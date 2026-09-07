7. září 2026 15:33, aktualizováno 15:33
Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa
Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z nichž nakonec přežil jen jediný. Mezi oběťmi figurovali i tři čeští mistři světa Josef Vašíček, Karel Rachůnek, Jan Marek a slovenský útočník Pavol Demitra. Tragédie byla od začátku spojena s heslem: „Nikdy nezapomeneme.“ A platí to stále.
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