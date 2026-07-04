Wimbledon ONLINE: Bouzková prohrála první set, nastoupí i Lehečka a Nosková

Bouzková se do třetího kola v All England Clubu dostala po třech letech, celkově je v něm potřetí v kariéře. V úvodním duelu vyzrála na Australanku Talii Gibsonovou, poté zdolala italskou kvalifikantku Tyru Grantovou. Může se chlubit sedmi vyhranými zápasy na trávě v řadě.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Ljudmila Samsonovová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Její utkání se Samsonovovou zahajuje sobotní dění na kurtu číslo dvanáct. V letošním Wimbledonu českou tenistku čeká zatím nejtěžší úkol, Ruska sice vypadla z top čtyřicítky žebříčku, pořád je ale kvalitní soupeřkou. Nad Bouzkovou ve vzájemných zápasech vede 3:2.
Napraví Lehečka výsledek z Davis Cupu?
Na stejném dvorci jako Bouzková se hned po jejím zápase předvede Lehečka. Ten v All England Clubu zažívá nejlepší letošní grandslam, na Australian Open i Roland Garros vypadl hned v prvním kole. Na travnatém majoru už vyřadil Alexeie Popyrina a Alexe Molčana.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Jaume Munar
Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.
Nyní ho čeká duel proti Španělovi Munarovi, se kterým se zatím utkal třikrát a má s ním bilanci 2:1. Poslední vzájemný zápas ovšem třináctý nasazený Čech prohrál, na sobotního soupeře nestačil při loňském finálovém turnaji Davis Cupu. Vítěz se v osmifinále může střetnout s Němcem Alexanderem Zverevem.
Nosková proti loučící se Rumunce
Poslední českou zástupkyní bude v sobotu na londýnských kurtech Nosková. I jí se na trávě letos daří, získala titul v Berlíně. Ve Wimbledonu zatím porazila Elle Seidelovou a Camilu Osoriovou, teď ale musí očekávat těžší duel.
ONLINE: Linda Nosková vs. Sorana Cirsteaová
Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.
Proti ní stojí Cirsteaová, se kterou se Nosková utká už popáté v tomto roce a pošesté celkově. Poslední dvě utkání česká hráčka nezvládla, protože Rumunka, která chce letos končit kariéru, předvádí parádní výkony. V turnaji už vyřadila jinou Češku Sáru Bejlek.
Co dalšího nabídne šestý den Wimbledonu?
- Představení nejvýše nasazeného deblového páru Kateřiny Siniakové a Taylor Townsendové. Ve druhém kole se potkají s jinou Češkou, po svém singlovém utkání se o senzaci pokusí Bouzková po boku Španělky Sary Sorribesové.
- Od 14:30 si o postup do osmifinále singlu zahraje také obhájkyně titulu Iga Šwiateková. V cestě jí stojí mladá Filipínka Alexandra Ealaová, se kterou má skóre 1:1.
- Nastoupí také šampion Roland Garros Alexander Zverev. Německého tenistu ve třetím kole čeká duel s Američanem Marcosem Gironem.
Sobotní program Wimbledonu:
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Ealaová (29-Filip.) - Šwiateková (3-Pol.), Anisimovová (6-USA) - Keysová (26-USA), Dimitrov (Bulh.) - Berrettini (It.)
Kurt č. 1 (14:00): Mertensová (25-Belg.) - Rybakinová (2-Kaz.), Giron (USA) - Zverev (2-Něm.), Tiafoe (17-USA) - Bublik (10-Kaz.)
Kurt č. 3 (12:00): třetí zápas Nosková (9-ČR) - Cirsteaová (17-Rum.)
Kurt č. 12 (12:00): první zápas Bouzková (21-ČR) - Samsonovová (Rus.), Lehečka (13-ČR) - Munar (Šp.)