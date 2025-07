Velmi těžkou protivnici má v prvním kole Siniaková. Proti světové šestce Čeng Čchin-wen měla nastoupit už v pondělí, ale jelikož by se na kurt dostaly až pozdě večer, kdy už se nad areálem smrákalo, pořadatelé zápas přesunuli na dnešek.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Čeng Čchin-wen Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Devětadvacetiletá Češka umí být na trávě nebezpečná, ve Wimbledonu se třikrát dostala do třetího kola. Loni zde po boku Američanky Taylor Townsendové ovládla čtyřhru.

Muchová proti berlínské finalistce

Před třemi týdny v Queen’s Clubu hrála kvůli zranění levého zápěstí bekhend pouze jednoruč, a tak hlavní otázka v souvislosti s Muchovou zní: Bude zdravotně fit?

ONLINE: Karolína Muchová vs. Wang Sin-jü Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

V prvním kole čelí velmi kvalitní protivnici – Číňance Wang Sin-jü, jež je první nenasazenou a na Wimbledon se naladila finálovou účastí v Berlíně. Turnajová patnáctka z Česka by za normálních okolností byla favoritkou, ale její stav zůstává velkou neznámou.

Obhájkyně Krejčíková znovu na scénu

Loňská vítězka Krejčíková podle tradice zahajuje úterní program na centrálním dvorci, ve 14:30 SELČ nastoupí proti 56. hráčce světa Alexandře Ealaové z Filipín.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Alexandra Ealaová Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Předzápasové prognózy očekávají vyrovnaný souboj. Ve prospěch 17. nasazené Češky hovoří více zkušeností, dvacetiletá levačka má zase lepší formu, když vyhrála šest z posledních sedmi zápasů.

Poslední Wimbledon šampionky Kvitové

Pro rozlučku se svým nejoblíbenějším turnajem vyfasovala Kvitová těžkou soupeřku, v prvním kole – jako třetí v pořadí na kurtu číslo 1 – změří síly se světovou desítkou Emmou Navarrovou.

ONLINE: Petra Kvitová vs. Emma Navarrová Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Proti americké favoritce bude usilovat o to, aby si svůj poslední Wimbledon protáhla, ale vzhledem k tomu, že ze sedmi utkání po návratu z mateřské pauzy vyhrála jediné, bude se muset zlepšit.

Macháč velkým favoritem

S Roland Garros se rozloučil skrečí v prvním kole, ve Wimbledonu si bude chtít Macháč spravit chuť. I když se v Londýně ještě nikdy nedostal ani do třetího kola, hru na trávu určitě má.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Damir Džumhur Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Veterána Damira Džumhura z Bosny by měl zdolat, půjde na kurt číslo 12 po krajance Muchové. Coby 21. nasazený má příznivý los až do třetího kola, v němž by mohl vyzvat turnajovou jedenáctku Alexe de Minaura.

Menšík proti francouzskému outsiderovi

Nejvýše postaveným z českých tenistů je patnáctý nasazený Menšík, který bude chtít svou pozici minimálně potvrdit. Tráva by jeho agresivnímu stylu měla svědčit, před Wimbledonem na ní zaznamenal bilanci 2:2.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Hugo Gaston Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Jeho úvodní protivník Francouz Hugo Gaston hrál naposledy na Roland Garros, kde nenastoupil do druhého kola. Cokoli jiného než postup devatenáctiletého mladíka z Prostějova by tak ve čtvrtém zápase na dvorci číslo 18 bylo překvapením.

Co dalšího nabízí druhý den Wimbledonu?

Světová trojka Jessika Pegulaová z USA prohrála nečekaně už v prvním kole, poměrem 2:6 a 3:6 nestačila na Italku Elisabettu Cocciarettovou, až 116. tenistku světa.

Světová jednička Jannik Sinner odehraje první kolo proti krajanovi Lucovi Nardimu, ve dvouhře žen se předvedou šampionka turnaje z roku 2022 Jelena Rybakinová, vítězka Roland Garros Coco Gauffová či Iga Šwiateková.

Útok na 25. grandslamový titul zahájí Novak Djokovič, v akci budou také domácí hvězda Jack Draper či Lorenzo Musetti.