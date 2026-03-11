Wilt, já a Kobe. Šílenství! Adebayo nemohl uvěřit, jeho 83 bodů ale probudilo i kritiky

Ale pojďme na naducaný výčet rekordů, které Adebayo při vítězství 150:129 nad Washington Wizards překonal. Jak už bylo naznačeno, nejde o nejlepší výkon všech dob. Ale...
Adebayo je prvním hráčem v novodobé éře, který zaznamenal aspoň 40 bodů v každém z poločasů (43 a 40). Proměnil rekordních 36 trestných hodů, přičemž jich zahrával – rovněž rekordních – 43.
Nejvíce bodů v zápase NBA
1. Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors, 1962) 100
2. Bam Adebayo (Miami Heat, 2026) 83
3. Kobe Bryant (Los Angeles Lakers, 2006) 81
4. Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors, 1961) 78
5. Luka Dončič (Dallas Mavericks, 2024), David Thompson (Denver Nuggets, 1978), Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors, 1962 a San Francisco Warriors, 1962) vš. 73
Co se týče maxim Heat, Adebayo přepisoval tabulky. Svými 31 body za jednu čtvrtinu překonal výkon LeBrona Jamese (25). Zapsal nejvíce bodů jak v první, tak ve druhé půli. Vyslal vůbec nejvíc střel (43). A vyzkoušel nejvíc trojek (22).
Slušné, že?
Nicméně reakce ze zámoří nejsou jen pozitivní. Rýpl si třeba Ime Udoka. „Hned vás napadne, jak to asi dokázal. S tím jeho stylem... No, proti stáli Washington Wizards,“ hlesl uštěpačně kouč Houston Rockets.
Defenziva Wizards je tragická, celek z hlavního města patří mezi nejhorší v soutěži a vzhledem k draftovým vyhlídkám jsou pro něj prohry momentálně cennější než vítězství.
Heat navíc dělali všechno pro to, aby Adebayo svůj nacucaný bodový zisk nadále navyšoval. Protivníky faulovali a faulovali – i za cenu inkasovaných bodů, aby se jejich pivot dostával posléze co nejrychleji k míči při útočných akcích a mohl jej prohánět síťkou. Ten navíc v rozhodnutém zápase nadále zůstával na palubovce. „Hlavou mi ani neproběhlo, že bych ho snad z utkání stáhl,“ přiznal Erik Spoelstra, trenér Miami.
Jak tedy vypadá aktualizované historické pořadí, co se bodů v jednom duelu NBA týče? Wilt Chamberlain 100, Bam Adebayo 83, Kobe Bryant 81.
Od Chamberlainova supervýkonu uběhlo 64 let, Bryant svůj nejproduktivnější zápas zažil před dvěma dekádami. Tak dlouho se čekalo, až se někdo splaší natolik, že bude jeho dvouciferný součet začínat osmičkou.
„Je úplně jedno, jak k tolika bodům došel. Za třicet let se nikdo nebude ptát, kolik střílel trestných hodů. Vždyť já si ani nepamatuju, kolik střel měl tenkrát Kobe. Kolik trojek nebo trestných. Zato jeho 81 bodů ano. A Bam má prostě 83, hotovo,“ bránil Adebayovo historické představení Janis Adetokunbo z Milwaukee, jehož osobním maximem je 64.
„Když jsem se o tom dozvěděl, nevěřil jsem. Gratulace! Nějakých čtyřicet střel, čtyřicet trestných, dvacet trojek, to je bláznivé. O tomhle výkonu se bude mluvit navždy,“ dodal Kevin Durant, hvězda Houstonu.
Celkově šlo o noc plnou nečekaných střeleckých výkonů. V pozadí tak zůstává 41 bodů Matase Buzelise (Chicago Bulls), 33 bodů Kylea Kuzmy (Milwaukee Bucks) či 32 bodů Camerona Payna (Philadelphia 76ers).
Ale ono se není co divit, že podobné dny přicházejí právě v březnu, tedy poměrně krátce před koncem základní části, kdy je NBA už celkem jasně rozdělená na týmy, kterým o něco jde, a na ty, jejichž primárním cílem je vysoké postavení na draftu.
To ale Adebayově pohádce na kráse neubírá. „Wilt, já a Kobe. To je přece šílenství.“
Přitom se nedá říct, že by Adebayo patřil mezi ofenzivní elitu ligy. Před nocí na středu sbíral průměrně 18,9 bodů na utkání, jeho maximem v ročníku bylo 32 bodů. Primárně platí za výtečného obranáře. Jenže z absencí dalších opor Heat vytěžil naprosté maximum.
Z palubovky odcházel se slzami v očích. Objal svou maminku, zatímco si stále snažil plně uvědomit, čeho právě dosáhl. Jeho jméno se bude v NBA zmiňovat po generace. „Neskutečné, neskutečné. Navíc doma. Dostal jsem se po bok svých idolů.“