Vysvědčení pro české hokejisty na hrách v Miláně. Kdo zklamal a kdo táhl?

,
  19:39aktualizováno  19:39
Olympijské čtvrtfinále s Kanadou přineslo jeden z nejkrásnějších zápasů českých hokejistů za dlouhou dobu. Mělo by se ale jen chválit? A co zbytek turnaje? Redakce iDNES.cz vybírá deset klíčových mužů. Kdo táhl a kdo naopak ne?

David Pastrňák střílí během rozcvičky. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Martin Nečas

útočník

Turnaj neodstartoval nejlépe, vedle efektních toček tropil ztráty a překážel si s Pastrňákem. Jenže postupem času se z něj na ledě stal lídr, kterého teď znovu obdivují i v Severní Americe. Snažil se tvořit, střílet, burcovat tým výkony.

Martin Nečas na tréninku českých hokejistů po boku Davida Pastrňáka (16. února 2026)

Ničím se nenechal rozhodit – ani hitem od spoluhráče MacKinnona – a zůstával sebevědomý. Jestli někdo vyčníval, tak on. I nad Pastrňákem. Zapadl do lajny vedle Kämpfa s Chlapíkem. Utvořili jedinou formaci, která zafungovala. A nakonec zapsal hned osm bodů. Je vidět, jak moc mu narostla víra v sama sebe od doby, kdy hraje s těmi nejlepšími v Coloradu. Česko rozhodně nezklamal.

Roman Červenka

útočník

Čtyřicet let? No a co. Tři asistence, dva góly, hlavně ten důležitý proti Dánsku v osmifinále. Ujel a zamířil přesně do růžku! Takové věci byste čekali od mladších harcovníků. Bohužel to bylo na něm, bohudík na to pořád má. Byla na něm vidět odhodlanost, do nahrávek dával myšlenku. A vyrovnal se i Kanadě.

Radost kapitána. Roman Červenka vstřelil Dánsku důležitý gól.

Působí to skoro až neuvěřitelně, ale on zvládal bruslit s hráči NHL. Navíc se zase projevil jako kapitán. Po výhře nad Dánskem přišel a na rovinu řekl: Co musíme zlepšit? VŠECHNO. Po dlouhé době byl veřejně kritický, ani jemu se nelíbily výkony reprezentace. Tím spíš, když to mohl být jeho poslední velký turnaj.

Lukáš Dostál

brankář

Bez něj by čtvrtfinále bylo rozhodnuté po první třetině. Kanaďani ho testovali těmi nejnebezpečnějšími střelami, navíc mu nechtěli dát oddych a drali se pro případnou dorážku. Dostál neoslní čísly, z celého turnaje si odnáší úspěšnost zákroků 88,6 procenta. Ale ta často mate. Na brankáře se hokejisté mohli spolehnout.

Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.

V základní části a v osmifinále odchytal svůj standard, ve čtvrtfinále přidal spoustu zákroků navíc. A ještě zůstával po celou dobu svůj. Klidný. Možná ho někdy otázky médií mohly rozhodit, ale on je k sobě nenechal proniknout. Dostál = současnost a budoucnost reprezentace.

Filip Hronek

obránce

Obranné monstrum. Utvořil pár s Radimem Šimkem, kterého by se taky slušelo pochválit za to, jak si poradil s úrovní NHL po dvou letech v Evropě. Ale Hronek byl přece jen významnější součástí české hry.

Kanaďan Sam Bennett a obránce Filip Hronek. (12. února 2026)

Na ledě trávil přes třicet minut, před Dostálem to čistil zodpovědněji a urputněji než Gudas, navíc přidal spoustu energie do ofenzivy. A ne jen jako součást první přesilovky. Končí s pěti asistencemi a do NHL se vrací po parádním turnaji. Až by nebylo překvapení, kdyby o něj měl před uzávěrkou přestupů 6. března zájem ambiciózní klub.

Filip Chlapík

útočník

Největší story českého týmu na olympiádě. Reprezentaci poslední roky obětoval každou volnou chvíli, objížděl přípravné turnaje, načež mu finální nominace utekla. Mělo tomu být stejně i tentokrát, ale zranil se Zacha... Chlapík přiletěl plný elánu, nemrzelo ho, že začal na tribuně, postupně se živelným a nadšeným přístupem uchytil v jediné fungující formaci.

Filip Chlapík (14) otevírá skóre v zápase se Švýcarskem. (15. února 2026)

Proti Kanadě vyloženě řádil. Stal se rabiátem, jakého měli Kanaďané ve Wilsonovi. Štval soupeře, dostal se jim pod kůži a k tomu vždy přidal něco do ofenzivy. Na turnaji dal dva góly, na jeden nahrál, kombinoval s Nečasem. Jako byste pustili dítě do hračkárny a řekli mu, že si může vybrat, co bude chtít. Chlapík chtěl uznání. A má ho mít.

Tomáš Hertl

útočník

Kvůli neúčasti zraněného Pavla Zachy na něm měla ležet tíha okamžiku. Role prvního a jediného ofenzivního centra na úrovni NHL. Hertl podle toho ale nehrál. Snažil se získávat puky, zavážet je do pásma a využít své síly, tvorbou akcí ale neohromil. Ani vedle Pastrňáka.

Tomáš Hertl žongluje s pukem.

Ztrácel i v bruslení a do šancí se dostával zřídkakdy. Postupně se propadl sestavou až do třetí lajny a výsledkem je jedna asistence ze čtvrtfinále před gólem Paláta na 3:2, kdy Češi hráli v šesti. V osmifinále proti Dánsku týmu přitížil prohrávanými buly i dvěma vyloučeními při bránění náskoku.

Radko Gudas

obránce

Na turnaji ukázal dvě tváře. Ve čtvrtfinále tu nejlepší možnou. Řezníka, bestii. Hrál na maximální možné hraně tvrdosti, Kanaďané ho teď nesnášejí, což značí, že přesně splnil svou roli. Zámořská média psala, že byl zásadním mužem českého vzdoru. Navíc se mu dařilo zázračně zakládat akce.

Lukáš Dostál a Radko Gudas zklamaně hledí po prohře s Kanadou v prodloužení.

Jenže ve zbytku turnaje Gudas připomínal jen stín sama sebe. Ze hry se vytrácel a mnoho nepředvedl. Žádné výstavní hity, těl soupeřů si všímal možná až moc. I na úkor kotouče. Jako když proti Dánům jen odtlačoval vyrovnávacího Trueho. Někdy působil dojmem, že nestíhá, a opakovaně se ocital mimo ideální pozici. Jestli někdo, tak Gudas je zářným příkladem protikladných výkonů Česka v Miláně.

David Pastrňák

útočník

Na šampionátu v Praze čekal na první gól až do finále, nakonec dal vítězný. V Miláně se prosadil jednou v základní skupině a nakonec přidal v ten moment důležitou branku ve čtvrtfinále, kdy šli Češi do vedení 2:1. Něco ale nesedělo. Nelétal po ledě, nedělal si, co chtěl, ztrácel puky, střely nesvištěly jako obvykle.

David Pastrňák dává rozhovor po tréninku na olympiádě v Miláně.

Nesedl si s Hertlem, nepomohlo ani spojení s pohyblivějším Lukášem Sedlákem a kreativním Romanem Červenkou. Postěžoval si i na rozhodčí, překvapilo ho, že nepískají dotěrné zákroky vůči němu. Přitom záblesky geniality ukazoval. Třeba bekhendovou nahrávkou před gólem Nečase na 3:3 proti Švýcarsku.

Ondřej Kaše

útočník

Další zlatý hoch z Prahy, ale na olympiádě tentokrát bez výrazných momentů i bez bodu. Jako mnoho dalších se ve čtvrtfinále srovnal a bojoval, ale v předešlých zápasech vidět nebyl.

Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Nejdřív trenéři doufali, že bude ofenzivní silou vedle Kämpfa a Paláta, pak mu dali Sedláka s Červenkou a nakonec Paláta s Hertlem. Střídání parťáků mu určitě nepomohlo, co ale překvapilo, že chlapík, kterému v NHL přezdívali Králíček Duracell, působil většinu času dojmem téměř vybitých baterek.

David Tomášek

útočník

Dalo by se zde psát i o Dominiku Kubalíkovi, který po prvním zápase vypadl ze sestavy. Tomášek ale měl mít v sobě přece jenom daleko víc dravosti. Vždyť podzim začínal v NHL. V Edmontonu. S Connorem McDavidem! Vracel se do Evropy, aby nabral víc herní pohody, a ve Švédsku tak působil. Živě.

Český útočník David Tomášek v akci v olympijském osmifinále proti Dánsku.

Tady ale vypadl ze sestavy a trochu to vypadalo, že se do ní vrátil jen kvůli zranění Radka Faksy. Další hráč bez výrazného momentu. Na ledě se vytrácel, nezaujal fyzickou hrou, napadáním ani překvapivou nahrávkou nebo tahem do brány.

