V nedělním programu hokejové NHL Češi bodovat nedokázali. Po deseti výhrách v řádě narazili na přemožitele lídři soutěže z Colorada. Tým útočníka Martina Nečase podlehl těsně 1:2 Floridě. Pittsburgh otáčel výsledek na ledě Columbusu a vítězný gól vstřelil v prodloužení kapitán Sidney Crosby.

Radost hokejistů Floridy po gólu proti Los Angeles. | foto: Rebecca BlackwellAP

Po propadáku pod širým nebem, když podlehli Rangers hladce 1:5, hokejisté Floridy zabrali a jako teprve třetí tým letošní sezony po Bostonu a NY Islanders v řádné hrací době slavili výhru nad suverénním lídrem soutěže z Colorada.

Avalanche tak přerušili svou desetizápasovou vítěznou šňůru a zůstávají na 69 bodech z úvodních 41 startů. Z historického pohledu jde o druhý nejvyšší bodový součet v dané fázi sezony, lepší byli jen hráči Bostonu v sezoně 1929/30 se 73 body. Tehdy navíc neplatily bodové zisky po prodloužení (liga je zavedla až od ročníku 1999/2000).

Kromě prohry mrzela hosty rovněž ztráta kapitána Gabriela Landeskoga, jenž ve druhé třetině narazil do brankové konstrukce a zamířil předčasně do kabin. Skóre se poprvé měnilo v 7. minutě poté, co v útočném pásmu vybojoval puk Sam Bennett a akci rychle zakončil. Ve 12. minutě srovnal přesnou tečí Artturi Lehkonen. Rozdílový moment pak přinesla 39. minuta. Od modré čáry si sjel na pravý kruh do střelecké pozice bek Aaron Ekblad a propálil Scotta Wedgewooda.

Jediný český účastník duelu, s 53 zápisy sedmý hráč ligové produktivity Martin Nečas (22:26, -1), se tentokrát neprosadil stejně jako lídr Nathan MacKinnon (74 bodů, 35+39). Před Connorem McDavidem z Edmontonu však stále vede o dva body (72 bodů, 25+47).

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
4. 1. 2026 21:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 4:5P (3:1, 1:1, 0:2 - 0:1)
Góly:
08:21 Voronkov (Mateychuk)
08:48 Marchment (Fantilli, Marčenko)
18:38 Marčenko (Werenski, Mateychuk)
20:47 Werenski (Jenner, Olivier)
Góly:
01:48 Koivunen (Kindel, St. Ivany)
36:51 Acciari (Dewar)
43:28 Novak (Kindel)
59:47 Rakell (Mantha, Crosby)
62:23 Crosby (E. Karlsson, Činachov)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Marchment – Heinen, C. Sillinger, Voronkov – Olivier, Coyle (A), Jenner (C) – K. Johnson, Gaunce, Aston-Reese.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Činachov, Kindel, Koivunen – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: Beach, Lee – Blujus, Gawryletz

Počet diváků: 18212

NHL
4. 1. 2026 20:00
Dallas Stars Dallas Stars : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 3:4P (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)
Góly:
13:53 Bourque (J. Robertson, Hintz)
30:14 W. Johnston (Rantanen, Harley)
51:07 W. Johnston (Heiskanen, Duchene)
Góly:
08:42 Gallagher (Danault, A. Carrier)
31:58 O. Kapanen (Děmidov, Slafkovský)
38:38 Slafkovský (Suzuki, L. Hutson)
63:40 L. Hutson (Danault)
Sestavy:
Oettinger (Poirier) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Duchene, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Hryckowian, Steel, Benn (C) – Bäck, Faksa, Erne.
Sestavy:
Montembeault (J. Fowler) – Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Carrier, Struble, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Texier – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – Z. Bolduc, Danault, Gallagher (A) – Blais, Veleno, Beck.

Rozhodčí: McCauley, Samuels-Thomas – Murray, O ́Quinn

Počet diváků: 18532

NHL
4. 1. 2026 23:00
Florida Panthers Florida Panthers : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly:
06:27 Bennett
38:12 Ekblad
Góly:
11:51 Lehkonen (Manson, Nelson)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, Samoskevich – Studnicka, Kunin, J. Boqvist.
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – C. Makar (A), Solovjov, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Lehkonen – Olofsson, Drury, Colton – Bardakov, Kelly, Brindley.

Rozhodčí: TJ Luxmore, Lambert – Murray, Shewchyk

Počet diváků: 19654

NHL
5. 1. 2026 1:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:2P (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
12:38 Bertuzzi (Vlasic, Burakovsky)
51:36 Bertuzzi (Greene, Burakovsky)
61:18 Bertuzzi (Michejev, Levšunov)
Góly:
10:40 Saad (Howden, Holtz)
20:43 Stone (Eichel, Hanifin)
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Greene, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – Lardis, O. Moore, Teräväinen – Slaggert, C. Dach, N. Foligno (C).
Sestavy:
Schmid (Hart) – Hutton, Hanifin, Korczak, Lauzon, Whitecloud, Megna – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Hertl, Marner (A) – Holtz, Howden, Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.

Rozhodčí: C. Sandlak, F. StLaurent – D. Kelly, K. McNamara

Počet diváků: 18266

NHL
5. 1. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly:
07:34 Mercer (Gricjuk, Siegenthaler)
Góly:
00:51 Ehlers
27:47 Hall
52:16 Stankoven (Hall)
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes, White, Dillon – Bratt, Hischier (C), J. Hughes (A) – Gricjuk, Mercer, Meier – C. Brown, Glass, Palát (A) – Noesen, Glendening, Lammikko.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Gostisbehere, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin – Ehlers, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Jankowski, Hall – Stankoven, Staal (C), Martinook (A) – Robinson, Philp, W. Carrier.

Rozhodčí: Jean Hebert, Peter MacDougall – Shawn Oliver, Michel Cormier

Počet diváků: 16092

