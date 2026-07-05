Wimbledon ONLINE: Další české derby. Muchová a Krejčíková soupeří o čtvrtfinále

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  14:32aktualizováno  14:39
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Karolína Muchová podává ve třetím kole Wimbledonu. | foto: AP

Nedělní program tenisového Wimbledonu nabízí pouze jeden zápas s českou účastí, zato je velmi atraktivní. O postup do čtvrtfinále proti sobě hrají Karolína Muchová a Barbora Krejčíková, průběh sledujeme v podrobné reportáži. Vítězka se v úterý může potkat se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.

Snadněji do osmifinále prošla nasazená desítka Muchová, jež ve třech dosavadních zápasech v All England Clubu neztratila ani set. Její nejvýše postavenou soupeřkou ale byla až 64. hráčka světa Čang Šuaj.

Krejčíková ve druhém kole po obratu zaskočila turnajovou pětku a šampionku nedávného Roland Garros Mirru Andrejevovou, poté vyřadila i Nikolu Bartůňkovou. Nyní tedy zažívá další derby proti krajance.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Barbora Krejčíková

Osmifinále Wimbledonu sledujeme v podrobné reportáži.

Mezi dospělými se v oficiálním zápase střetly jen jednou, a to v roce 2018 na malém podniku kategorie ITF.

Od té doby se obě vypracovaly mezi hráčky absolutní světové špičky – třicetiletá Krejčíková dosáhla na dva grandslamové tituly, předloni slavila právě ve Wimbledonu, o rok mladší Muchová byla ve finále a letos hraje životní sezonu.

Proto je mírnou favoritkou. Usiluje o postup do svého třetího wimbledonského čtvrtfinále po ročnících 2019 a 2021.

„Občas spolu trénujeme. Bára je šikovná hráčka, která hru dobře vidí a čte. Dobře umisťuje balony, na trávě umí hrát skvěle. Bude to těžký zápas,“ očekává rodačka z Olomouce.

Utkání se hraje jako druhé v pořadí na kurtu číslo 2.

Vítězka v úterním čtvrtfinále změří síly s lepší hráčkou ze souboje grandslamových šampionek Sabalenkové a Naomi Ósakaové.

Co dalšího nabízí sedmý den Wimbledonu?

  • V mužské dvouhře zabojují o postup do čtvrtfinále světová jednička a obhájce titulu Jannik Sinner či grandslamový rekordman Novak Djokovič.
  • Vyrovnaný souboj slibuje osmifinále ženské dvouhry mezi Jessicou Pegulaovou a Ivou Jovicovou, stejně tak duel Coco Gauffové s Belindou Bencicovou.
  • Adam Pavlásek a Patrik Rikl svedli v deblové soutěži vyrovnanou bitvu proti nasazeným jedničkám Harrimu Heliovaarovi z Finska a domácímu Henrymu Pattenovi. Zápas rozhodl až super tiebreak třetího setu, Češi nakonec prohráli 7:5, 3:6 a 6:7 (6:10).

Nedělní program Wimbledonu

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Safiullin (Rus.) - Djokovič (7-Srb.), Sabalenková (1-Běl.) - Ósakaová (14-Jap.), Sinner (1-It.) - Močizuki (Jap.)

Kurt č. 1 (14:00): Pegulaová (4-USA) - Jovicová (16-USA), Auger-Aliassime (3-Kan.) - Davidovich (22-Šp.), Bencicová (11-Švýc.) - Gauffová (7-USA)

Kurt č. 2 (12:00): druhý zápas Muchová (10-ČR) - Krejčíková (ČR)

Tenisový Wimbledon v Londýně

tráva, dotace 54,2 milionu liber

Muži
Čtyřhra - 3. kolo:
Heliövaara, Patten (1-Fin./Brit.) - Pavlásek, Rikl (ČR) 5:7, 6:3, 7:6 (10:6)

Juniorky
Dvouhra - 1. kolo:
Žoldáková (ČR) - Jošidaová (Jap.) 6:0, 6:2

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