan (T. Thompson, Dahlin)
31:12 Doan (Zucker, Benson)
34:20 Power (Tuch, Krebs)
Lyon (Ellis) – Byram, Dahlin (C), Power, Timmins, Samuelsson (A), Bryson – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Doan, McLeod, Tuch – Zucker, Krebs, Quinn – Malenstyn, Kozak, Geertsen.
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Samoskevich, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Kovachik, Shewchyk
Počet diváků: 16015
17:01 Perron (Chabot, Kaliyev)
25:32 Pinto (Batherson, Chabot)
36:46 Stützle (Jensen, Batherson)
38:47 Cozens (Stützle)
26:50 Heineman (Drouin, Mayfield)
29:57 Horvat (Pulock, Lee)
37:45 Šabanov (Schaefer, Lee)
46:00 Palmieri (Barzal, Pelech)
58:57 Lee (Pageau)
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Kleven, Spence – Giroux (A), Stützle (A), Greig – Batherson, Cozens, Perron – Zetterlund, Pinto, Amadio – Kaliyev, Eller, Cousins.
Sorokin (Rittich) – Mayfield, Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, A. Boqvist – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri, Barzal, Duclair – Šabanov, Pageau, Lee (C) – Holmström, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: Beach, MacDougall – Hughes, Brisebois
Počet diváků: 15929
47:10 Tippett (Zegras, Dvorak)
62:37 Cates (Foerster, Drysdale)
21:55 Tarasenko (Rossi, Brodin)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Zamula – Mičkov, Couturier (C), Konecny (A) – Brink, Cates, Foerster – Tippett, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček, Buium – Boldy, Rossi, Kaprizov (A) – Tarasenko, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, Jurov, Trenin.
Rozhodčí: Charron, Hiff – Cormier, Murray
Počet diváků: 17011
24:35 T. Moore (Danault, Edmundson)
36:04 Kuzmenko (Byfield, Kempe)
51:02 Fiala (Kempe)
00:12 Staal (W. Carrier, Martinook)
03:58 Staal (Reilly, Chatfield)
23:43 Kotkaniemi (K. Miller)
61:45 Jarvis (Sebastian Aho, K. Miller)
A. Forsberg (Copley) – Dumoulin, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, M. Anderson, Ceci – Kuzmenko, Laferriere, Kempe (A) – Fiala, Byfield, Armia – Foegele, Danault (A), T. Moore – Malott, Helenius, Turcotte.
Bussi (Andersen) – K. Miller, S. Walker, Nikišin, Gostisbehere, Reilly, Chatfield – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall (C), Stankoven, Blake – Martinook (A), Staal, W. Carrier – Robinson, Kotkaniemi, Svečnikov.
Rozhodčí: Schlenker, Samuels-Thomas – Gibbons, Tobias
Počet diváků: 18145
00:46 Marner (Barbašev)
05:39 Hertl (Stone, Eichel)
15:03 Stone (Eichel)
23:57 Barbašev (Korczak, Lauzon)
39:06 Marner (Stone, Eichel)
42:37 Stone (Hertl, Eichel)
03:42 Huberdeau (Kadri, Weegar)
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb, Whitecloud, Hutton, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – R. Smith, W. Karlsson (A), Saad – Marner, Hertl, Dorofejev – Kolesar, Sissons, Holtz.
Wolf (40. D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Hanley, Parekh, Bean – Farabee, Kadri, Huberdeau – Coronato, Frost, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.
Rozhodčí: Brenk, Rehman – MacPherson, Mills
Počet diváků: 17811
07:08 MacKinnon (Lehkonen)
10:22 Manson (Burns, Landeskog)
44:14 MacKinnon (Lehkonen)
57:23 Nečas
03:11 Beecher (McAvoy, Lohrei)
Wedgewood (Miner) – D. Toews, Makar (A), Manson, Burns, Solovjov, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Brindley.
Swayman (Korpisalo) – Lohrei, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov, Jokiharju – Zacha, E. Lindholm, Pastrňák (A) – M. Geekie, Mittelstadt, Eyssimont – Jeannot, Minten, Arvidsson – Beecher, Kuraly, Kastelic.
Rozhodčí: McCauley, Syvret – Gawryletz, Toomey
Počet diváků: 18131
27:35 Crosby (Letang, Rakell)
47:02 Mantha (Brazeau, Malkin)
59:38 Malkin (Crosby, E. Karlsson)
Nedeljkovic (Askarov) – Orlov, Leddy, Iorio, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – Kurashev, Celebrini (A), J. Skinner – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – W. Smith, Dellandrea, Graf – Misa, Gaudette, Goodrow (A).
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, C. Jones – Rust, Crosby (C), Rakell – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Kindel, Novak, Hållander – Acciari, Lizotte, Dewar.
Rozhodčí: Chmielewski, Lepkowski – O'Quinn, Murchison
Počet diváků: 17435
04:58 K. Johnson (Jenner, Fantilli)
33:59 Severson (Olivier, Coyle)
41:15 Marčenko (Voronkov, Werenski)
12:42 McDonagh (Holmberg, Černák)
16:22 Cirelli (Guentzel, Hedman)
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Monahan (A), Voronkov – K. Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Aston-Reese.
J. Johansson (Vasilevskij) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D. Raddysh, Lilleberg – Hagel, Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, C. Geekie – Bjorkstrand, Gourde, Holmberg – Douglas, Finley, Chaffee.
Rozhodčí: MacPhee, Rank – Marquis, Gawryletz
Počet diváků: 15822
01:33 Slafkovský (Caufield)
03:42 Suzuki (Děmidov, Gallagher)
48:26 Dobson (Struble, Josh Anderson)
11:56 Zibanejad (Fox, Panarin)
40:34 J. Miller (Fox)
44:11 M. Robertson (Panarin, Sheary)
45:51 Panarin (Zibanejad, Gavrikov)
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – O. Kapanen, Newhook, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Z. Bolduc, Veleno, Beck.
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Fox (A), M. Robertson, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Sheary, J. Miller (C), Lafrenière – Panarin (A), Zibanejad, Cuylle – Pärssinen, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Rempe.
Rozhodčí: Dunning, Lambert – Deschamps, Cherrey
Počet diváků: 20962
14:56 Rielly (Matthews, Knies)
36:01 Tavares (Nylander)
41:21 Tavares (Nylander)
07:29 S. Wright (Schwartz, Marchment)
34:19 Nyman (Marchment, S. Wright)
37:44 Dunn (Tolvanen, Stephenson)
63:06 Mahura (Eberle, Stephenson)
Stolarz (Primeau) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Cowan, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – McMann, Domi, N. Robertson – Joshua, N. Roy, Lorentz.
Daccord (Matt Murray) – Larsson, Dunn, C. Fleury, R. Lindgren, Oleksiak, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – Winterton, S. Wright, Marchment – Nyman, Hayden, Kartye.
Rozhodčí: Markovic, Blandin – Smith, Alphonso
Počet diváků: 18589
02:39 Scheifele (Connor, Iafallo)
10:25 Niederreiter (Naměstnikov, DeMelo)
45:26 Stanley (Nyquist, J. Toews)
56:52 Naměstnikov (J. Toews, Niederreiter)
58:56 Bunting (O'Reilly, Skjei)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Stanley, Pionk, H. Fleury, L. Schenn – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Iafallo, J. Toews, Pearson – Niederreiter, Naměstnikov, Nyquist – Ford, M. Barron, Koepke.
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Perbix, Skjei, J. Barron, Stastney, Blankenburg – Stamkos, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Evangelista, Svečkov, Jost – Wiesblatt, McCarron, C. Smith – Haula, Bunting.
Rozhodčí: Nicholson, Skilliter – Knorr, Apperson
Počet diváků: 14309
22:26 Kyrou (B. Schenn)
33:51 Snuggerud (Bučněvič, Tucker)
58:59 Suter
57:42 Rantanen (W. Johnston, Bichsel)
Binnington (Hofer) – Fowler, Parayko, Broberg, Faulk (A), Tucker, Kessel – Holloway, R. Thomas (A), Neighbours – Bučněvič, Suter, Snuggerud – M. Joseph, B. Schenn (C), Kyrou – Texier, Bjugstad, N. Walker.
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Steel, Hintz, Rantanen – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Blackwell, Duchene, Seguin (A) – Erne, Faksa, Bastian.
Rozhodčí: Sutherland, South – Flemington, McNamara
Počet diváků: 18096