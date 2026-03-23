Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Americký útočník nedovoleně atakoval sedmnáctiletého protivníka v 7. minutě sobotního zápasu. Rozhodčí Matěj Sýkora a Jakub Zeliska jej po kontrole u videa poslali s vyšším trestem za napadení předčasně do kabin.
Předseda disciplinárky Viktor Ujčík řízení o možném dodatečném trestu pro Weatherbyho zastavil a osmadvacetiletý útočník tak nebude chybět v sestavě Liberce v úterním pokračování série. Karlovy Vary vedou 2:0 na zápasy.
⚠️🏒 DK ELH ve zkráceném řízení rozhodla o podnětech z víkendových utkání Play off TELH a finanční pokutou potrestala královéhradeckého Radovana Pavlíka za přestupek nafilmovaný pád - přihrávání. Řízení s Jasperem Weatherbym (Bílí Tygři Liberec) zastavila. pic.twitter.com/ubRVqSCkQ5— APK LH (@apklh2022) March 23, 2026
Pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu dostal útočník Radovan Pavlík z Hradce Králové, který podle komise nafilmoval pád v sobotním utkání s Třincem. Ve třetí třetině neadekvátně reagoval na souboj s obráncem Tomášem Kundrátkem a teatrálně upadl na led.