Detroit otáčel proti Columbusu, Vladař a Dobeš vychytali svým týmům výhry

Daniel Vladař zastavil hokejistům New Jersey 32 střel, dovedl Philadelphii k výhře 6:3 a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Montreal porazil i díky 24 zákrokům Jakuba Dobeše doma Toronto 5:2. Dvanáctizápasový sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Detroitu 4:3 po prodloužení nad Columbusem, který ve třetí třetině neudržel trhák 1:3. Autorem vítězné trefy byl v 62. minutě útočník Alex DeBrincat.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš zasahuje proti šanci Scotta Laughtona z Toronta.

Brankář Montrealu Jakub Dobeš zasahuje proti šanci Scotta Laughtona z Toronta. | foto: AP

Zachary Bolduc a Jakub Dobeš se radují z výhry Montrealu.
Detroitský útočník Marco Kasper s pukem během utkání proti Columbusu
Obránce Ivan Provorov z Columbusu drží u mantinelu Lucase Raymonda z Detroitu.
Útočník Cole Sillinger z Columbusu s pukem před Dylanem Larkinem z Detroitu
Vladař inkasoval v osmé minutě jako první, překonal jej Timo Meier, ale Philadelphia vedla 4:1 už v čase 12:32. Flyers si při rychlém obratu vytvořili nový klubový rekord, když vstřelili tři branky během 26 sekund. Gólovou smršť odstartoval Noah Cates a ve třinácté minutě se v krátkém sledu trefili Matvei Mičkov s Tysonem Foersterem, který skóroval dvakrát během 17 sekund. Za New Jersey dal dvě branky Nico Hischier, který snižoval z 1:5 na 3:5.

Dobeš kapituloval až v závěru druhé třetiny za stavu 4:0, další gól inkasoval v 55. minutě při hře Toronta bez gólmana. Na výhře Montrealu se nejvýrazněji podíleli Noah Dobson a Josh Anderson, kteří skórovali shodně dvakrát.

Když se v 49. minutě otevíracího zápasu sobotního programu NHL na ledě Detroitu ze své sedmé trefy sezony radoval ofenzivní bek Columbusu Zach Werenski, nabyli hosté nadějné vedení 1:3. Red Wings se ale nevzdali a z tlaku ze závěru řádné hrací doby vytěžili vyrovnání.

U všeho podstatného byl jejich elitní obránce Moritz Seider. V 51. minutě asistoval u kontaktní trefy parťáka z obrany Bena Chiarota a v 54. minutě sám prostřelil Jeta Greavese - 3:3. V následném prodloužení pak v 62. minutě dokonal obrat Detroitu útočník Alex DeBrincat, jenž z ostrého úhlu našel mezírku v postoji gólmana soupeře.

Výsledky

NHL
22. 11. 2025 19:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 4:3P (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)
Góly:
20:36 Raymond
50:23 Chiarot (P. Kane, Seider)
53:25 Seider (Finnie, Danielson)
61:50 DeBrincat (Chiarot, P. Kane)
Góly:
13:18 Fantilli (Werenski, Monahan)
20:54 Miles Wood (Mateychuk, Severson)
48:38 Werenski (Provorov, C. Sillinger)
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Bernard-Docker, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Compher, P. Kane – Berggren, Danielson, Appleton – Kasper, Copp, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Greaves – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – K. Johnson, Monahan (A), Miles Wood – Olivier, Coyle (A), C. Sillinger – Lundeström, Gaunce, Činachov.

Rozhodčí: McIsaac, Rehman – Baker, Faucher

Počet diváků: 19515

NHL
22. 11. 2025 21:30
New York Islanders New York Islanders : St. Louis Blues St. Louis Blues 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly:
56:40 Lee (Palmieri, Barzal)
Góly:
00:42 B. Schenn (Bučněvič, Dvorský)
37:51 Suter (Holloway, Kyrou)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock, Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), Neighbours – Bučněvič, Dvorský, B. Schenn (C) – Kyrou, Suter, Holloway – N. Walker, Bjugstad, Toropčenko.

Rozhodčí: Luxmore, Brenk – MacPherson, Marquis

NHL
23. 11. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : New York Rangers New York Rangers 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Góly:
9:52 Peterka (Schmidt, McBain)
31:14 Keller (Yamamoto)
47:32 DeSimone
Góly:
15:17 Gavrikov (Fox, Zibanejad)
28:07 Panarin (Trocheck, Gavrikov)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov, Simašev, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Hayton, Schmaltz – Carcone, L. Cooley, Guenther – Peterka, McBain, Crouse – Yamamoto, Stenlund, B. Tanev.
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Gavrikov, Fox, Soucy, Schneider, M. Robertson, Morrow – Panarin (C), Trocheck, Lafrenière – Cuylle, Zibanejad, Brodzinski – Sheary, Laba, T. Raddysh – Edström, Carrick, Pärssinen.

Rozhodčí: Beach, Hanson – Gibbons, Knorr

Počet diváků: 12478

NHL
23. 11. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:5 (1:4, 1:0, 1:1)
Góly:
01:06 Sourdif (Wilson, Fehérváry)
25:26 Chychrun
45:24 Frank (Milano, Chychrun)
Góly:
02:53 Hagel (Cirelli, Černák)
05:21 Bjorkstrand (Kučerov, D. Raddysh)
11:36 Hagel (Kučerov, Moser)
18:19 Kučerov (Hagel, D'Astous)
55:51 Cirelli (Hagel, Guentzel)
Sestavy:
L. Thompson (19. C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Lilleberg, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Hagel (A) – Paul, Point, Guentzel (A) – Goncalves, James, Bjorkstrand – Girgensons, Gourde, Douglas.

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Mitch Dunning – Dylan Blujus, Brad Kovachik

Počet diváků: 18347

NHL
23. 11. 2025 2:00
Nashville Predators Nashville Predators : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly:
Góly:
00:15 Burns
58:25 MacKinnon (Nelson, Landeskog)
59:09 Drury (Lehkonen, Kelly)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Josi (C), Hague, Blankenburg, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg – Matthew Wood, Haula, Stamkos (A) – Marchessault, McCarron, Bunting – Wiesblatt, Svečkov, Jost.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Polin, Bardakov, Nielsen.

Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Hughes, Fournier

Počet diváků: 17457

NHL
23. 11. 2025 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New Jersey Devils New Jersey Devils 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Góly:
09:00 Cates
12:06 Mičkov (Couturier)
12:15 Foerster (Cates, Konecny)
12:32 Foerster (Cates, Seeler)
31:42 Brink (Couturier)
55:21 Zegras (Tippett, Dvorak)
Góly:
07:37 Meier (Bratt, Hischier)
36:16 Hischier (L. Hughes, Bratt)
53:27 Hischier (Nemec, Bratt)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Zamula, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny (A), Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Sestavy:
Allen (Markström) – Nemec, Siegenthaler, L. Hughes, Dillon, Hamilton, Cholowski – Bratt (A), Hischier (C), Meier – C. Brown, Mercer, Gricjuk – Dadonov, Lammikko, Palát (A) – Noesen, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: Hebert, Syvret – Tobias, Cormier

Počet diváků: 18342

NHL
23. 11. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:3P (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
36:16 Crosby (Dewar)
45:56 Malkin (Kindel, Crosby)
Góly:
21:24 Marchment
52:36 Beniers (Marchment, R. Evans)
64:10 Montour (Gaudreau, R. Evans)
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Dumba – Dewar, Crosby (C), Rust – Hayes, Malkin (A), Mantha – Poulin, Kindel, Novak – Koppanen, Lizotte, Heinen.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Marchment, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz (A), Stephenson, Tolvanen – Catton, Gaudreau, S. Wright – Kartye, Mølgaard, Winterton.

Rozhodčí: Nicholson, Hiff – Alphonso, Berg

Počet diváků: 17783

NHL
23. 11. 2025 4:00
Calgary Flames Calgary Flames : Dallas Stars Dallas Stars 3:2N (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
11:41 Coronato (Kadri, Huberdeau)
41:50 Farabee (Andersson, Kadri)
Kadri
Góly:
46:44 J. Robertson (Seguin, Capobianco)
56:53 Hintz (J. Robertson, Lindell)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau (A) – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman, Backlund (C), Zary – Klapka, Morton, Beecher.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell, Petrovic, Bichsel, Capobianco, Koljačonok – Rantanen, W. Johnston, Steel – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Benn (C).

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Brandon Blandina – Kyle Flemington, Ben O'Quinn

Počet diváků: 17566

NHL
23. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:3P (2:3, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly:
07:43 LaCombe (Sennecke, C. Gauthier)
08:17 Zellweger (Terry, Trouba)
33:50 Terry (Leo Carlsson, LaCombe)
63:57 C. Gauthier
Góly:
03:25 Theodore (Eichel)
04:37 Bowman (Barbašev, Whitecloud)
17:59 Hertl (Eichel)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, Minťukov, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson, Sennecke – Kreider, McTavish (A), Terry – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore (A), Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Hertl, Marner – Saad, Howden, R. Smith – Reinhardt, Sissons, Kolesar.

Rozhodčí: Furlatt, Markovic – Grillo, Apperson

Počet diváků: 17174

NHL
23. 11. 2025 1:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Ottawa Senators Ottawa Senators 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Góly:
16:06 Klingberg (Celebrini, W. Smith)
27:47 Goodrow (Wennberg, Ferraro)
Góly:
07:50 Cozens (Stützle, Sanderson)
38:38 Zetterlund (Kleven)
53:22 Stützle (Cousins, Batherson)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro, Desharnais, Muchamadullin – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Zub, Sanderson (A), Spence, Chabot, Jensen, Kleven – Batherson, Stützle (A), Perron – Zetterlund, Cozens, Eller – Giroux (A), Pinto, Amadio – Halliday, Hodgson, Cousins.

Rozhodčí: Schlenker, Dwyer – Gawryletz, Jackson

Počet diváků: 17435

NHL
23. 11. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)
Góly:
06:30 Lundell (Samoskevich, S. Jones)
30:04 Samoskevich (Balinskis, Bennett)
33:30 Reinhart (Lundell, Marchand)
Góly:
00:25 Roslovic (Bouchard, Ekholm)
07:06 Roslovic (Bouchard)
13:58 Ekholm (Henrique, Nurse)
26:45 Podkolzin (Draisaitl, Bouchard)
57:20 McDavid (Ekholm)
57:47 Savoie (Janmark, Ekholm)
Sestavy:
Bobrovskij (27. Tarasov) – Forsling (A), Balinskis, Mikkola, S. Jones, Sebrango, Petry – Samoskevich, Lundell, Marchand (A) – J. Boqvist, Rodrigues, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Greer – Kunin, Gregor, Devine.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Regula, Kulak, Emberson – Savoie, McDavid (C), Roslovic – Podkolzin, Draisaitl (A), Mangiapane – Frederic, Henrique, Hyman – Clattenburg, Tomášek, Janmark.

Rozhodčí: McCauley, L'Ecuyer – Smith, Barton

Počet diváků: 19534

NHL
23. 11. 2025 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Góly:
12:11 L. Hutson (Suzuki, Caufield)
13:33 Dobson (Matheson, Děmidov)
24:09 Dobson (Děmidov, Slafkovský)
33:11 Josh Anderson (A. Carrier, F. Xhekaj)
57:50 Josh Anderson (Matheson, J. Evans)
Góly:
37:20 Ekman-Larsson (Cowan, Nylander)
54:56 Nylander (Rielly, Maccelli)
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, A. Xhekaj – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, J. Evans, F. Xhekaj – Gallagher (A), Veleno, Davidson.
Sestavy:
Woll (34. Hildeby) – Ekman-Larsson, Rielly (A), McCabe, Benoit, Stecher, Mermis – Järnkrok, Tavares (A), Nylander (A) – N. Robertson, Domi, McMann – Cowan, Laughton, Lorentz – Maccelli, Joshua, Blais.

Rozhodčí: Lee, Kea – Daisy, Suchánek

Počet diváků: 20962

