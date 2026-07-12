Wimbledon ONLINE: Finále mužů. Zlomí Zverev sérii neúspěchů proti Sinnerovi?

Sinner si letos podmanil všech dosavadních pět podniků Masters – tedy nejprestižnějších turnajů mimo grandslamy. Uspěl v Indian Wells, Miami, Monte Carlu, Madridu i Římě. Zaslouženě je neohroženým vládcem světového žebříčku, jen jeho bilance na letošních majorech je překvapivá.
ONLINE: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev
Finále mužské dvouhry ve Wimbledonu sledujeme v podrobné reportáži.
Na Australian Open vypadl v semifinále, kde nezvládl bitvu s Novakem Djokovičem, a na Roland Garros se dokonce poroučel už po druhém kole. Wimbledon je tak prvním z turnajů velké čtyřky, na kterém se tento rok dostal až do zápasu o titul.
Coby obhájce slavné trofeje a majitel celkově čtyř grandslamových prvenství je proti Zverevovi favoritem, navíc německý tenista na italského soupeře neumí. Padl s ním v posledních devíti duelech od roku 2024 a celkově má nelichotivou bilanci 4:10.
Poprvé ale proti němu nastupuje jako grandslamový šampion. Po selhání Sinnera a odhlášce zraněného Carlose Alcaraze byl právě Zverev tím, kdo se stal největším favoritem na výhru Roland Garros. A Němec po dlouhých letech snažení vysněnou trofej získal.
Od té doby hraje s lehkostí, i ve Wimbledonu se mu doposud velmi dařilo. Zda překoná i svého neoblíbeného soupeře a bude tím, se kterým si podle tradice Linda Nosková zatančí na večerním bále šampionů, sledujte podrobně.
Čtyřhru žen ovládly přemožitelky Siniakové
Tenistky Kuo Chan-jü z Číny a Kristina Mladenovicová z Francie nakonec došly ve Wimbledonu až k titulu. Ve finále porazily 6:3 a 7:5 kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.
Kuo Chan-jü a Mladenovicová si s druhým nasazeným párem na trávě v All England Clubu poradily za hodinu a půl. Na cestě za titulem vyřadily ve čtvrtfinále turnajové jedničky Kateřinu Siniakovou s Američankou Taylor Townsendovou.
Zatímco osmadvacetiletá Kuo Chan-jü získala první grandslamový titul, o pět let starší Mladenovicová slavila už posedmé. V minulosti triumfovala čtyřikrát na Roland Garros a dvakrát na Australian Open.
Titul ve dvouhře juniorů získal Američan Jordan Lee, který ve finále porazil 4:6, 6:4 a 7:5 Australan Cruze Hewitta, syna wimbledonského šampiona z roku 2002 a někdejší světové jedničky Lleytona Hewitta.
Tenisový Wimbledon v Londýně
tráva, dotace 54,2 milionu liber
Ženy:
Junioři: