Dobeš slaví s Montrealem postup, prodloužení rozhodl Newhook

  7:21aktualizováno  7:44
Hokejový brankář Jakub Dobeš byl jednou z hvězd sedmého zápasu série play off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Výhru kanadského celku 3:2 po prodloužení podpořil vysokým počtem 37 zákroků a slaví tak postup do finále Východní konference proti Carolině. Utkání rozhodl útočník Alex Newhook, jenž vstřelil vítězný gól i v předešlé sérii proti Tampě.
Útočník Buffala Tage Thompson se marně snaží překonat brankáře Montrealu Jakuba Dobeše v prodloužení. | foto: AP

Jako poslední skóroval v rozhodující sedmé bitvě proti Tampě a nyní i v sedmém zápase proti Buffalu. Opětovně se hrdinou Montrealu stal 25letý člen druhé formace Alex Newhook.

„Je to šílený pocit. Obrovská zábava, proto tu hru hrajeme. Podali jsme výkon, který nám přinesl výhru. Teď se díváme znova dopředu,“ hlásil sebevědomě Newhook, jehož Canadiens nyní narazí na odpočatou Carolinu. Kanadský celek má za sebou 14 náročných startů v play off, zatímco svěřenci kouče Roda Brind’Amoura po osmi výhrách (hladké postupy 4:0 nad Ottawou a 4:0 nad Philadelphií) budou plni sil a mohli rekordně dlouho regenerovat.

Ovšem zpátky k rozhodující bitvě na ledě Buffala. Montrealu vyšel vstup do zápasu, když v první třetině odskočil do dvougólového trháku. Postarali se o něj zkušený centr Phillip Danault a v přesilovce skórující Zack Bolduc.

Jakuba Dobeše, jenž po šesté inkasované brance odstoupil z předešlé páté partie, překonal až v 34. minutě Jordan Greenway. Vyrovnání na 2:2 se Sabres dočkali v 47. minutě po akci kapitána Rasmuse Dahlina. Celkově však Dobeš zastavil vysoký počet 37 z 39 střel domácích a byl druhou hvězdou postupového duelu. Předchozí nevydařený start tak jasně hodil za hlavu a navázal na řadu skvělých výkonů z letošního play off.

Rozhodující akce se zrodila v 72. minutě, kdy Newhook pálil prudce zápěstím z vrcholu levého kruhu a těžil ze zakrytého výhledu brankáře Luukkonena. Stal se teprve druhým hráčem historie po Nathanu Hortonovi z Bostonu (2011) se dvěma vítěznými góly ze sedmého duelu v jednom play off.

„Jsem za něj strašně šťastný. Zasloužil si to. Vše, co se teď děje. Je to velký hráč,“ chválil Dobeš autora rozhodující branky, jenž v sezoně kvůli zranění kotníku Montrealu chyběl tři měsíce.

Výsledek

NHL
19. 5. 2026 1:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3P (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)
Góly:
33:19 Greenway (Samuelsson, Malenstyn)
46:27 Dahlin (Power, McLeod)
Góly:
04:30 Danault (Guhle, Texier)
14:29 Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson)
71:22 Newhook (A. Carrier)
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, Metsa – T. Thompson (A), Norris, Benson – Quinn, K. Helenius, Zucker – Doan, McLeod, Tuch – Malenstyn, Krebs, Greenway.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), Dobson, L. Hutson, A. Xhekaj, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, O. Kapanen, Z. Bolduc.

Rozhodčí: Wes McCauley, Jean Hebert – Scott Cherrey, Devin Berg

Počet diváků: 19070

Stav série: 3:4

