Menšík už postupem do druhého kola posunul své dosavadní wimbledonské maximum, a pokud by dnes přidal další vítězství, vyrovnal by svůj zatím nejlepší výsledek napříč grandslamovými turnaji.

Zatímco český tenista je věkem stále teenager, Giron se předloni přehoupl mezi třicátníky. Američan je pravidelným účastníkem turnajů velké čtyřky, na výraznější výsledek však dosud nedosáhl a jmenovitě v Londýně nikdy přes druhé kolo nepřešel.

Menšíkovi patří sedmnáctá pozice v žebříčku a proti soupeři z páté desítky je mírným favoritem. Naplní v prvním vzájemném utkání proti zkušenému sokovi předpoklady? Česko-americký zápas zahajuje čtvrteční program na kurtu číslo dvanáct.

Macháč může poprvé projít do třetího kola

Také druhý z českých mužů, který jde ve čtvrtek do akce, bude hrát na kurtu číslo dvanáct. První vzájemný duel Macháče a Holmgrena přijde na řadu hned po Menšíkovi s Gironem.

Macháč ve svých čtyřiadvaceti letech drží 23. místo v žebříčku a Wimbledon je posledním grandslamovým turnajem, na němž si ještě nezahrál třetí kolo. To se však nyní může změnit. Svůj první zápas zvládl český tenista hladce ve třech setech a papírové předpoklady naznačují, že ani tentokrát by neměl klopýtnout.

Dán Holmgren je sice o dva a půl roku starší, v žebříčku však figuruje až na konci druhé stovky a v hlavní grandslamové soutěži startuje poprvé v kariéře. Nutno nicméně podotknout, že prvním kolem proti soupeři z páté desítky Halysovi prolétl stejně jako Macháč ve třech setech.

Krejčíková bude proti Američance favoritkou

Jedinou českou ženou ve čtvrtečním programu dvouhry je Krejčíková. Světová šestnáctka se v prvním zápase nadřela a proti Filipínce Ealaové musela otáčet, situaci ale zvládla. Zatímco po vítězství na Roland Garros Češka třikrát po sobě nepřešla přes první kolo, ve Wimbledonu se jí to podařilo hned napoprvé.

Další soupeřkou loňské šampionky je Dolehideová, která se specializuje spíše na čtyřhru. Nynější druhé kolo je pro Američanku dosud nejlepším singlovým výsledkem v Londýně. Ani na ostatních grandslamech nikdy neprošla dál, takže v případě dnešního vítězství by si vytvořila nové kariérní maximum.

Dolehideová figuruje v sedmé desítce žebříčku, takže Krejčíková je v zápase favoritkou. Vzájemná zápasová historie obou tenistek zahrnuje jediný duel z roku 2019, tehdy slavila česká hráčka.

Co dalšího nabízí čtvrtý den Wimbledonu

Svůj druhý zápas na turnaji odehrají první hráč světa Ital Jannik Sinner či sedminásobný vítěz Wimbledonu Srb Novak Djokovič. V ženské soutěži se dostane například na Polku Igu Šwiatekovou.

Čtyřhry pokračují dalšími zápasy prvního kola. Ve večerních hodinách jdou do akce i loňské šampionky a turnajové jedničky Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou.

V nabitém deblovém programu by se mělo během čtvrtka protočit na kurtech celkem devět Čechů včetně Markéty Vondroušové, Marie Bouzkové nebo Lindy Noskové.