Klapka gólem přispěl k výhře Calgary, trefil se i Zacha, Dostál vychytal výhru

Lukáš Dostál pomohl 23 zákroky k vítězství Anaheimu 4:3 nad Columbusem. U rozhodujícího gólu asistoval Radko Gudas. Islanders i díky třiceti zákrokům Davida Ritticha získali bod za porážku 2:3 po nájezdech v Buffalu.
Zacha poslal po nahrávce Nikity Zadorova puk u levé tyčky do prázdné branky a vyrovnal v polovině zápasu na 2:2. Boston vedl 1:0 a 3:2, ale prodloužení si vynutil trefou v 57. minutě.
Za Vancouver vstřelil dva góly Linus Karlsson, přičemž u jeho první branky asistoval Hronek. V rozstřelu se prosadil pouze v sedmé sérii Liam Öhgren, který skóroval i v základní hrací době. Z českých hráčů dostal v nájezdech důvěru jen David Pastrňák, trefil břevno.
Klapka skóroval v NHL poprvé od začátku listopadu, následně si ve dvaceti zápasech připsal dvě přihrávky. Proti Vegas zvýšil v deváté minutě na 2:0, když tečoval střelu Jana Kuzněcova. Calgary i díky dvěma trefám Mikaela Backlunda vedlo ve 33. minutě 5:1. Vegas už jen zápas zdramatizovalo, přičemž Hertl asistoval u druhého gólu týmu.
Anaheim den po debaklu 3:8 od Dallasu vlétl do utkání s velkým elánem. Už po třech minutách vedl 2:0 po trefách Mikaela Granlunda a Jacoba Trouby. Columbus brzy snížil v přesilové hře zásluhou Dmitrije Voronkova a na začátku druhé třetiny vyrovnal tečí Mason Marchment.
Kalifornskému klubu vrátil vedení Mason McTavish. Hosté opět odpověděli, poté co Dostála překonal Zach Werenski. Zápas rozhodl v 57. minutě Pavel Minťukov. Gólové akci předcházel Gudasův dobrý zákrok, neboť udržel útočné pásmo. Dostál, který byl v zápase s Dallasem střídán v patnácté minutě po čtvrtém gólu, vychytal třináctou výhru sezony z 21 startů.
Islanders prohrávali v polovině zápasu s Buffalem o dva góly, Ritticha překonali Rasmus Dahlin a Tage Thompson. V závěru druhé třetiny snížil Mathew Barzal a 28 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal Emil Heineman. Český brankář inkasoval v rozstřelu dvakrát, duel rozhodl v páté sérii Josh Norris střelou nad lapačku
Sobotní otevřely předehrávané zápasy. Rangers díky dvěma gólům ze třetí třetiny srovnali ztrátu proti Philadelphii a velký obrat na 5:4 dokonali v samostatných nájezdech. Naopak Washington nepotěšil své fanoušky porážkou 2:5 s Detroitem.
Z dosavadních osmnácti startů v Madison Square Garden vytěžili hokejisté Rangers teprve pátou výhru. Jeden z nejhorších celků letošní sezony NHL v domácím prostředí se navíc proti Philadelphii v úvodním sobotním duelu pořádně nadřel.
Flyers totiž po dvou třetinách drželi náskok 2:4. New York ale góly Vincenta Trochecka z 50. a Miky Zibanejada z 58. minuty dokázal srovnat na 4:4 a v nájezdech dokonal vítězný obrat.
Postarali se o to úspěšnými nájezdy Artěmij Panarin, jenž navázal na dvě trefy z řádné hrací doby, a bojovník Trocheck.
Výsledky
19:24 Panarin (Zibanejad)
32:23 Panarin
49:13 Trocheck (J. Miller, Perreault)
57:27 Zibanejad (Morrow, Panarin)
Panarin
26:42 Sanheim (Tippett, Barkey)
27:05 Tippett (York, Barkey)
30:18 Zegras (Drysdale, Cates)
34:36 Abols (Sanheim)
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Sheary, Trocheck, J. Miller (C) – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Perreault, Laba, Cuylle – Othmann, Carrick, Rempe.
Ersson (Vladař) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Konecny (A), Zegras, Grundström – Tippett, Couturier (C), Brink – Cates, Mičkov, Deslauriers – Abols, Grebjonkin, Barkey.
Rozhodčí: McCauley, Brenk – Alphonso, Deschamps
01:47 Dahlin (Lyon)
28:55 T. Thompson (Doan, Krebs)
Norris
39:38 Barzal (Lee, Holmström)
59:32 Heineman (Barzal, M. Schaefer)
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Metsa, Byram, Kesselring, Power – Doan, T. Thompson, Krebs – Quinn, McLeod, Benson – Tuch (A), Norris, Östlund – Greenway, Malenstyn, Dunne.
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Warren – Holmström, Barzal, Lee (C) – Gatcomb, Cizikas, MacLean – Cyplakov, Ritchie, Duclair – Heineman, Pageau, Drouin.
Rozhodčí: Schrader, South – MacPherson, McNamara
Počet diváků: 19070
30:36 Protas (Wilson, Sandin)
48:30 Fehérváry (Chisholm, D. Strome)
01:05 J. Leonard (Edvinsson, Copp)
21:37 J. van Riemsdyk (Seider, Copp)
25:55 E. Söderblom (Kasper, A. Johansson)
30:05 Seider
57:10 Larkin (Edvinsson)
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, Chisholm – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, Sourdif, Wilson (A) – Milano, McMichael, Frank – Duhaime, Dowd, Mirošničenko.
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, J. Leonard – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Kasper, Danielson.
Rozhodčí: Charron, Blandina – Tobias, Jackson
Počet diváků: 18347
06:26 Kleven (Stützle)
28:02 Stützle
34:07 B. Tkachuk (Chabot)
41:45 Perron (Giroux, Zetterlund)
45:31 Perron (Stützle, Lycksell)
56:10 Zetterlund (Greig, Giroux)
21:53 Michejev (Kaiser, Greene)
29:53 Burakovsky (Greene, Levšunov)
38:33 Michejev (Donato, O. Moore)
47:17 Lardis (Vlasic)
Meriläinen (Ullmark) – Sanderson, Zub, Spence, Kleven, Chabot (A), Jensen – Stützle, B. Tkachuk (C), Zetterlund – Batherson, Cozens, Perron – Giroux (A), Greig, Amadio – Cousins, Halliday, Lycksell.
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Crevier, Grzelcyk, Levšunov, Kaiser, Murphy (A) – Bertuzzi, Burakovsky, Nazar – Teräväinen, J. Dickinson (A), Michejev – O. Moore, Greene, Lardis – C. Dach, Donato, Lafferty.
Rozhodčí: Luxmore, Halkidis – Kovachik, Brisebois
Počet diváků: 18254
03:42 Boldy
10:56 Boldy (Q. Hughes, Zuccarello)
19:54 Hartman (J. Middleton, Zuccarello)
49:08 Tarasenko (Trenin)
58:35 Sturm (Tarasenko, M. Johansson)
13:35 Mangiapane (Bouchard, Draisaitl)
18:45 McDavid (Draisaitl, Hyman)
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon, J. Middleton, Jiříček – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – M. Foligno, Sturm, Hinostroza.
Pickard (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Stastney, Stillman, Emberson – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, Frederic – Savoie, Henrique, Mangiapane – Q. Hutson, Janmark, M. Jones.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Trevor Hanson – Dan Kelly, Brandon Grillo
31:22 Gaudette (Černišev, Celebrini)
40:36 Graf
26:51 Tolvanen
41:55 R. Evans
44:25 R. Lindgren (Stephenson, Gaudreau)
58:36 Stephenson (Tolvanen, Daccord)
Askarov (Nedeljkovic) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Iorio, S. Dickinson – Graf, Celebrini (A), Černišev – Toffoli (A), Wennberg, Eklund – Gaudette, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Oleksiak, R. Lindgren, R. Evans, Mahura – Gaudreau, Stephenson, Tolvanen – Eberle (C), Beniers (A), Winterton – Kakko, S. Wright, Nyman – Melanson, Meyers, Kartye.
Rozhodčí: Beach, StLaurent – Mahon, Gavryletz
03:54 Backlund (Coleman, Zary)
08:41 Kuzněcov (Weegar, Šarangovič)
15:45 Lomberg (Zary, Beecher)
28:38 Backlund (Weegar, Zary)
32:21 Farabee (Weegar)
59:15 Huberdeau
10:03 R. Smith (Stone, Whitecloud)
34:34 Korczak (Marner, Hertl)
56:03 Stone (Hanifin)
D. Cooley (Wolf) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Brzustewicz – Huberdeau, Frost, Coronato – Šarangovič, Kadri (A), Farabee – Zary, Backlund (C), Coleman – Lomberg, Beecher, Klapka.
Schmid (Hart) – Hanifin (A), Whitecloud, McNabb (A), Korczak, Lauzon, Hutton – Saad, Hertl, Dorofejev – Marner, Barbašev, Bowman – R. Smith, Howden, Stone (C) – Reinhardt, Sissons, Kolesar.
Rozhodčí: Syvret, Nicholson – Daisy, Oliver
Počet diváků: 18256
24:56 Haula (Josi, Stamkos)
39:26 Wilsby (O'Reilly)
49:18 Evangelista (Skjei)
58:25 Stamkos (F. Forsberg)
59:51 C. Smith (Skjei, McCarron)
01:32 N. Roy (McMann, N. Robertson)
31:57 Tavares (Maccelli, McCabe)
59:07 McMann (N. Robertson, Cowan)
Saros (Annunen) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg, O'Reilly (A), Evangelista – Bunting, Haula, Stamkos (A) – Jost, Svečkov, Matthew Wood – R. Schaefer, McCarron, C. Smith.
Woll (Hildeby) – Rielly (A), P. Myers, McCabe, Stecher, Benoit, Ekman-Larsson – Knies, Matthews (C), Cowan – Maccelli, Tavares (A), Nylander – N. Robertson, N. Roy, McMann – Joshua, Laughton, Järnkrok.
Rozhodčí: Chmielewski, Lambert – Fournier, Baker
Počet diváků: 17159
20:30 Goncalves (James, Crozier)
21:20 Point (D'Astous, Kučerov)
36:36 Finley (James, Gourde)
43:13 McDonagh (Holmberg, D'Astous)
46:38 Guentzel (Moser, Paul)
59:33 Guentzel (McDonagh)
02:42 Robinson (Staal)
04:00 Blake (Ehlers, Gostisbehere)
12:27 Nadeau (Stankoven)
42:47 Svečnikov (Jankowski, Kotkaniemi)
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Crozier, McDonagh (A), D'Astous, Carlile – Kučerov (A), Cirelli, Guentzel (A) – Bjorkstrand, Point, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg – James, Paul, Finley.
Kočetkov (Andersen) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Reilly, Nikišin – Blake, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Robinson, Stankoven, Ehlers – Nadeau, Staal (C), W. Carrier – Kotkaniemi, Jankowski, Hall.
Rozhodčí: Garrett Rank, Justin Kea – Kyle Flemington, Jesse Marquis
Počet diváků: 19092
27:35 Greer (J. Boqvist, S. Jones)
32:45 Reinhart (Marchand, Bennett)
09:59 Neighbours (C. Fowler, Stenberg)
21:55 Berggren (Bučněvič, R. Thomas)
39:59 Faulk (Berggren)
52:01 Neighbours (Stenberg, B. Schenn)
52:53 R. Thomas (Bučněvič, Berggren)
56:28 R. Thomas
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, J. Boqvist – Gregor, Studnicka, Kunin.
Hofer (Binnington) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Mailloux, C. Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Berggren – Stenberg, B. Schenn (C), Neighbours – Fabbri, Dvorský, Suter – M. Joseph, Sundqvist, Toropčenko.
Rozhodčí: McIsaac, Markovic – Hughes, Cormier
Počet diváků: 19081
08:22 M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm)
29:41 Zacha (Zadorov, Mittelstadt)
32:05 Jeannot (Kastelic, Minten)
56:18 Peeke (Chusnutdinov, M. Geekie)
19:47 Sasson (Öhgren, L. Karlsson)
24:22 L. Karlsson (E. Kane, Hronek)
43:53 L. Karlsson (Rossi)
47:33 Öhgren (M. Pettersson, DeBrusk)
Öhgren
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (C), Zadorov, Peeke, H. Lindholm, Söderström, Lohrei – Chusnutdinov, E. Lindholm (A), Pastrňák (A) – M. Geekie, Zacha, Mittelstadt – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Viel.
Lankinen (Demko) – Hronek (A), M. Pettersson, Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – Boeser (C), Garland, Rossi – E. Kane, Sasson, Sherwood – Kämpf, DeBrusk, L. Karlsson – O'Connor, Öhgren, Räty.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, Pochmara – Suchanek, Shewchyk
Počet diváků: 17850
16:41 Slafkovský (Caufield, Suzuki)
18:49 Beck (Gallagher, L. Hutson)
32:14 Josh Anderson (O. Kapanen)
57:02 Josh Anderson
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, Engström, A. Xhekaj – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Texier, J. Evans, Josh Anderson – Gallagher (A), Veleno, Beck.
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (C), Kulak, Clifton, Shea – Rust, Crosby (A), Novak – Brazeau, Rakell, Mantha – McGroarty, Kindel, Koivunen – Acciari, Hayes, Dewar.
Rozhodčí: MacDougall, L'Ecuyer – Berg, Smith
Počet diváků: 20962
02:14 Granlund (Zellweger, Vatrano)
03:00 Trouba (Poehling, Killorn)
33:36 McTavish (R. Johnston)
56:31 Minťukov (Granlund, Gudas)
05:53 Voronkov (Coyle, Werenski)
23:39 Marchment (Severson, Provorov)
52:44 Werenski (Mateychuk, K. Johnson)
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Trouba, Minťukov, Gudas (C), Zellweger, I. Moore – C. Gauthier, Leo Carlsson, Terry – Kreider, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Granlund, R. Strome (A) – R. Johnston, Poehling, Killorn.
Merzļikins (Greaves) – Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Severson, B. Smith, Fabbro – Marchment, Fantilli, K. Johnson – Jenner (C), Coyle, Marčenko – C. Sillinger, Monahan (A), Voronkov – Del Bel Belluz, Lundeström, Činachov.
Rozhodčí: Skilliter, Sandlak – Gawryletz, Apperson
Počet diváků: 15897