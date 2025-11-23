Vladař inkasoval v osmé minutě jako první, překonal jej Timo Meier, ale Philadelphia vedla 4:1 už v čase 12:32. Flyers si při rychlém obratu vytvořili nový klubový rekord, když vstřelili tři branky během 26 sekund. Gólovou smršť odstartoval Noah Cates a ve třinácté minutě se v krátkém sledu trefili Matvei Mičkov s Tysonem Foersterem, který skóroval dvakrát během 17 sekund. Za New Jersey dal dvě branky Nico Hischier, který snižoval z 1:5 na 3:5.
Dobeš kapituloval až v závěru druhé třetiny za stavu 4:0, další gól inkasoval v 55. minutě při hře Toronta bez gólmana. Na výhře Montrealu se nejvýrazněji podíleli Noah Dobson a Josh Anderson, kteří skórovali shodně dvakrát.
Když se v 49. minutě otevíracího zápasu sobotního programu NHL na ledě Detroitu ze své sedmé trefy sezony radoval ofenzivní bek Columbusu Zach Werenski, nabyli hosté nadějné vedení 1:3. Red Wings se ale nevzdali a z tlaku ze závěru řádné hrací doby vytěžili vyrovnání.
U všeho podstatného byl jejich elitní obránce Moritz Seider. V 51. minutě asistoval u kontaktní trefy parťáka z obrany Bena Chiarota a v 54. minutě sám prostřelil Jeta Greavese - 3:3. V následném prodloužení pak v 62. minutě dokonal obrat Detroitu útočník Alex DeBrincat, jenž z ostrého úhlu našel mezírku v postoji gólmana soupeře.
Výsledky
20:36 Raymond
50:23 Chiarot (P. Kane, Seider)
53:25 Seider (Finnie, Danielson)
61:50 DeBrincat (Chiarot, P. Kane)
13:18 Fantilli (Werenski, Monahan)
20:54 Miles Wood (Mateychuk, Severson)
48:38 Werenski (Provorov, C. Sillinger)
Talbot (Gibson) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Compher, P. Kane – Berggren, Danielson, Appleton – Kasper, Copp, J. van Riemsdyk.
Greaves – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Gaunce, Činachov.
Rozhodčí: McIsaac, Rehman – Baker, Faucher
Počet diváků: 19515
56:40 Lee (Palmieri, Barzal)
00:42 B. Schenn (Bučněvič, Dvorský)
37:51 Suter (Holloway, Kyrou)
Sorokin (Rittich) – Pulock, Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), Neighbours – Bučněvič, Dvorský, B. Schenn (C) – Kyrou, Suter, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.
Rozhodčí: Luxmore, Brenk – MacPherson, Marquis
9:52 Peterka (Schmidt, McBain)
31:14 Keller (Yamamoto)
47:32 DeSimone
15:17 Gavrikov (Fox, Zibanejad)
28:07 Panarin (Trocheck, Gavrikov)
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov, Simašev, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Carcone, L. Cooley, Guenther – Peterka, McBain, Crouse – Yamamoto, Stenlund, B. Tanev.
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Fox, Soucy, Schneider, M. Robertson, Morrow – Panarin (C), Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Zibanejad, Brodzinski – Sheary, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Pärssinen.
Rozhodčí: Beach, Hanson – Gibbons, Knorr
Počet diváků: 12478
01:06 Sourdif (Wilson, Fehérváry)
25:26 Chychrun
45:24 Frank (Milano, Chychrun)
02:53 Hagel (Cirelli, Černák)
05:21 Bjorkstrand (Kučerov, D. Raddysh)
11:36 Hagel (Kučerov, Moser)
18:19 Kučerov (Hagel, D'Astous)
55:51 Cirelli (Hagel, Guentzel)
L. Thompson (19. C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Lilleberg, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Paul, Point, Guentzel (A) – Goncalves, James, Bjorkstrand – Girgensons, Gourde, Douglas.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Mitch Dunning – Dylan Blujus, Brad Kovachik
Počet diváků: 18347
00:15 Burns
58:25 MacKinnon (Nelson, Landeskog)
59:09 Drury (Lehkonen, Kelly)
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Josi (C), Hague, Blankenburg, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg – Matthew Wood, Haula, Stamkos (A) – Marchessault, McCarron, Bunting – Wiesblatt, Svečkov, Jost.
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Polin, Bardakov, Nielsen.
Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Hughes, Fournier
Počet diváků: 17457
09:00 Cates
12:06 Mičkov (Couturier)
12:15 Foerster (Cates, Konecny)
12:32 Foerster (Cates, Seeler)
31:42 Brink (Couturier)
55:21 Zegras (Tippett, Dvorak)
07:37 Meier (Bratt, Hischier)
36:16 Hischier (L. Hughes, Bratt)
53:27 Hischier (Nemec, Bratt)
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Zamula, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny (A), Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Hamilton, Cholowski – Bratt (A), Hischier (C), Meier – C. Brown, Mercer, Gricjuk – Dadonov, Lammikko, Palát (A) – Noesen, Glendening, Cotter.
Rozhodčí: Hebert, Syvret – Tobias, Cormier
Počet diváků: 18342
36:16 Crosby (Dewar)
45:56 Malkin (Kindel, Crosby)
21:24 Marchment
52:36 Beniers (Marchment, R. Evans)
64:10 Montour (Gaudreau, R. Evans)
Murašov (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Dumba – Dewar, Crosby (C), Rust – Hayes, Malkin (A), Mantha – Poulin, Kindel, Novak – Koppanen, Lizotte, Heinen.
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Marchment, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz (A), Stephenson, Tolvanen – Catton, Gaudreau, S. Wright – Kartye, Mølgaard, Winterton.
Rozhodčí: Nicholson, Hiff – Alphonso, Berg
Počet diváků: 17783
11:41 Coronato (Kadri, Huberdeau)
41:50 Farabee (Andersson, Kadri)
Kadri
46:44 J. Robertson (Seguin, Capobianco)
56:53 Hintz (J. Robertson, Lindell)
D. Cooley (Wolf) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau (A) – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman, Backlund (C), Zary – Klapka, Morton, Beecher.
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell, Petrovic, Bichsel, Capobianco, Koljačonok – Rantanen, W. Johnston, Steel – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Benn (C).
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Brandon Blandina – Kyle Flemington, Ben O'Quinn
Počet diváků: 17566
07:43 LaCombe (Sennecke, C. Gauthier)
08:17 Zellweger (Terry, Trouba)
33:50 Terry (Leo Carlsson, LaCombe)
63:57 C. Gauthier
03:25 Theodore (Eichel)
04:37 Bowman (Barbašev, Whitecloud)
17:59 Hertl (Eichel)
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson, Sennecke – Kreider, McTavish (A), Terry – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: Furlatt, Markovic – Grillo, Apperson
Počet diváků: 17174
16:06 Klingberg (Celebrini, W. Smith)
27:47 Goodrow (Wennberg, Ferraro)
07:50 Cozens (Stützle, Sanderson)
38:38 Zetterlund (Kleven)
53:22 Stützle (Cousins, Batherson)
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Desharnais, Muchamadullin – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson (A), Spence, Chabot, Jensen, Kleven – Batherson, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Eller – Giroux (A), Pinto, Amadio – Halliday, Hodgson, Cousins.
Rozhodčí: Schlenker, Dwyer – Gawryletz, Jackson
Počet diváků: 17435
06:30 Lundell (Samoskevich, S. Jones)
30:04 Samoskevich (Balinskis, Bennett)
33:30 Reinhart (Lundell, Marchand)
00:25 Roslovic (Bouchard, Ekholm)
07:06 Roslovic (Bouchard)
13:58 Ekholm (Henrique, Nurse)
26:45 Podkolzin (Draisaitl, Bouchard)
57:20 McDavid (Ekholm)
57:47 Savoie (Janmark, Ekholm)
Bobrovskij (27. Tarasov) – Forsling (A), Balinskis, Mikkola, S. Jones, Sebrango, Petry – Samoskevich, Lundell, Marchand (A) – J. Boqvist, Rodrigues, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Greer – Kunin, Gregor, Devine.
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Savoie, McDavid (C), Roslovic – Podkolzin, Draisaitl (A), Mangiapane – Frederic, Henrique, Hyman – Clattenburg, Tomášek, Janmark.
Rozhodčí: McCauley, L'Ecuyer – Smith, Barton
Počet diváků: 19534
12:11 L. Hutson (Suzuki, Caufield)
13:33 Dobson (Matheson, Děmidov)
24:09 Dobson (Děmidov, Slafkovský)
33:11 Josh Anderson (A. Carrier, F. Xhekaj)
57:50 Josh Anderson (Matheson, J. Evans)
37:20 Ekman-Larsson (Cowan, Nylander)
54:56 Nylander (Rielly, Maccelli)
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, A. Xhekaj – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, F. Xhekaj – Gallagher (A), Veleno, Davidson.
Woll (34. Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), McCabe, Benoit, Stecher, Mermis – Järnkrok, Tavares (A), Nylander (A) – N. Robertson, Domi, McMann – Cowan, Laughton, Lorentz – Maccelli, Joshua, Blais.
Rozhodčí: Lee, Kea – Daisy, Suchánek
Počet diváků: 20962