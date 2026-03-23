Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

  12:44aktualizováno  12:44
Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na hostujícího Tomka. | foto: ČTK

Americký útočník nedovoleně atakoval sedmnáctiletého protivníka v 7. minutě sobotního zápasu. Rozhodčí Matěj Sýkora a Jakub Zeliska jej po kontrole u videa poslali s vyšším trestem za napadení předčasně do kabin.

Předseda disciplinárky Viktor Ujčík řízení o možném dodatečném trestu pro Weatherbyho zastavil a osmadvacetiletý útočník tak nebude chybět v sestavě Liberce v úterním pokračování série. Karlovy Vary vedou 2:0 na zápasy.

Pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu dostal útočník Radovan Pavlík z Hradce Králové, který podle komise nafilmoval pád v sobotním utkání s Třincem. Ve třetí třetině neadekvátně reagoval na souboj s obráncem Tomášem Kundrátkem a teatrálně upadl na led.

