Kulich v NHL překonal Dobeše, Vladař slavil výhru s Philadelphií

Hokejisté Montrealu třemi góly ze třetí třetiny rozhodli o výhře 4:2 nad Buffalem. Celkově 30 zákroky proti 32 střelám Sabres se na tom podílel i český gólman Jakub Dobeš.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 6z. - 10b. (4+6)
2. Pastrňák (BOS), 7z. - 8b. (4+4)
3. Hertl (VGK), 7z. - 7b. (3+4)
4. Zacha (BOS), 7z. - 6b. (1+5)
5. Chytil (VAN), 6z. - 3b. (3+0)
Čisté konto držel do 27. minuty, kdy jej po vybídnutí od Zacha Bensona v útočném pásmu dokázal střelou bekhendem překonat krajan Jiří Kulich (18:00, 1+0, +/-: 0, 2 střely).
Smírný stav v závěrečné dvacetiminutovce ve prospěch Canadiens prolomili Juraj Slafkovský, Lane Hutson a do prázdné klece mířící Jake Evans. V dresu Buffala výsledek jen korigoval Tyson Kozak. Brankář domácích Dobeš se tak radoval z výhry i ve svém třetím startu v sezoně a byl zvolen třetí hvězdou večera, kanadský celek prožívá skvělý úvod s pěti úspěchy z otevíracích sedmi partií.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
33:22 Andersson (Klapka, Lomberg)
42:41 J. Toews (Pionk, Niederreiter)
55:06 Scheifele (Connor, Morrissey)
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Bean, Parekh, Hanley – Farabee, Kadri, Huberdeau (A) – Coronato, Backlund (C), Coleman – Zary, Frost, Honzek – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk (A), Stanley, L. Schenn, H. Fleury – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Nyquist, J. Toews, Niederreiter – Lambert, Naměstnikov, Iafallo – Pearson, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Kendrick Nicholson – Trent Knorr, Caleb Apperson
Počet diváků: 16800
00:57 Panarin (Zibanejad, Borgen)
05:10 Brodin (Boldy, Eriksson Ek)
48:16 Jurov (M. Johansson)
58:24 Kaprizov (Hartman)
Šesťorkin (Quick) – Fox, Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin (A) – Lafrenière, J. Miller (C), Sheary – T. Raddysh, Laba, Pärssinen – Rempe, Carrick, Edström.
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), Buium, Jiříček, J. Middleton – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov (A) – Tarasenko, Hartman, M. Johansson – Hinostroza, Jurov, M. Foligno (A) – Pitlick, Jones, Trenin.
Rozhodčí: O'Rourke, Sullivan – Murray, Kelly
Počet diváků: 18006
08:29 O. Kapanen (Děmidov, Newhook)
42:57 Slafkovský (Dobson, Suzuki)
51:38 L. Hutson (Newhook)
59:29 J. Evans (Suzuki)
26:51 Kulich (Benson)
52:30 Kozak (Quinn, Dahlin)
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Gallagher (A), J. Evans, Josh Anderson – Děmidov, Newhook, O. Kapanen – Beck, Veleno, Z. Bolduc.
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Metsa, Samuelsson – T. Thompson (A), Kulich, Benson – Tuch (A), McLeod, Doan – Quinn, Krebs, Zucker – Dunne, Kozak, Geertsen.
Rozhodčí: Jon McIsaac Graham Skilliter – Julien Fournier, Tommy Hughes
Počet diváků: 20962
08:42 Eichel (Saad, Barbašev)
10:28 Dorofejev (Marner, Hertl)
51:06 Barbašev
58:22 W. Karlsson (Marner, Theodore)
24:16 Sebastian Aho (Jarvis, Ehlers)
Hill (10. Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hutton, Whitecloud, Lauzon, Korczak – Saad, Eichel (A), Barbašev – Dorofejev, Hertl, Marner – R. Smith, W. Karlsson (A), Holtz – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Andersen (Bussi) – K. Miller, S. Walker, Chatfield, Nikišin, Reilly – Ehlers, Sebastian Aho (A), Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Svečnikov, Kotkaniemi, Robinson.
Rozhodčí: Chmielewski, Brenk – Murchison, MacPherson
Počet diváků: 17682
09:56 Tippett (Seeler, Couturier)
13:19 Foerster (Brink, York)
24:59 Konecny (Zamula, Mičkov)
25:32 Foerster (York, Zegras)
35:40 Tippett (Couturier, York)
07:16 Eberle (C. Fleury, Catton)
28:33 Nyman (Beniers, Stephenson)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Zamula – Tippett, Couturier (C), Konecny (A) – Mičkov, Dvorak, Zegras – Brink, Cates, Foerster – Hathaway, Luchanko, Grebjonkin.
Daccord (41. Grubauer) – Larsson, Dunn, Oleksiak, R. Lindgren, C. Fleury, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), Catton – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – Winterton, S. Wright, Marchment – Nyman, Hayden, Kartye.
Rozhodčí: Hebert, South – Barton, Baker
Počet diváků: 16099