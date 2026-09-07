Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

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  15:33aktualizováno  15:33
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Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z týmu Lokomotivu – jednalo se o hráče a členy realizačního týmu. Celkem při tragédii přišlo o život 44 lidí. Na šesti stadionech KHL koncem minulého týdne vznikla pietní místa. | foto: Profimedia.cz

Hořící vrak letadla Jak-42 u ruské Jaroslavli (7. září 2011)
Potápěči v okolí trosek letadla Jak-42 pátrají po černých skříňkách. (8. září...
Obyvatelé Jaroslavle se na místě nehody letounu Jak-42D loučí s mrtvými...
Jak-42 na snímku z 18. června 2010
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Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z nichž nakonec přežil jen jediný. Mezi oběťmi figurovali i tři čeští mistři světa Josef Vašíček, Karel Rachůnek, Jan Marek a slovenský útočník Pavol Demitra. Tragédie byla od začátku spojena s heslem: „Nikdy nezapomeneme.“ A platí to stále.

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