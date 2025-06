Florida na domácím ledě dominovala a otočila vývoj finálové série NHL

Oba úvodní finálové duely na ledě Edmontonu dospěly do prodloužení. To první po smolném vyloučení Noska rozhodl domácí Leon Draisaitl. V odvetě se však již radovali obhájci stříbrné trofeje, když se z brejku prosadil zkušený Brad Marchand. A stejný hráč slavil jako první i po přesunu série na led Floridy.

Od otevíracího buly v Amerant Bank Aréně uběhlo jen 56 vteřin, když si našel před bránou odražený puk a poslal jej za záda Stuarta Skinnera. V 5. minutě mohlo být srovnáno, pokus Ryana Nugent-Hopkinse ale skončil jen na tyči brány Sergeje Bobrovského. Hostující Oilers následně třikrát za sebou putovali na trestnou lavici. Panthers však nedisciplinovanost soupeře potrestali až v závěru třetiny, kdy si v pořadí čtvrtý trest odpykával Viktor Arvidsson. Na levém kruhu využil volný prostor Carter Verhaeghe, jehož zakončení zapadlo přesně do horního rohu brány.

Kanadský celek si na startu druhého dějství pomohl rovněž využitou přesilovkou. Do kontaktu Oilers dostal dorážející Corey Perry. Domácí si nicméně rychle vzali dvougólové vedení zpět. Opět šlo o zakončení z levého kruhu, tentokrát se po střele přes obránce v 23. minutě radoval člen elitní formace Sam Reinhart. V 28. minutě se pak dostal do samostatného úniku další Sam v sestavě Panthers, se 14. góly nejlepší střelec play off Bennett, a Skinnera si vychutnal perfektně provedenou kličkou.

Prvním střelcem třetí části mohl být opět Verhaeghe, v 43. minutě v početní výhodě ale mířil jen do tyče. Ze hry následně uplynulo jen pár dalších vteřin a Florida přeci jen vedla 5:1. Parádní zadovkou se blýskl Reinhart, jenž takto vybídl ke střele do odkryté částí brány beka Aarona Ekblada. Gólman Skinner následně zamířil na střídačku a do akce šel Calvin Pickard. Ten ve zbývající části hry rovněž neudržel čistý štít. Za rozhodnutého stavu byla k vidění řada faulů a šarvátek, čehož v 57. minutě využil třetí proměněnou přesilovkou zápasu domácích Evan Rodrigues.

Florida tak po dominantním výkonu přejela Edmonton 6:1. Vedení v sérii 2:1 na zápasy se spoluhráči slavili i Češi, centr čtvrté formace Tomáš Nosek (13:26, +/-: 0) a náhradní brankář Vítek Vaněček.

Výsledek