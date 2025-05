Florida míří za postupem, třetí duel ovládla pěti góly z finální třetiny

Hokejisty Floridy dělí jediná výhra od třetí účasti ve finále Stanley Cupu za sebou. V ročníku 2023 v závěrečném souboji Panthers nestačili 1:4 na zápasy na Vegas, loni naopak v sedmi duelech přetlačili Edmonton. V aktuální sezoně vede Florida ve 3. kole play off nad Carolinou již 3:0 na zápasy poté, co slavila výhry 5:2, 5:0 a 6:2 a je krok od velkého finále. Hurricanes se naopak nacházejí ve zcela opačné situaci, když v součtu se svými předchozími účastmi v play off ve finále Východní konference prohráli již patnáctý duel v řadě. Reálně jim tak hrozí čtvrtý krach 0:4 na zápasy za sebou.

Klíčovou fází třetího souboje Panthers s Hurricanes byla až třetí třetina, do níž se vstupovalo za stavu 1:1. Domácí poslal do vedení ve 13. minutě bek Niko Mikkola, v dresu Caroliny kontroval ve druhé hrací části využitou přesilovkou Logan Stankoven. Finální dějství si však domácí hokejisté podmanili sérií pěti branek. Vše odstartoval v 42. minutě Jesper Boqvist, jenž individuální akcí trestal ztrátu puku soupeře ve středním pásmu.

V 47. minutě se v rozmezí pouhých 29 vteřin prosadili Finové v sestavě Floridy Niko Mikkola a Aleksander Barkov. Pro prvně jmenovaného obránce šlo již o druhou trefu v zápasu a kapitán Barkov rovněž nezůstal u jediného zápisu. V 50. minutě totiž zvyšoval na 5:1. Šokované hráče Caroliny navíc dorazil v 51. minutě šestým zásahem za zády brankáře Pjotra Kočetkova veterán Brad Marchand.

Poslední slovo si sice krátce na to vzal proměněnou početní výhodou hostující Seth Jarvis. Na vítězi zápasu to již ale nic nezměnilo. Radovat se tak mohli i centr Tomáš Nosek (14:33, +/-: 0) a náhradní brankář Vítek Vaněček. Panthers uspěli i přes absenci zraněného kanonýra Sama Reinharta.

