Lehečka do All England Clubu, kde loni kvůli zranění chyběl, přijel ve výborné formě. Letošní skóre na trávě má 6:2 a na úvod čelí Hugovi Dellienovi z Bolívie, 81. hráči světa.

Český tenista, který v pavouku plní roli 23. nasazeného, je velkým favoritem. Před turnajem předeslal, že by rád postoupil do druhého týdne, a právě osmifinále je jeho osobním maximem – dostal se do něj v roce 2023.

Kopřiva podruhé rovnou v hlavní soutěži

Druhý český tenista v pondělním programu Kopřiva vyzývá o poznání kvalitnějšího soupeře: v prvním kole soupeří s Australanem Jordanem Thompsonem, kterému patří 45. pozice.

Český dříč hraje ve Wimbledonu podruhé, loni prošel z kvalifikace a poté vypadl s Novakem Djokovičem. Letos už se díky umístění na 82. příčce dostal rovnou do hlavní soutěže, stejně jako na nedávném Roland Garros, kde úvodní nástrahu zvládl.

Potvrdí Nosková formu?

Pouhé dva dny volna měla před vstupem do travnatého grandslamu dvacetiletá naděje Nosková. Ještě v pátek neúspěšně bojovala v semifinále v Bad Homburgu a dnes už nastoupí proti Američance Bernardě Peraové. Zápas je na programu jako druhý na dvorci číslo 14.

Proti 84. hráčce světa bude velkou favoritkou, v turnaji plní roli třicáté nasazené a vzhledem k posledním povedeným výkonům může pomýšlet na daleké tažení.

Bouzková proti loňské čtvrtfinalistce

Ještě méně odpočinku dostala před Wimbledonem Bouzková, jež v sobotu v Eastbourne slavila deblový titul. V prvním kole, které svede jako třetí na kurtu číslo 5, se postaví proti Lulu Sunové z Nového Zélandu.

Aktuálně 46. tenistka žebříčku v Londýně loni překvapila postupem do čtvrtfinále, ale letos moc dobré výkony nepředvádí. Vítězka utkání se ve druhé rundě může střetnout se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.

Siniaková proti čínské hvězdě

Velmi těžkou protivnici vyzve v prvním kole Siniaková. Proti světové pětce Čeng Čchin-wen nastoupí jako čtvrtá v pořadí na kurtu číslo 3 a bude usilovat o velké překvapení.

Nicméně na trávě umí být devětadvacetiletá Češka nebezpečná, ve Wimbledonu se třikrát dostala do třetího kola. Loni zde po boku Američanky Taylor Townsendové ovládla čtyřhru.

Naděje Vondroušová má těžký los

Šampionka nabité generálky v Berlíně Vondroušová patří mezi největší české aspirantky na daleký postup, avšak hned v prvním klání se bude muset pořádně ohánět. Změří síly se 32. nasazenou McCartney Kesslerovou.

Pokud ve čtvrtém utkání na dvorci číslo 12 uspěje, dál může nastoupit proti domácí hvězdě Emmě Raducanuové. A potom případně proti Sabalenkové.

Naváže Linda Fruhvirtová na kvalifikaci?

Poprvé od loňského Australian Open se Linda Fruhvirtová vrací do grandslamové hlavní soutěže. V Londýně uspěla v tříkolové kvalifikaci a vysloužila si duel s 24. nasazenou Elise Mertensovou.

Zkušenou Belgičanku před třemi roky porazila, a pokud se jí to povede i nyní – ve čtvrtém utkání na kurtu číslo 16 – získá další potvrzení, že se opět zlepšuje.

Co dalšího nabízí první den Wimbledonu?

Program na centrálním dvorci otevře obhájce Carlos Alcaraz, jenž na londýnském grandslamu usiluje o třetí titul v řadě.

Světová jednička Aryna Sabalenková se utká s Kanaďankou z konce druhé stovky žebříčku Carson Branstineovou.

Do turnaje vstoupí i Alexander Zverev, Daniil Medveděv, Jasmine Paoliniová či Madison Keysová.