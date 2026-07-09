Wimbledon ONLINE: Bude české finále? Muchová s Gauffovou hrají třetí set

Světová devítka Muchová letos po dlouhých pěti letech konečně prošla přes první kolo Wimbledonu a nastartovala se k velké jízdě mezi nejlepší čtyřku. V turnaji dosud ztratila jeden set, a to v osmifinále v českém derby proti Barboře Krejčíkové.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Coco Gauffová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži
Semifinále v Londýně hraje Muchová poprvé, na ostatních grandslamech už ale v této fázi turnaje byla. Pokud dnes Češka postoupí, čeká ji po Roland Garros 2023 druhé finále v kariéře.
Gauffová figuruje v žebříčku na sedmé pozici a je nejvýše postavenou semifinalistkou. Stejně jako Muchová hraje letos svůj zatím nejlepší Wimbledon v kariéře.
Její cesta do nejlepší čtyřky byla trochu složitější, kromě prvního kola totiž absolvovala vždy třísetové bitvy a v osmifinále i čtvrtfinále musela otáčet skóre. Mladá americká hvězda už je ale dostatečně zkušená na to, aby takové zápasy zvládala.
V bilanci vzájemných zápasů vede Gauffová jednoznačně 6:1, přičemž na všechny své výhry dosáhla na tvrdém povrchu. Muchová své první vítězství proti Američance zapsala letos na antuce ve Stuttgartu. Na trávě proti sobě hrají poprvé.
Dosáhne Nosková na své první finále?
Nosková hraje na trávě v Londýně svůj zatím nejlepší grandslam v kariéře. Postupem do semifinále překonala své dosavadní maximum z Australian Open před dvěma lety, kde se probojovala mezi nejlepších osm.
ONLINE: Marta Kosťuková vs. Linda Nosková
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:30
Když světová dvanáctka ve středu porazila zkušenou Belgičanku Elise Mertensovou, stala se už osmou českou tenistkou za posledních šestnáct let, která se prodrala do wimbledonského semifinále. Vylepší dnes své tažení o další výhru?
V cestě mladé Češky nyní stojí Ukrajinka Kosťuková, která zatím opakuje svou jízdu z nedávného Roland Garros a je podruhé za sebou v grandslamovém semifinále. Také v jejím případě se jedná o dosud nejlepší výsledek na turnajích velké čtyřky.
Dnešní zápas je druhým vzájemným duelem obou tenistek a zároveň soubojem dvou sousedek v žebříčku, Kosťuková totiž figuruje na třinácté pozici. Poprvé proti sobě hrály letos v dubnu na antuce v Madridu, vítězství tehdy slavila Ukrajinka.
Siniaková a Townsendová ve čtyřhře končí
Deblistky Siniaková a Townsendová ve Wimbledonu končí překvapivě už ve čtvrtfinále, čínsko-francouzké dvojici Kuo Chan-jü, Kristina Mladenovicová po téměř dvou hodinách podlehly 6:7, 5:7.
V první sadě nejprve nevyužily vedení 3:1, v sedmé hře promarnily sedm brejkbolů a nakonec padly v tiebreaku, v němž nedotáhly náskok 5:1. Také ve druhém dějství rozhodovala koncovka. Za stavu 5:5 získaly Číňanka s Francouzkou brejk a následně zápas doservírovaly.
Nasazené jedničky Siniaková s Townsendovou tak nevyužily šanci na druhý společný letošní grandslamový titul a čtvrtý celkově. Nenavázaly na červnový triumf z Roland Garros a prohrály po devíti zápasech. Titul z Wimbledonu mají z roku 2024, loni zvítězily na Australian Open.
Třicetiletá Siniaková mohla ve Wimbledonu uspět počtvrté, vedle Townsendové tam uspěla v letech 2018 a 2022 s Barborou Krejčíkovou. Nevyužila příležitost na zisk celkově 13. grandslamového titulu, loni zvítězila ještě ve wimbledonském mixu s Nizozemcem Semem Verbeekem. Tento titul ale letos neobhajuje.
Čtvrteční program Wimbledonu:
Centrální dvorec (14:30 SELČ): semifinále dvouhry Muchová (10-ČR) - Gauffová (7-USA), Nosková (9-ČR) - Kosťuková (12-Ukr.), finále mixu Arévalo, Ostapenková (2-Salv./Lot) - Polmans, Hunterová (Austr.)
Tenisový Wimbledon v Londýně
(tráva, dotace 54,2 milionu liber)
Ženy: