Edmonton nedal Dallasu šanci, NHL nabídne reprízu finále Stanley Cupu

Stejné složení finálové dvojice ve dvou ročnících play off za sebou NHL zažívá poprvé od let 2008 a 2009, kdy se poměřili hokejisté Pittsburghu a Detroitu (nejprve uspěli Red Wings 4:2 na zápasy a o rok později slavili Penguins 4:3). V loňském ročníku play off NHL Florida dobyla svůj premiérový Stanley Cup v klubové historii po vítězství 4:3 na zápasy nad Edmontonem, jak dopadne odveta ukáží následující dny.

Obhájci trofeje Panthers do závěrečného souboje dokráčeli po hladkém průběhu konferenčního finále proti Carolině 4:1 na zápasy, překvapivě stejně rychlý průběh měl i souboj Edmontonu s Dallasem. Rozhodující krok Oilers učinili čtvrtečním triumfem na ledě soupeře 6:3. Domácím hokejistům povolili jen 17 střel na bránu Stuarta Skinnera a pomohli si třemi slepenými góly hned z úvodních minut duelu.

Už ve 3. minutě trestal faul soupeře veterán Corey Perry za asistencí hvězdných parťáků Connora McDavida a Leona Draisaitla. Šlo o vůbec první zakončení na bránu Jakea Oettingera a gólem skončil i druhý pokus kanadského celku poté, co se v 8. minutě radoval Mattias Janmark. Trenéři Stars se rozhodli nakopnout své svěřence střídáním brankářů, ani příchozí Casey DeSmith ale dlouho neudržel čisté konto. V 9. minutě se ze skrumáže na brankovišti prosadil Jeff Skinner.

Hrozivě se vyvíjející skóre z pohledu Dallasu ve 12. minutě po chybné rozehrávce soupeře mírnil Jason Robertson. V polovině řádné hrací pak doby využitou přesilovkou snižoval na nejtěsnější rozdíl Roope Hintz. Z vyrovnání se ovšem domácí neradovali. Běžela 35. minuta, kdy obraně Stars ujel Connor McDavid a samostatný únik s přehledem proměnil. Po dvou třetinách tak kanadský celek vedl 4:2.

Dallas se dostal podruhé do kontaktu na startu třetího dějství zásluhou aktivního útočníka Robertsona. Hosté ale opět odmítli drama. V 44. minutě vrátil Oilers dvougólový náskok Evander Kane a při závěrečné snaze domácích bez brankáře stanovil konečnou podobu skóre Kasperi Kapanen.

Výsledek