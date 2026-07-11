Obrazem 11. července 2026 20:40
„Společně jsme stvořily historii.“ Jak Nosková triumfovala v českém finále Wimbledonu
Napínavé wimbledonské finále ovládla 21letá tenistka Linda Nosková. Na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu porazila svou krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7 a 6:3 a plná dojetí převzala trofej. „Společně jsme stvořily historii,“ vzkázala šampionce Muchová. Na to, jak dramatické české finále probíhalo, se podívejte v naší galerii.
MS ve fotbale 2026
Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
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