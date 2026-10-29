Siniaková odstoupila v Kuang-čou, Lehečka si v Basileji zahraje čtvrtfinále

Siniaková působila po přeletu z Japonska ve středečním úvodním duelu v Kuang-čou unaveným dojmem, třetí nasazenou Lanlanu Tararudíovou z Thajska ale zdolala 2:6, 6:1, 6:4. V utkání si několikrát vyžádala ošetření v oblasti ramena a krku.
Tenisový turnaj žen v Kuang-čou
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka postoupil bez ztráty setu
Jiří Lehečka postoupil do čtvrtfinále halového turnaje v Basileji. Německého soupeře Daniela Altmaiera ve 2. kole český tenista porazil 7:5, 6:4. Jeho příštím soupeřem může být nejvýše nasazený Ben Shelton z USA, pokud ve večerním zápase porazí domácího Švýcara Jeromea Kyma.
Osmý nasazený Lehečka, jenž v 1. kole turnaje ukončil kariéru bývalému grandslamovému vítězi Stanu Wawrinkovi, zvládl i druhý zápas na turnaji bez ztráty setu. V první sadě sice 21. tenista žebříčku výhodu brejku z úvodního gamu neudržel a dovolil Altmaierovi srovnat na 4:4, v jedenácté hře ale německému tenistovi opět vzal servis a set dopodával.
V druhém setu už nebyl Lehečkův servis ani jednou v ohrožení a brejk z třetího gamu stačil českému daviscupovému reprezentantovi k vítězství. Altmaiera porazil i v druhém utkání v kariéře.
Šedesátý hráč žebříčku Altmaier zažil v Basileji kuriózní situaci. V neděli v druhém kole kvalifikace podlehl Juanu Manuelu Cerúndolovi, nicméně dostal se do hlavní soutěže jako lucky loser a los mu přisoudil opět stejného argentinského soupeře, jemuž o den později porážku oplatil.
Turnaj mužů v Basileji
tvrdý povrch, dotace 2 584 155 eur
Dvouhra - 2. kolo: