Pittsburgh přestřílel Winnipeg, Nashville porazil trápící se Vegas

Pittsburgh v domácí bitvě s Winnipegem nejprve dvakrát vedl, 2:0 a později 3:2. Hostujícím Jets ovšem skvěle vyšel nástup do třetí třetiny, když zásahy Neala Pionka a Brada Lamberta otočili vývoj na 3:4.
Penguins se však mohou spolehnout na do parádní formy rozehraného beka Erika Karlssona, jenž v 53. minutě svou druhou brankou večera duel poslal do prodloužení. V něm hokej 3 na 3 nabídl velké drama. Přestože se šance střídaly na obou stranách a fanoušci PPG Paints Areně byli na nohou, vítěze nakonec musel určit až penaltový rozstřel.
Na jedničku Winnipegu Connora Hellebuycka vyzrál Sidney Crosby a Rickard Rakell, za hosty naopak na Arturse Šilovse nikdo z nájezdu recept nenašel.
Výsledky
02:48 Heinen (Jenner, Werenski)
08:58 Severson (C. Sillinger, Werenski)
15:16 Olivier (C. Sillinger, Mateychuk)
29:33 K. Johnson (Garland, Fantilli)
16:17 Dunn (Kakko, Gaudreau)
28:31 Kakko (Tolvanen, Montour)
Merzļikins (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro – Marčenko, Fantilli, Marchment – Garland, Monahan, K. Johnson – Olivier, Coyle, C. Sillinger – Heinen, Jenner (C), Lundeström.
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, R. Evans, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Kakko, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, Tolvanen – Melanson, Meyers, Nyman.
Rozhodčí: South, Markovic – Marquis, Suchánek
01:06 Činachov (Malkin, Wotherspoon)
02:02 Rakell (Rust, Girard)
35:22 E. Karlsson (Wotherspoon, Činachov)
52:45 E. Karlsson (Rust, Crosby)
Crosby
03:50 M. Barron (Lambert)
26:10 Koepke (Lowry)
44:04 Pionk (J. Toews, Nyquist)
48:36 Lambert
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Dewar, E. Söderblom.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Pionk, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Carter Sandlak – Kyle Flemington, James Tobias
Počet diváků: 18360
33:12 Orlov (Eklund, Celebrini)
22:26 Tippett (Zegras, Juulsen)
41:47 Dvorak (Konecny, Mičkov)
Nedeljkovic (Brossoit) – Klingberg, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Kurashev – Sherwood, Misa, Eklund – Gaudette, Wennberg, Graf – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Vladař (Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Juulsen, Seeler, Andrae – Konecny (A), Dvorak (A), Bump – Tippett, Zegras, Grebjonkin – Mičkov, Cates, Grundström – G. Wilson, Hathaway.
Rozhodčí: Brian Pochmara, Brandon Schrader – Travis Gawryletz, Travis Toomey
Počet diváků: 17435
10:48 Panarin (Kopitar, Kempe)
24:05 T. Thompson (Krebs, Samuelsson)
51:12 Carrick (Benson, Metsa)
52:11 Dahlin (Norris, T. Thompson)
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty, M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe, Kopitar, Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – Armia, Laughton, J. Wright – Ward, S. Helenius, Malott.
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson, Dahlin, Power, Byram, Metsa, Stanley – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Östlund – Malenstyn, Carrick, Krebs.
Rozhodčí: Cody Beach, Trevor Hanson – Brandon Gawryletz, Ryan Gibbons
Ullmark (Reimer) – Zub, Chabot, Spence, Kleven, Matinpalo, Gilbert – Giroux, Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk – Amadio, Pinto, Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Stolarz (Woll) – Ekman-Larsson, McCabe, Carlo, Rielly, Stecher, Benoit – N. Robertson, Tavares, Cowan – Nylander, Domi, Knies – Joshua, Groulx, Maccelli – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
00:40 Stamkos (O'Reilly)
21:24 Stamkos (F. Forsberg, Haula)
31:56 Jost (Skjei)
34:53 O'Reilly (Stamkos, Josi)
33:10 Theodore (Barbašov, Howden)
Annunen (Saros) – Skjei, Josi (C), Hague, Perbix, J. Barron, Ufko – Stamkos, Evangelista, O'Reilly (A) – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Jost – R. Schaefer, Svečkov, Wiesblatt.
Schmid (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Hutton, Lauzon, Andersson – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Hertl, Marner – Howden, Sissons, Bowman – C. Smith, Dowd, W. Karlsson.
Rozhodčí: Lee, Luxmore – Kovachik, Cherrey
Počet diváků: 17439
30:45 Brink (Q. Hughes, Spurgeon)
14:21 J. Robertson (Heiskanen, Duchene)
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes (A), Spurgeon (C), Brodin, Faber, J. Middleton, Bogosian – M. Johansson, Jurov, Boldy – Tarasenko, Hartman, Zuccarello (A) – N. Foligno, McCarron, Brink – Sturm, Haight, Trenin.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, T. Myers, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Benn (C), Duchene, Steel – Blackwell, Hryckowian, Bunting – Bastian, Bäck, Erne.
Rozhodčí: St-Laurent, Sullivan – Fournier, McNamara
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Compher, DeBrincat – Raymond (A), Finnie, Perron – Appleton, Copp, Kasper – Shine, Dries, J. van Riemsdyk.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Lohrei, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, E. Lindholm, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Rozhodčí: Brandon Blandina, Graham Skilliter – Devin Berg, Shandor Alphonso
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson, L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Z. Bolduc, J. Evans, Texier – Gallagher, Danault, Veleno.
Sorokin (Rittich) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat, Anders Lee – Heineman, B. Schenn, Duclair – Holmström, Pageau, Palát – Gatcomb, Cizikas, Ritchie.