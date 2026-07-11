„Společně jsme stvořily historii.“ Jak Nosková triumfovala v českém finále Wimbledonu

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Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí. | foto: Reuters

Linda Nosková dává ve wimbledonském finále průchod emocím.
Catherine, princezna z Walesu, předává Lindě Noskové trofej pro šampionku...
Úder v podání Lindy Noskové. Dějiště? Finále Wimbledonu.
Fanoušci sledují wimbledonské finále mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou.
41 fotografií
Napínavé wimbledonské finále ovládla 21letá tenistka Linda Nosková. Na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu porazila svou krajanku Karolínu Muchovou 6:2, 5:7 a 6:3 a plná dojetí převzala trofej. „Společně jsme stvořily historii,“ vzkázala šampionce Muchová. Na to, jak dramatické české finále probíhalo, se podívejte v naší galerii.

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