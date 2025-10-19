Nečas jistil výhru nad Bruins, Vladař hvězdou utkání. Hertl má 300. asistenci

,
  8:08aktualizováno  8:23
V sobotním programu NHL ovládl utkání Colorada s Bostonem domácí tým Avalanche 4:1. Do prázdné branky pojistil výhru Martin Nečas. Daniel Vladař dovedl Philadelphii k vítězství nad Minnesotou 2:1 v prodloužení a byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Cenný skalp si připsali hokejisté Buffala. V sestavě s Jiřím Kulichem porazili 3:0 obhájce Stanley Cupu z Floridy. Ondřej Palát s New Jersey slavil výhru 5:3 nad Edmontonem, za který nastoupil David Tomášek. Slavil také Tomáš Hertl s Vegas.
Brankář Dan Vladař slaví se spoluhráči z Philadelphia Flyers vítězství nad...

Brankář Dan Vladař slaví se spoluhráči z Philadelphia Flyers vítězství nad Minnesotou. | foto: AP

Útočník Carter Verhaeghe z Floridy s pukem na holi před Mattiasem Samuelssonem...
Rozhodčí se snaží ukončit šarvátku mezi hráči Buffala a Floridy.
Hokejisté Buffala se radují z gólu Joshe Doana.
Martin Nečas brání puk před Johnem Beecherem z Bruins.
9 fotografií

Nečas se trefil přes celé hřiště do odkryté branky Bostonu v 58. minutě. Prodloužil tak svou bodovou sérii na šest zápasů a v sezoně má už 10 bodů (4+6). V tabulce nejproduktivnějších hráčů NHL mu patří pátá příčka.

Stejný součet má i jeho spoluhráč z útočné formace Nathan MacKinnon, jenž se v utkání střelecky prosadil dvakrát. Naopak bodově naprázdno vyšlo české duo Bruins David Pastrňák a Pavel Zacha.

Na reprezentačního brankáře Vladaře letělo 16 střel a jediným hokejistou Wild, jenž ho překonal, byl v 22. minutě Vladimir Tarasenko.

Ve třetí třetině vyrovnal Owen Tippett a bod navíc zajistil Flyers v prodloužení Noah Cates. Za Minnesotu nastoupil po čtyřzápasové odmlce David Jiříček a odehrál 13 minut.

Hertl se prosadil v přesilové hře v čase 5:39, když dostal přihrávku mezi kruhy a ránou z pokleku bez přípravy prostřelil gólmana Dustina Wolfa. Jubilejní asistenci zaznamenal odchovanec pražské Slavie rovněž v početní převaze. Jeho střelu dorazil Mark Stone a druhým gólem v zápase uzavřel skóre.

Dvakrát se trefil také Mitchell Marner, jenž skóroval poprvé v novém působišti od letního příchodu z Toronta. Adam Klapka z Flames se v první třetině utkání popral s Jeremym Lauzonem.

Hokejisté Buffala urvali první body až na čtvrtý pokus triumfem 8:4 nad Ottawou a co je důležité dokázali na něj navázat i v sobotní těžké zkoušce proti Floridě. Nad obhájci stříbrné trofeje Sabres uspěli 3:0 a odsoudili je již ke čtvrté prohře za sebou.

V přesilové hře byl dvakrát ve správný čas na správném místě dvougólový útočník Josh Doan a třetí trefu za záda Sergeje Bobrovského přidal bek Owen Power.

Blízko gólu byl i český forvard Jiří Kulich (15:37, +/-: 0, 3 střely), jenž z pozice centra vedl elitní formaci. Ve druhém dějství nastřelil tyč za již překonaným Bobrovským. Napilno měli v zápase i rozhodčí, kteří rozdali celou řadu trestů. Nejvíce emocí budil konflikt ze druhého dějství mezi domácím kapitánem Rasmusem Dahlinem a bouřlivákem Bradem Marchandem.

New Jersey s Ondřejem Palátem porazilo hokejisty Edmontonu 5:3. Devils zvítězili počtvrté v řadě, český útočník nebodoval. Zazářil jeho spoluhráč Jack Hughes dvěma góly a asistencí. Bývalý útočník pražské Sparty David Tomášek odehrál za Oiler zejména díky přesilovým hrám téměř 13 minut.

Dvě asistence si připsal jeho hvězdný spoluhráč Connor McDavid, který ale prodloužil své střelecké trápení. Poprvé v kariéře nedal gól v úvodních pěti duelech sezony.

„Když střílíte góly a jedete na plné obrátky, můžete si tu a tam dovolit chybu,“ řekl McDavid. „S tím, jak ale hrajeme teď, to nejde. Musíme nejdřív najít způsob, jak chyby odstranit, a až pak se vrhnout do útoku,“ dodal kapitán Edmontonu.

Radek Faksa s Dallasem podlehl 1:3 St. Louis, za které hrál minulou sezonu. Hokejisté Blues rozhodli v druhé třetině, kdy dali dvě branky.

Toronto prohrálo v prodloužení 3:4 se Seattlem. Za Maple Leafs dvakrát skóroval pětatřicetiletý John Tavares, kterému chybí už jen tři branky k metě 500 gólů v NHL.

Výsledky

NHL
18. 10. 2025 21:30
New Jersey Devils New Jersey Devils : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Góly:
28:07 J. Hughes (Pesce)
36:02 Bratt (J. Hughes, Hischier)
50:37 C. Brown (Glendening)
52:33 J. Hughes (Bratt)
58:53 Mercer (Hischier)
Góly:
37:16 Nugent-Hopkins (McDavid, Roslovic)
56:30 Nugent-Hopkins (McDavid, Nurse)
59:58 Lazar (Henrique, Emberson)
Sestavy:
Allen (Daws) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Palát (A) – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, Glass, Gricjuk – Halonen, Glendening, Cotter.
Sestavy:
Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Stecher, Nurse (A), Emberson, Kulak – Tomášek, McDavid (C), Mangiapane – Roslovic, Draisaitl, Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Frederic, Podkolzin – Savoie, Henrique, Lazar.

Rozhodčí: O'Rourke, Hebert – Baker, Murray

Počet diváků: 16514

NHL
18. 10. 2025 19:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Florida Panthers Florida Panthers 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Góly:
07:13 Doan (T. Thompson, Dahlin)
31:12 Doan (Zucker, Benson)
34:20 Power (Tuch, Krebs)
Góly:
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Byram, Dahlin (C), Power, Timmins, Samuelsson (A), Bryson – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Doan, McLeod, Tuch – Zucker, Krebs, Quinn – Malenstyn, Kozak, Geertsen.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Samoskevich, Bennett, Marchand (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Kunin, Gadjovich.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Kovachik, Shewchyk

Počet diváků: 16015

NHL
18. 10. 2025 21:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : New York Islanders New York Islanders 4:5 (1:0, 3:3, 0:2)
Góly:
17:01 Perron (Chabot, Kaliyev)
25:32 Pinto (Batherson, Chabot)
36:46 Stützle (Jensen, Batherson)
38:47 Cozens (Stützle)
Góly:
26:50 Heineman (Drouin, Mayfield)
29:57 Horvat (Pulock, Lee)
37:45 Šabanov (Schaefer, Lee)
46:00 Palmieri (Barzal, Pelech)
58:57 Lee (Pageau)
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Kleven, Spence – Giroux (A), Stützle (A), Greig – Batherson, Cozens, Perron – Zetterlund, Pinto, Amadio – Kaliyev, Eller, Cousins.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Mayfield, Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, A. Boqvist – Heineman, Horvat (A), Drouin – Palmieri, Barzal, Duclair – Šabanov, Pageau, Lee (C) – Holmström, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Beach, MacDougall – Hughes, Brisebois

Počet diváků: 15929

NHL
19. 10. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
47:10 Tippett (Zegras, Dvorak)
62:37 Cates (Foerster, Drysdale)
Góly:
21:55 Tarasenko (Rossi, Brodin)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Zamula – Mičkov, Couturier (C), Konecny (A) – Brink, Cates, Foerster – Tippett, Dvorak, Zegras – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Jiříček, Buium – Boldy, Rossi, Kaprizov (A) – Tarasenko, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, Jurov, Trenin.

Rozhodčí: Charron, Hiff – Cormier, Murray

Počet diváků: 17011

NHL
19. 10. 2025 3:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 3:4P (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)
Góly:
24:35 T. Moore (Danault, Edmundson)
36:04 Kuzmenko (Byfield, Kempe)
51:02 Fiala (Kempe)
Góly:
00:12 Staal (W. Carrier, Martinook)
03:58 Staal (Reilly, Chatfield)
23:43 Kotkaniemi (K. Miller)
61:45 Jarvis (Sebastian Aho, K. Miller)
Sestavy:
A. Forsberg (Copley) – Dumoulin, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, M. Anderson, Ceci – Kuzmenko, Laferriere, Kempe (A) – Fiala, Byfield, Armia – Foegele, Danault (A), T. Moore – Malott, Helenius, Turcotte.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – K. Miller, S. Walker, Nikišin, Gostisbehere, Reilly, Chatfield – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall (C), Stankoven, Blake – Martinook (A), Staal, W. Carrier – Robinson, Kotkaniemi, Svečnikov.

Rozhodčí: Schlenker, Samuels-Thomas – Gibbons, Tobias

Počet diváků: 18145

NHL
19. 10. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Calgary Flames Calgary Flames 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
Góly:
00:46 Marner (Barbašev)
05:39 Hertl (Stone, Eichel)
15:03 Stone (Eichel)
23:57 Barbašev (Korczak, Lauzon)
39:06 Marner (Stone, Eichel)
42:37 Stone (Hertl, Eichel)
Góly:
03:42 Huberdeau (Kadri, Weegar)
Sestavy:
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb, Whitecloud, Hutton, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašev – R. Smith, W. Karlsson (A), Saad – Marner, Hertl, Dorofejev – Kolesar, Sissons, Holtz.
Sestavy:
Wolf (40. D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Hanley, Parekh, Bean – Farabee, Kadri, Huberdeau – Coronato, Frost, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Honzek – Klapka, Zary, Lomberg.

Rozhodčí: Brenk, Rehman – MacPherson, Mills

Počet diváků: 17811

NHL
19. 10. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Boston Bruins Boston Bruins 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Góly:
07:08 MacKinnon (Lehkonen)
10:22 Manson (Burns, Landeskog)
44:14 MacKinnon (Lehkonen)
57:23 Nečas
Góly:
03:11 Beecher (McAvoy, Lohrei)
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – D. Toews, Makar (A), Manson, Burns, Solovjov, Malinski – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Nelson, Ničuškin – Colton, Drury, Olofsson – Kelly, Bardakov, Brindley.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Lohrei, McAvoy (A), H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov, Jokiharju – Zacha, E. Lindholm, Pastrňák (A) – M. Geekie, Mittelstadt, Eyssimont – Jeannot, Minten, Arvidsson – Beecher, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: McCauley, Syvret – Gawryletz, Toomey

Počet diváků: 18131

NHL
19. 10. 2025 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly:
Góly:
27:35 Crosby (Letang, Rakell)
47:02 Mantha (Brazeau, Malkin)
59:38 Malkin (Crosby, E. Karlsson)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Orlov, Leddy, Iorio, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – Kurashev, Celebrini (A), J. Skinner – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – W. Smith, Dellandrea, Graf – Misa, Gaudette, Goodrow (A).
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Brunicke, C. Jones – Rust, Crosby (C), Rakell – Brazeau, Malkin (A), Mantha – Kindel, Novak, Hållander – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Chmielewski, Lepkowski – O'Quinn, Murchison

Počet diváků: 17435

NHL
19. 10. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Góly:
04:58 K. Johnson (Jenner, Fantilli)
33:59 Severson (Olivier, Coyle)
41:15 Marčenko (Voronkov, Werenski)
Góly:
12:42 McDonagh (Holmberg, Černák)
16:22 Cirelli (Guentzel, Hedman)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Monahan (A), Voronkov – K. Johnson, Fantilli, Jenner (C) – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Činachov, Lundeström, Aston-Reese.
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A), D. Raddysh, Lilleberg – Hagel, Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, C. Geekie – Bjorkstrand, Gourde, Holmberg – Douglas, Finley, Chaffee.

Rozhodčí: MacPhee, Rank – Marquis, Gawryletz

Počet diváků: 15822

NHL
19. 10. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : New York Rangers New York Rangers 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)
Góly:
01:33 Slafkovský (Caufield)
03:42 Suzuki (Děmidov, Gallagher)
48:26 Dobson (Struble, Josh Anderson)
Góly:
11:56 Zibanejad (Fox, Panarin)
40:34 J. Miller (Fox)
44:11 M. Robertson (Panarin, Sheary)
45:51 Panarin (Zibanejad, Gavrikov)
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – O. Kapanen, Newhook, Děmidov – Josh Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Z. Bolduc, Veleno, Beck.
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Fox (A), M. Robertson, Borgen, Vaakanainen, Schneider – Sheary, J. Miller (C), Lafrenière – Panarin (A), Zibanejad, Cuylle – Pärssinen, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Rempe.

Rozhodčí: Dunning, Lambert – Deschamps, Cherrey

Počet diváků: 20962

NHL
19. 10. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:4P (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly:
14:56 Rielly (Matthews, Knies)
36:01 Tavares (Nylander)
41:21 Tavares (Nylander)
Góly:
07:29 S. Wright (Schwartz, Marchment)
34:19 Nyman (Marchment, S. Wright)
37:44 Dunn (Tolvanen, Stephenson)
63:06 Mahura (Eberle, Stephenson)
Sestavy:
Stolarz (Primeau) – Carlo, Rielly (A), C. Tanev, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Cowan, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Maccelli – McMann, Domi, N. Robertson – Joshua, N. Roy, Lorentz.
Sestavy:
Daccord (Matt Murray) – Larsson, Dunn, C. Fleury, R. Lindgren, Oleksiak, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – Winterton, S. Wright, Marchment – Nyman, Hayden, Kartye.

Rozhodčí: Markovic, Blandin – Smith, Alphonso

Počet diváků: 18589

NHL
19. 10. 2025 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Nashville Predators Nashville Predators 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly:
02:39 Scheifele (Connor, Iafallo)
10:25 Niederreiter (Naměstnikov, DeMelo)
45:26 Stanley (Nyquist, J. Toews)
56:52 Naměstnikov (J. Toews, Niederreiter)
Góly:
58:56 Bunting (O'Reilly, Skjei)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Stanley, Pionk, H. Fleury, L. Schenn – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Iafallo, J. Toews, Pearson – Niederreiter, Naměstnikov, Nyquist – Ford, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Perbix, Skjei, J. Barron, Stastney, Blankenburg – Stamkos, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Evangelista, Svečkov, Jost – Wiesblatt, McCarron, C. Smith – Haula, Bunting.

Rozhodčí: Nicholson, Skilliter – Knorr, Apperson

Počet diváků: 14309

NHL
19. 10. 2025 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Dallas Stars Dallas Stars 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly:
22:26 Kyrou (B. Schenn)
33:51 Snuggerud (Bučněvič, Tucker)
58:59 Suter
Góly:
57:42 Rantanen (W. Johnston, Bichsel)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Fowler, Parayko, Broberg, Faulk (A), Tucker, Kessel – Holloway, R. Thomas (A), Neighbours – Bučněvič, Suter, Snuggerud – M. Joseph, B. Schenn (C), Kyrou – Texier, Bjugstad, N. Walker.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Bichsel, Petrovic – Steel, Hintz, Rantanen – J. Robertson, W. Johnston, Bourque – Blackwell, Duchene, Seguin (A) – Erne, Faksa, Bastian.

Rozhodčí: Sutherland, South – Flemington, McNamara

Počet diváků: 18096

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.