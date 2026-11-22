Branka Jiřího Kulicha nestačila Buffalu, které podlehlo 3:4 na ledě Floridy. Za domácí si připsal asistenci Radko Gudas.
Daniel Vladař se podílel dvaceti zákroky na výhře Philadelphie 4:3 v Montrealu. Na český gólmanský souboj nedošlo, Jakub Dobeš plnil roli náhradníka. Stejnou pozici zastávali i Karel Vejmelka a Lukáš Dostál při zápase Utah – Anaheim.
Adam Klapka se popral už po čtyřech sekundách utkání, ve kterém s Calgary podlehl Chicagu 3:4 v prodloužení.
Palát, který měl před utkáním na kontě dvě vstřelené branky, vyrovnal zhruba v polovině duelu tečí na 1:1. Pětatřicetiletý český útočník se prosadil podruhé v čase 53:21, když z dorážky zvýšil na 3:1.
Pastrňák si připsal první bod ve třinácté minutě, když v přesilové hře usměrnil jeho pas do branky Lindholm a vyrovnal na 1:1. Český útočník skóroval v úvodu prostřední třetiny a střelou zpoza pravého kruhu upravil skóre na 2:2. Třetí bod zaznamenal u rozdílové branky, když jeho nahození tečoval ve 45. minutě Lindholm a zvýšil na 6:4.
Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej pouze Lindholm, který v zápase nasbíral pět bodů (4+1). Jejich spoluhráč Pavel Zacha nebodoval.
Hertl využil v polovině zápasu přesilovou hru a z dorážky poslal Vegas do vedení 3:2. Po obratu Winnipegu připravil český útočník v 57. minutě gól na 4:4. Hertl při akci přihrál nezištnou přihrávku puk z rohu kluziště mezi kruhy a Ivan Barbašov poslal zápas do prodloužení.
O výhře Golden Knights rozhodl William Karlsson, který se prosadil v rozstřelu jako jediný.
V úvodním sobotním zápase hokejové NHL Carolina přestřílela 7:4 Edmonton. Obhájce Stanley Cupu táhli tříbodový Sebastian Aho (1+2) a dvougólový střelec Andrej Svečnikov. V dresu Oilers si připsal dvě asistence suverénní lídr produktivity soutěže Connor McDavid.
Edmontonu vyšel vstup do zápasu na ledě obhájců Stanley Cupu, když se v první třetině prosadili Owen Michaels a nejlepší střelec ligy Leon Draisaitl.
Ve druhém dějství však Carolina předvedla velký obrat. Do sítě Devona Leviho v daném dějství dostala hned pět puků a podruhé do kabin se tak šlo za stavu 5:4. V závěrečné dvacetiminutovce pak náskok Hurricanes ještě navýšili podruhé skórující Andrej Svečnikov a obránce Alexander Nikišin.
Gólman vítězů Pjotr Kočetkov čelil v součtu jen 15 pokusům Oilers, za které se po předchozím prvním zápase sezony bez bodu opět prosadil Connor McDavid. Jasný lídr produktivity si dvěma asistencemi vylepšil bilanci na 57 bodů (13+44) z 25 startů.
Výsledky NHL
10:45 R. Strome (Parekh, Gridin)
32:39 Castagna (Backlund, Cyplakov)
41:14 Šarangovič (R. Strome, Nemec)
22:33 Kancerov (Kane)
24:12 Donato (Bertuzzi, Rinzel)
25:38 Kane (Rinzel, Nazar)
64:45 Rinzel (Kane, Kancerov)
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud (A), Middleton, Nemec, Hanley, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – R. Strome (A), Pospíšil, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Sunijev, Castagna, Cyplakov.
Knight (Commesso) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Cole, Del Mastro, Kaiser – Kane (A), Nazar, O. Moore – Mangiapane, Frondell, Donato – Bertuzzi (A), Kancerov, Greene – Teräväinen, C. Smith, D. Boucher.
Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Michael Markovic – Caleb Apperson, Mark Shewchyk
Počet diváků: 18411
21:12 S. Walker (Stankoven)
29:29 Chatfield (Martinook, Staal)
31:51 Hall (Gostisbehere, Stankoven)
32:34 Svečnikov (Blake, Aho)
39:34 Aho (Ehlers, Gostisbehere)
48:20 Svečnikov (W. Carrier, Aho)
57:57 Nikišin (Jankowski, Hall)
10:38 Michaels (Shea, Levi)
18:39 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
24:27 Joseph
36:55 Podkolzin (Draisaitl, McDavid)
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Staal (C), Martinook – Robinson, Jankowski, Hall.
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Muchamadullin – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – Hyman, C. Dach, K. Kapanen – Joseph, J. Dickinson, Hållander – Frederic, Michaels, Formenton.
Rozhodčí: MacDougall, South – Brisebois, McNamara
Počet diváků: 18855
13:08 Trocheck
28:23 Peeke (L. Cooley, But)
58:44 L. Cooley
06:26 Carlsson (Gauthier)
59:49 I. Moore
Cossa (Vejmelka) – Sergačov (A), Peeke, Simašev, Weegar, Z. Jones, DeSimone – L. Cooley, Trocheck, But – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – Carcone, McBain, Crouse (A) – McCartney, Stenlund, O'Brien.
Husso (Dostál) – LaCombe, I. Moore, Luneau, Minťukov, Helleson, Solberg – Myatovic, Carlsson (A), Gauthier – Killorn, Granlund (C), Caulfield – Malott, Washe, Terry (A) – Nesterenko, McQueen, Vatrano.
Rozhodčí: Sutherland, Betker – Muttay, Toomey
Počet diváků: 14111
17:26 Marchessault (Skjei, Perbix)
22:25 F. Forsberg (Hague)
26:22 R. Schaefer (Marchessault, Skjei)
43:31 Struble (Stamkos)
3:57 Girard (Novak, Crosby)
16:17 Kuzmenko (Činachov, Kindel)
33:23 Lapierre (McGroarty, Korczak)
Saros (9.–11. Annunen) – Josi (C), Wilsby, Skjei, Perbix, Hague, Struble – Stamkos, R. O'Reilly, Bourque – F. Forsberg, S. Wright, Höglander – Colton, Drury, Edström – R. Schaefer, Kerfoot, Marchessault.
Murašov (Šilovs) – E. Karlsson, Korczak, Girard, van Riemsdyk, Carlile, Letang – Rakell, Crosby (C), Novak – Kuzmenko, Kindel, Činachov – McGroarty, Lapierre, Koivunen – Dewar, Lizotte, Hayes.
Rozhodčí: Schlenker, Schrader – Smith, Fournier
Počet diváků: 17487
10:25 O. Kapanen (A. Xhekaj, Berard)
44:12 Bolduc (Newhook, K. Dach)
45:26 Beck (J. Evans)
10:09 Dvorak (York, Konecny)
23:18 Barkey (Tippett)
27:32 Ristolainen (Barkey, Tippett)
59:30 Cates (Couturier, Mičkov)
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Guhle, A. Carrier, L. Hutson, Reinbacher, A. Xhekaj – Texier, Suzuki (C), Caufield (A) – K. Dach, Danault, Bolduc – Slafkovský, J. Evans (A), Newhook – Beck, O. Kapanen, Berard.
Vladař (Woll) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Bonk, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Foerster – Martone, Barkey, Tippett – Mičkov, Cates, Knuble – Acciari, Couturier (C), Zegras.
Rozhodčí: St. Laurent, Hiff – Bjulus, MacPherson
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01:51 Carlo (Neighbours, Thomas)
02:13 Snuggerud (Broberg, Neighbours)
05:53 Thomas (Neighbours, Broberg)
09:03 Broberg (Holloway, Mailloux)
23:55 Bučněvič (Carlo, Berggren)
27:40 Mailloux (Neighbours, J. Barron)
28:59 McTavish (Neighbours, Thomas)
41:07 Berggren (Kaskimäki, Mailloux)
57:43 Berggren (Parayko)
08:15 Boqvist (Hämeenaho, Pesce)
17:06 Meier (Pesce, J. Hughes)
18:33 L. Hughes (J. Hughes, Hischier)
24:42 Brown (Rodrigues, Lombardi)
43:52 Rodrigues (Siegenthaler, Lombardi)
56:41 Chisholm (Glass, Boqvist)
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg (A), Parayko, J. Barron, Carlo, C. Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Neighbours (A) – Dvorský, McTavish, Holloway – Berggren, Bučněvič, Kaskimäki – R. Johnston, Suter, Toropčenko.
Hellebuyck (10. Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Dillon, Chisholm – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Evangelista, Hischier (C), Meier – Brown, Lombardi, Rodrigues – Hämeenaho, Glass, Boqvist.
Rozhodčí: Blandina, McIsaac – Knorr, Baker
Počet diváků: 18096
39:06 Cousins (Spence, Sanderson)
40:30 Stützle (Cozens, Zetterlund)
45:54 Halliday (Stützle, Sanderson)
47:16 Stützle (Cozens)
04:18 Zuccarello (Doughty)
50:14 Byfield (Fiala)
Ullmark (Ersson) – Zub, Sanderson (A), Spence, Chabot (C), Matinpalo, Kleven – Cozens, Stützle, Zetterlund – Batherson, Pinto, Tomasino – Giroux (A), Greig, Amadio – Cousins, Halliday, Blais.
A. Forsberg (Kuemper) – Clarke, Gustafsson, Doughty (C), Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A) – Kempe (A), Laferriere, Andre Lee – Zuccarello, Byfield, Fiala – Armia, Haula, Turcotte – Perry, S. Helenius, Laughton.
Rozhodčí: Dwyer, Sullivan – Faucher, Lapointe
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00:29 Lowry (Salomonsson, M. Barron)
18:33 Björck (M. Barron, Samberg)
34:36 Scheifele (Connor, Morrissey)
44:05 Connor (Pionk)
08:18 Howden (Eichel)
09:45 Marner (Connelly)
29:51 Hertl (Stone, Eichel)
56:25 Barbašov (Hertl, Howden)
W. Karlsson
Skinner (Daws) – Pionk, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Ferraro, Thrun, Bauer – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Mercer, Yager, Perfetti – Björck, Lowry (C), M. Barron – Iafallo, Zhilkin.
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Andersson, Lauzon, Coghlan, Wotherspoon – Stone (C), Eichel (A), Howden – Marner, W. Karlsson (A), Connelly – Olofsson, Hertl, Barbašov – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Rozhodčí: Cody Beach, Carter Sandlak – Bevan Mills, Shawn Oliver
Počet diváků: 14107
18:48 Matthews (Tavares, D. Raddysh)
19:55 McCabe (Roslovic, Stecher)
25:10 Blugers (Mermis, Nylander)
19:43 Severson (Johnson, Del Bel Belluz)
35:26 Fantilli (Knies, Werenski)
55:40 Knies
56:32 Werenski (Fantilli)
Stolarz (Bobrovskij) – McCabe, D. Raddysh, Rielly, C. Tanev, Mermis, Stecher – Cowan, Matthews, Roslovic – Paul, Tavares, McKenna – Joshua, Tverberg, Nylander – Duhaime, Blugers, MacEwen.
Talbot (Greaves) – Werenski, Severson, Provorov, Fabbro, Christiansen, Gudbranson – Knies, Del Bel Belluz, Johnson – Coyle, Fantilli, Ničuškin – Williams, Sillinger, Olivier – Voronkov, Lorentz, Lundeström.
Rozhodčí: Brenk, Nicholson – Cherrey, Jackson
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06:26 Misa (Orlov)
10:29 Allan (I. Stenberg)
16:31 Celebrini (Orlov)
27:47 I. Stenberg (Orlov, Celebrini)
05:57 Kakko (R. Evans, Matthew Wood)
31:02 Beniers (Samoskevich, Kakko)
36:58 Winterton (Melanson, Montour)
Nedeljkovic (Askarov) – Pohlkamp, Nurse, Trouba, Orlov, S. Dickinson, Allan – W. Smith, Celebrini (C), I. Stenberg – Toffoli, Wennberg (A), Misa – Gaudette, Dellandrea, Marchment – Leason, Ostapchuk, Goodrow (A).
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Mahura, R. Lindgren – Eberle (C), Catton, McMann – Samoskevich, Beniers (A), Kakko – Winterton, Stephenson, Gaudreau – Melanson, Meyers, Matthew Wood.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Graedy Hamilton – Travis Gawryletz, Jesse Marquis
Počet diváků: 17435
12:42 E. Lindholm (Pastrňák, McAvoy)
22:01 Pastrňák (M. Geekie, E. Lindholm)
26:23 Jeannot (McAvoy, Kuraly)
28:54 E. Lindholm (M. Geekie, Swayman)
38:24 E. Lindholm (Clifton, M. Geekie)
44:07 E. Lindholm (Pastrňák, McAvoy)
58:34 Minten (Chusnutdinov)
08:03 T. Wilson (M. Roy, Jenner)
15:58 Tuch
30:50 Dubois (I. Protas, R. Leonard)
34:08 D. Strome (St. Ivany, Chychrun)
55:28 Chychrun (D. Strome, Ovečkin)
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Clifton, Lohrei – Pastrňák (C), E. Lindholm, M. Geekie – Peterka, Zacha, Mittelstadt – Poitras, Minten, Chusnutdinov – Kastelic, Kuraly, Jeannot (A).
C. Lindgren (L. Thompson) – M. Roy (A), Chychrun, Holl, Fehérváry, St. Ivany, C. Hutson – R. Leonard, D. Strome, Ovečkin (C) – Tuch, Dubois, A. Protas – Sourdif, I. Protas, Kyrou – T. Wilson (A), Jenner, Mirošničenko.
Rozhodčí: Brace, Furlatt – Hughes, Deschamps
Počet diváků: 17850
03:00 Bennett (Vilmanis, Gudas)
25:28 Bennett (Luostarinen)
40:48 Bennett (S. Jones, Reinhart)
56:42 Vilmanis (Bennett, S. Jones)
09:56 Kulich (Benson, T. Thompson)
25:10 Quinn (Zellweger, Metsa)
48:49 T. Thompson (Samuelsson)
Markström (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Eller, Reinhart – Luostarinen, Lundell, Vilmanis – Imama, Schwindt, Hathaway.
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Power, Zellweger, Metsa – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Krebs, Östlund, Quinn – Zucker, Norris, Doan – Malenstyn, Kozak, Carrick.
Rozhodčí: Charron, Halkidis – O'Quinn, Murray
Počet diváků: 19571
08:29 Finnie (Kasper, Albert Johansson)
53:49 DeBrincat (Anton Johansson)
29:10 Palát (Hutton, L. Stanley)
43:26 Holmström (Maccelli, M. Schaefer)
53:21 Palát (M. Schaefer, Pageau)
J. Gibson (Tarasov) – Englund, Faulk, Chiarot, Albert Johansson, Anton Johansson, Seider (A) – Arvidsson, Brandsegg-Nygård, Compher – Copp, Kasper, DeBrincat (A) – Appleton, Finnie, Kolesar – Mazur, Rasmussen, Raymond (A).
Sorokin (Varlamov) – DeAngelo, Hutton, Kessel, Pelech, M. Schaefer, L. Stanley – Barzal, Cizikas, Duclair – V. Eklund, Heineman, Holmström – Horvat (C), Palát, Palmieri – B. Schenn (A), Pageau, Maccelli.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Kea – Tobias, Murchison
33:13 Rossi (Hronek, Boeser)
40:30 Buium (Boeser)
58:37 Rossi (Boeser, Chytil)
DeBrusk
28:58 Boldy (Kaprizov, Špaček)
34:25 Spurgeon (Kaprizov, Boldy)
58:02 N. Foligno (M. Foligno, Hartman)
Meriläinen (Lankinen) – Hronek, Buium (A), Willander, L. Schenn, Pettersson II (A), Oleksiak – Boeser (A), Chytil, DeBrusk – Lekkerimäki, Rossi, Öhgren – L. Karlsson, D. O'Connor, Bains – Quillan, Cotter.
Wallstedt (Pickard) – Spurgeon (C), Brodin, Faber, Kiersted, Špaček, Bogosian – Boldy, Eriksson Ek, Kaprizov (A) – Brink, McCarron, Coleman – Šabanov, Jurov, Trenin – N. Foligno (A), Hartman, M. Foligno.
Rozhodčí: Chmielewski,Syvret – Gawryletz, Kelly
Počet diváků: 17145