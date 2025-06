Edmontonu vyšel vstup do úvodní partie finálové série na jedničku. Už po 66 vteřinách od zahajovacího buly postavil na nohy návštěvníky zaplněné Rogers Place před bránou dorážející Draisaitl. V 9. minutě byla navíc blízko trefy i druhá ofenzivní hvězda Oilers Connor McDavid, po jehož zakončení při hře v oslabení zacinkala za zády Sergeje Bobrovského horní tyčka.

Zásadní situace pro další vývoj duelu se však odehrála v 11. minutě. Tvrďák Floridy Sam Bennett po souboji na brankovišti s Jakem Walmanem omezil v zákroku brankáře Stuarta Skinnera, jenž tak pustil za svá záda střelu Cartera Verhaegheho. Puk se v cestě do sítě jemně odrazil od Bennetta, vyrovnávací trefa tak byla připsána právě jemu. Edmonton si dle očekávání vzal trenérskou výzvu, rozhodčí ovšem branku uznali a domácí tak navrch inkasovali dvouminutový trest.

V něm se po skvělém pasu obránce Natea Schmida prosadil před bránou číhající Brad Marchand a Florida tak díky slepeným trefám z 11. a 13. minuty rázem vedla. Kanadský celek měl více střel, z nadějné početní výhody 4 na 3 však před prvním odchodem do kabin vyrovnat nedokázal.

V 22. minutě šli navíc Panthers do dvougólového trháku. Podruhé v zápase zazářil skvělým pasem bek Nate Schmidt, který vyslal do nájezdu na Stuarta Skinnera aktivního centra Sama Bennetta. Ten mířil pod vyrážečku a slavil svou druhou trefu večera, celkově 12. v letošním play off. Edmonton ale dokázal rychle reagovat. Běžela 24. minuta, když se ujala tvrdá střela z vrcholu levého kruhu v podání Viktora Arvidssona. Sergej Bobrovskij měl zakrytý výhled a puk mu propadl pod lapačkou.

Domácí hráče ve snaze o vyrovnání v dalším průběhu řadou těžkých zákroků podržel gólman Skinner. V 47. minutě se pak mohl radovat ze zasloužené trefy na 3:3. Zpátky do hry střelecky aktivnější Oilers (36:26 v řádné hrací době) dostal obránce Mattias Ekholm, po jehož akci se šlo do prodloužení.

Také v nastavení měli více zakončení hráči Edmontonu (10:6). Nejblíže k vítězným trefám byli v samostatných únicích Kasperi Kapanen a Evan Bouchard. Rozhodující akce však přišla až těsně před koncem prvního nastavení. Na trestné lavici Floridy trnul po nepodařeném vyhození puku český útočník Tomáš Nosek (9:20, +/-: 0, 1 střela), jehož přestupek trestal Leon Draisatil. Do odchodu do kabin zbývalo jen 31 vteřin, když se z první opřel do pasu McDavida a překonal přemísťujícího se Bobrovského.

Výsledek