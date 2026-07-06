Bouzková může postupem mezi osm nejlepších tenistek vyrovnat své wimbledonské i grandslamové maximum z roku 2022. Do osmifinále se v All England Clubu dostala i před třemi lety, kdy nestačila na pozdější šampionku Markétu Vondroušovou.
ONLINE: Marie Bouzková vs. Elise Mertensová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Teď do něj postoupila po bojovném výkonu proti Ljudmile Samsonovové, která Češce cestu turnajem znepříjemnila. Bouzková prohrávala 0:1 na sety, tři a půl hodiny dlouhou bitvu ale nakonec ovládla. „Wimbledon je pro mě největším snem, co bych jednou chtěla vyhrát. Vždycky hraju srdcem, ale tady možná ještě o trochu víc,“ líčila po vítězství.
Celkový triumf je ještě hodně vzdálený, ale pondělní utkání může být pro Bouzkovou přívětivé. Rýsoval se totiž duel se světovou dvojkou Jelenou Rybakinovou, jenže tu porazila právě Belgičanka Mertensová. S ní se česká tenistka utká počtvrté, dvakrát nad ní dokázala zvítězit.
Nosková může vyrovnat grandslamové maximum
Podruhé za sebou je v osmifinále travnatého majoru Nosková, loni ji v této fázi porazila Američanka Amanda Anisimovová. Letos mladá Češka vyzve její krajanku Keysovou, se kterou bude hrát úplně poprvé. Rozhodně ale není bez šance.
ONLINE: Linda Nosková vs. Madison Keysová
Utkání budeme sledovat v podrobné reportáži.
V žebříčku se nachází o deset míst výše než loňská šampionka Australian Open, navíc je povzbuzená výsledkem minulého zápasu. Ve třetím kole totiž odvrátila mečbol Soraně Cirsteaové, kterou nakonec zdolala po obratu ve třech setech.
„Jednoduše jsem ten zápas odmítla prohrát,“ vysvětlila svoje nastavení. „Říkala jsem si, že dokud není konec, nic není ztraceno. Věděla jsem, že ona mi nedá nic zadarmo, stejně tak já jí. Podařilo se mi restartovat hlavu a začít znovu.“ Teď má tak možnost bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je čtvrtfinále Australian Open z roku 2024.
Pokud Bouzková i Nosková uspějí, bude mít Česko jistou semifinalistku, jelikož v dalším duelu by hrály proti sobě.
Zaskočí Lehečka vítěze Roland Garros?
Nejtěžší úkol bude mít v pondělí Lehečka. Jediný český muž, který ve Wimbledonu letos ještě zůstal, se v posledním zápase na centrálním dvorci utká s nasazenou dvojkou a šampionem nedávného Roland Garros Zverevem. „Určitě to bude zajímavý zápas, půjdu do něj naplno,“ hlásil Lehečka po postupu.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Alexander Zverev
Duel budeme sledovat v podrobné reportáži.
S německým soupeřem má vyrovnanou bilanci 1:1, navíc Zverev není na trávě tak nebezpečný jako jinde. Na všech ostatních grandslamech už si zahrál finále, v All England Clubu se nikdy nedostal ani do čtvrtfinále. I on tak zabojuje o premiérový postup mezi osm nejlepších.
Lehečka zatím na travnatém majoru ztratil jediný set, a to až ve třetím kole proti Španělovi Jaumemu Munarovi. Zažívá tak letošní nejlepší grandslam, na dvou předchozích vypadl už v prvním kole.
Co dalšího nabízí osmý den Wimbledonu?
- Představí se také tenisový veterán Grigor Dimitrov, který ve druhém kole vyřadil Jakuba Menšíka. Jeho osmifinálovým soupeřem je domácí Arthur Fery.
- Zajímavé souboje slibuje i střetnutí Jasmine Paoliniové s přemožitelkou Igy Šwiatekové Alexandrou Ealaovou či mužský duel Taylor Fritz versus Alexandr Bublik.
- Do deblové soutěže zasáhne Petr Nouza, v ženské části bojuje Anastasia Detiuc.
Pondělní program Wimbledonu
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Paoliniová (13-It.) - Ealaová (29-Filip.), Dimitrov (Bulh.) - Fery (Brit.), Lehečka (13-ČR) - Zverev (2-Něm.)
Kurt č. 1 (14:00): De Minaur (5-Austr.) - Cobolli (9-It.), Nosková (9-ČR) - Keysová (26-USA), Fritz (6-USA) - Bublik (10-Kaz.).
Kurt č. 2 (12:00): druhý zápas Bouzková (21-ČR) - Mertensová (25-Belg.).