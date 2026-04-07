Winnipeg v domácím souboji se Seattlem sice inkasoval jako první, když se v 10. minutě trefil Jordan Eberle, ještě v prvním dějství ale zásluhou Jonathana Toewse srovnal a v prostředním dějství využitými přesilovkami od Gabriela Vilardiho a Kylea Connora vývoj otočil.
V 43. minutě dostal tým Kraken do kontaktu Jared McCann. Drama se ale nekonalo poté, co záhy na to navýšil vedení Jets Brad Lambert a v závěru řádné hrací doby skóre ještě navýšili podruhé slavící Connor a do prázdné klece mířící Vladislav Naměstnikov.
Šance Seattlu (75 bodů) na play off se tak propadly jen do teoretické roviny, naopak Winnipeg se s 80 body přiblížil týmům těsně pod čarou postupu tabulky Západní konference.
V přímé bitvě o čelo Atlantické divize Buffalo porazilo 4:2 Tampu a oba celky se tak srovnaly na 102 bodech. V úvodu duelu hosté dvakrát dokázali smazat vedení Sabres. Na otevírací trefu Alexe Tucha odpovídal z přesilovky Nikita Kučerov a gól Joshe Norrise vymazal pro změnu Jake Guentzel.
Smírný stav 2:2 následně rozsoudila akce Jasona Zuckera z 28. minuty. Další změnu skóre nabídla až 59. minuta, kdy se do prázdné brány Lightning prosadil Jack Quinn.
Hostující Kučerov, jenž v zápase dosáhl na kariérní metu 400 gólů, se svým 126. bodem (71 z., 43+83) sezony srovnal s Connorem McDavidem z Edmontonu (77 z., 43+83) na čele kanadského bodování soutěže.
Góly Williama Eklunda, Kiefera Sherwooda a Willa Smitha stály za těsnou výhrou San Jose 3:2 nad Chicagem. Gólman vítězů Alex Nedeljkovic pochytal 27 z 29 střel Blackhawks.
Sharks se tak zlepšili na 81 bodů a jsou za Nashvillem (82 bodů) druhým týmem pod čarou postupu tabulky Západní konference. Držiteli divokých karet jsou celky Utahu (86 bodů) a Los Angeles (83 bodů).
Výsledky:
12:39 J. Toews (Vilardi, Morrissey)
29:55 Vilardi (J. Toews, Scheifele)
32:09 Connor (Scheifele, Morrissey)
45:59 Lambert (Lowry, Pionk)
55:19 Connor (Scheifele)
57:56 Naměstnikov
09:17 Eberle (Beniers)
42:28 McCann (Kakko)
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Koepke – Lambert, Naměstnikov, Niederreiter.
Grubauer (34. Daccord) – Larsson, R. Evans, Montour, R. Lindgren, C. Fleury, Dunn – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Schwartz (A) – Kakko, Catton, McMann – Gaudreau, Mølgaard, Winterton.
Rozhodčí: Jon McIsaac, Kendrick Nicholson – Shawn Oliver, David Brisebois
Počet diváků: 14430
05:36 Armia
33:57 Laughton (J. Wright)
Kempe
24:29 Stamkos (O'Reilly, Josi)
44:18 Josi (F. Forsberg, Haula)
A. Forsberg (Kuemper) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Panarin – Laferriere, Byfield, T. Moore – J. Wright, Laughton, Armia – Ward, S. Helenius, Malott.
Saros (Annunen) – Josi (C), Skjei, Perbix, Wilsby, J. Barron, Ufko – Stamkos (A), O'Reilly (A), L'Heureux – Marchessault, Matthew Wood, F. Forsberg – Evangelista, Haula, Jost – Kemell, Svečkov, R. Schaefer.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Jordan Samuels-Thomas – Tyson Baker, Joe Mahon
Počet diváků: 17540
05:42 Tuch (Byram, McLeod)
14:04 Norris (Doan, Benson)
27:38 Zucker (Byram, Dahlin)
58:06 Quinn (Zucker, Luukkonen)
11:45 Kučerov (Guentzel, D. Raddysh)
23:56 Guentzel (Point, D. Raddysh)
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson, Dahlin (C), Power, Byram, L. Schenn, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Dunne, Greenway.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous – Kučerov (A), Point, Goncalves – Bjorkstrand, Paul, Guentzel (A) – Holmberg, Gourde, Girgensons – Chaffee, Sabourin, Perry.
Rozhodčí: Ch. Rooney, G. Dwyer – R. Gibbons, S. Cherrey
Počet diváků: 19070
26:57 Eklund
34:55 Sherwood (Eklund, Wennberg)
43:28 W. Smith (Graf, Celebrini)
09:01 Donato (Nazar, Bedard)
46:09 Nazar (Teräväinen, Frondell)
Nedeljkovic (Askarov) – Orlov, Desharnais, Muchamadullin, Ferraro, S. Dickinson, Leddy – Graf, Celebrini (A), W. Smith – Eklund, Wennberg, Sherwood – Černyšov, Misa, Toffoli (A) – Goodrow (A), Ostapchuk, Dellandrea.
Knight (A. Söderblom) – Kaiser, Crevier, Vlasic, Rinzel, Korchinski, Del Mastro – Teräväinen, Bedard (A), Lardis – Bertuzzi (A), Frondell, Michejev – Greene, Nazar, Donato – Mangiapane, Boisvert, Slaggert.
Rozhodčí: Rehman, MacDougall – Fournier, Daisy
Počet diváků: 16204