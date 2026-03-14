St. Louis otočilo zápas proti Edmontonu, LA loupilo na ledě Islanders

Do pátečních dvou zápasů hokejové NHL zasáhl z Čechů jen útočník Ondřej Palát, jenž s Islanders před domácími fanoušky nestačil na Los Angeles těsně 2:3. V dalším duelu Edmonton neudržel dvougólové vedení na ledě St. Louis, které se nakonec radovalo 3:2 po prodloužení.
Robert Thomas (18) slaví s Camem Fowlerem vítězný gól St. Louis.

Den po debaklu 2:7 na ledě Dallasu, proti kterému se nezvykle pustil do pěstního souboje i frustrovaný Connor McDavid, hokejisté Edmontonu znova odcházeli poraženi. Tým zmiňovaného lídra bodování soutěže a střelce Leona Draisaitla přitom deset minut před koncem řádné hrací doby držel proti domácímu St. Louis dvougólový trhák.

Skóre otevíral v 36. minutě Kasperi Kapanen a v 50. minutě za Oilers zvyšoval právě McDavid. Blues však dostal zpátky do hry kontaktní gól z 53. minuty od Piuse Sutera a vyrovnání se zrodilo v čase 56:14, kdy po vyhraném buly v útočném pásmu přesně pálil obránce Cam Fowler.

V následném nastavení už vše směřovalo k penaltovému rozstřelu. Ten ale pouhých devět vteřin před vypršením 65. minuty odmítl domácí Robert Thomas a obrat z 0:2 na 3:2 byl na světě.

Tři góly z první třetiny stály za vítězstvím Los Angeles 3:2 z ledu Islanders. Gólmana Ilju Sorokina, kterému ze střídačky kryl záda český parťák David Rittich, postupně překonali Trevor Moore, loučící se veterán Anže Kopitar a Adrian Kempe.

Ostrované tentokrát měli ve svém středu jen jediného střelce. Trefy útočníka Emila Heinemana z 31. a 44. minuty však stačily jen na zkorigování výsledku. Český útočník domácích Ondřej Palát (9:50, +/-: 0) tak odcházel do kabin zklamaný.

Výsledky

NHL
14. 3. 2026 0:00
New York Islanders New York Islanders : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Góly:
30:48 Heineman (Pelech, Horvat)
43:38 Heineman (M. Schaefer, Horvat)
03:32 T. Moore
13:07 Kopitar (M. Anderson, Turcotte)
18:28 Kempe (Panarin)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Soucy, Mayfield – Heineman, Horvat (A), Ritchie – Palát, B. Schenn, Barzal – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – Šabanov, Cizikas, Gatcomb.
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Turcotte, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.

Rozhodčí: Rank, Hiff – Brisebois, Hughes

Počet diváků: 17255

NHL
14. 3. 2026 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:2P (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)
Góly:
52:22 Suter (Berggren)
56:14 C. Fowler
64:51 R. Thomas (C. Fowler, Kyrou)
35:41 K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin)
49:56 McDavid (Savoie, Ingram)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Sundqvist, Neighbours (A) – Bučněvič, Suter, Stenberg – Berggren, Finley, Toropčenko.
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Stastney, Walman – Hyman, McDavid (C), M. Jones – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, Savoie – Frederic, Samanski, Henrique.

Rozhodčí: T. J. Luxmore, G. Hamilton – R. Gibbons, J. Tobias

Počet diváků: 18096

