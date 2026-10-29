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Siniaková odstoupila v Kuang-čou, Lehečka si v Basileji zahraje čtvrtfinále

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  19:42aktualizováno  19:42
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Kateřina Siniaková. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková odstoupila před zápasem 2. kola z tenisového turnaje v Kuang-čou. Deblová světová jednička, jež v neděli získala v Ósace po třech letech titul ve dvouhře, tak nenaváže na sérii šesti vítězných zápasů. Bez boje jde v Číně do čtvrtfinále Američanka Claire Liuová. Jiří Lehečka postoupil mezi nejlepší osmičku v Basileji, německého soupeře Daniela Altmaiera ve 2. kole porazil 7:5, 6:4.

Siniaková působila po přeletu z Japonska ve středečním úvodním duelu v Kuang-čou unaveným dojmem, třetí nasazenou Lanlanu Tararudíovou z Thajska ale zdolala 2:6, 6:1, 6:4. V utkání si několikrát vyžádala ošetření v oblasti ramena a krku.

Tenisový turnaj žen v Kuang-čou

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Liuová (USA) - Siniaková (ČR) bez boje

Lehečka postoupil bez ztráty setu

Jiří Lehečka postoupil do čtvrtfinále halového turnaje v Basileji. Německého soupeře Daniela Altmaiera ve 2. kole český tenista porazil 7:5, 6:4. Jeho příštím soupeřem může být nejvýše nasazený Ben Shelton z USA, pokud ve večerním zápase porazí domácího Švýcara Jeromea Kyma.

Osmý nasazený Lehečka, jenž v 1. kole turnaje ukončil kariéru bývalému grandslamovému vítězi Stanu Wawrinkovi, zvládl i druhý zápas na turnaji bez ztráty setu. V první sadě sice 21. tenista žebříčku výhodu brejku z úvodního gamu neudržel a dovolil Altmaierovi srovnat na 4:4, v jedenácté hře ale německému tenistovi opět vzal servis a set dopodával.

V druhém setu už nebyl Lehečkův servis ani jednou v ohrožení a brejk z třetího gamu stačil českému daviscupovému reprezentantovi k vítězství. Altmaiera porazil i v druhém utkání v kariéře.

Šedesátý hráč žebříčku Altmaier zažil v Basileji kuriózní situaci. V neděli v druhém kole kvalifikace podlehl Juanu Manuelu Cerúndolovi, nicméně dostal se do hlavní soutěže jako lucky loser a los mu přisoudil opět stejného argentinského soupeře, jemuž o den později porážku oplatil.

Turnaj mužů v Basileji

tvrdý povrch, dotace 2 584 155 eur

Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (8-ČR) - Altmaier (Něm.) 7:5, 6:4

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