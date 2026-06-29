Viďmanová v prvním kole Wimbledonu podlehla hvězdné Pegulaové, končí i Svrčina

První set ve Wimbledonu v kariéře Svrčinovi vůbec nevyšel. Na returnu marně vzdoroval tlaku světové sedmnáctky Tiena a sám naopak nevyužil tři brejkové možnosti ve třetím gamu. Jeho ztráta postupně narostla na 0:5 a teprve v závěru dokázal skóre alespoň trochu korigovat.
Svrčina vs. Tien
Reportáž ze zápasu
V úvodu druhé sady Svrčina poprvé zapsal brejk a odskočil na 2:0. Pak ale třikrát vlastní servis ztratil a nechal Američana výsledek otočit.
V těchto momentech se plně projevily rozdíly mezi oběma hráči – Tien byl po většinu utkání aktivnější při zakončování výměn a navíc dokázal lépe využívat vypracované šance.
Z pohledu českého bojovníka byl nejpovedenější pasáží zápasu třetí set, který přinesl několik zvratů i dlouhé přetahované o jednotlivé gamy. Svrčina nejprve ztratil vedení 3:1, později dorovnal na 5:5 a nakonec v tiebreaku urval skóre na svou stranu.
Ve čtvrtém dějství byli oba tenisté velmi kvalitní na servisu a na rozdíl od předchozího průběhu utkání si vlastní podání dokázali dlouhodobě držet. Rozhodl proto jediný brejk v závěru, po němž Američan odskočil na 5:3 a následně zápas doservíroval.
Svrčina nakonec po třech hodinách padl 1:6, 4:6, 7:6, 3:6 a při svém prvním startu ve Wimbledonu se loučí hned v prvním kole.
Sympatický výkon nestačil, Viďmanová končí
Viďmanová prožila ve Wimbledonu složitou premiéru, při svém prvním startu na slavném turnaji čelila hvězdné soupeřce s titulovými ambicemi.
Pegulaová vs. Viďmanová
Reportáž ze zápasu
Americká favoritka Pegulaová začala duel brejkem, a když o chvíli později přidala i druhý a odskočila do vedení 4:0, asi jen málokdo by si vsadil na dramatickou koncovku.
Viďmanová ale vycítila šanci, obdivuhodně se vzepjala a dotáhla na 5:5. Pak ale místo završení obratu potřetí ztratila vlastní servis – a Pegulaová tentokrát výhodu využila k dotažení první sady do vítězného konce.
Atraktivní tenis plný zvratů pokračoval i ve druhém dějství. Schopnost zahrát dobře pod tlakem a zároveň proměňovat vlastní šance se ukázala být velmi důležitá a světová čtyřka byla v tomto ohledu přece jen lepší.
Manko 0:2 dokázala Viďmanová ještě smazat, na další ztracený servis už ale nenašla odpověď. Po hodině a čtvrt prohrála 5:7, 3:6 a cesta turnajem pro ni končí.
Zastaví Muchová sérii wimbledonských nezdarů?
Muchová se po čerstvém triumfu na turnaji v Bad Homburgu posunula zpět do první desítky.
Sázkové kurzy: Muchová vs. Zacharovová
Nyní drží deváté místo a je nejvýše postavenou Češkou. V prvním kole bude favoritkou – narazí na Rusku Anastasii Zacharovovou z deváté desítky žebříčku, která má výrazně méně zkušeností.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Anastasia Zacharovová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:45.
Česká tenistka si v Londýně dvakrát zahrála čtvrtfinále, poslední roky je však pro ni travnatý grandslam spíše synonymem zklamání. Čtyřikrát po sobě zde skončila hned v prvním kole. Jak si povede dnes? Potvrdí současnou formu a přeruší nehezkou sérii?
Obě soupeřky se utkají podruhé v kariéře, před měsícem na Roland Garros vyhrála ve dvou setech Muchová.
Bartůňková další debutantkou ve Wimbledonu
Sázkové kurzy: Stearnsová vs. Bartůňková
Třetí česko-americké měření sil obstarají Bartůňková a Peyton Stearnsová.
Češka letos poprvé startuje na grandslamových turnajích a na začátku roku v Austrálii se blýskla postupem do třetího kola. V žebříčku momentálně drží 48. místo a je mírnou favoritkou.
ONLINE: Peyton Stearnsová vs. Nikola Bartůňková
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:00.
Američanka Stearnsová figuruje o patnáct příček níže. Na největších turnajích sezony hraje od roku 2022 a letos se na Australian Open i na Roland Garros prodrala do třetího kola. Ve Wimbledonu však dosud nikdy nepřešla přes úvodní utkání. Obě tenistky se utkají poprvé.
Siniaková vyzve bývalou světovou čtyřku
Sázkové kurzy: Siniaková vs. Čeng
V roli mírné favoritky jde do prvního kola i Siniaková, jejíž soupeřkou bude Čeng Čchin-wen. Číňanka je až ve druhé stovce žebříčku, což ale v jejím případě zkresluje. Vrací se totiž po zranění, a i když zatím hledá někdejší formu, jde o bývalou světovou čtyřku, která si zahrála čtvrtfinále na Roland Garros i US Open a na Australian Open předloni došla až do finále.
ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Čeng Čchin-wen
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 17:50.
Na trávě se ale Číňance moc nedaří, ve Wimbledonu přešla přes první kolo pouze jednou – při své první účasti před čtyřmi lety. Siniaková je na tomto povrchu silnější, což potvrzuje i statistika vzájemných zápasů. Češka vede 3:1 a všechny tři triumfy zaznamenala na trávě. Podaří se jí dnes navázat?
Krejčíková jde na domácí teenagerku
Sázkové kurzy: Krejčíková vs. Klugmanová
Krejčíková letos střídá výborné momenty s těmi méně šťastnými. Před dvěma týdny v Hertogenboschi postoupila do finále, kvůli nemoci ho však vynechala. Zdravotní trable ji v této sezoně zastavily už několikrát. Nyní je ale zkušená bojovnice zpět. Do utkání půjde jako favoritka, neboť figuruje na 38. místě žebříčku a má mnoho zkušeností s velkými zápasy.
ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Hannah Klugmanová
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 18:30.
Soupeřkou předloňské šampionky Wimbledonu bude domácí teenagerka Hannah Klugmanová, která na turnaji startuje stejně jako loni díky divoké kartě. Britská tenistka z páté stovky žebříčku má zatím kariéru před sebou, a proto není překvapením, že jde o první vzájemné utkání obou hráček.
Pondělní program Wimbledonu
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Sinner (1-It.) - Kecmanovič (Srb.), Sabalenková (1-Běl.) - Kostovičová (Srb.), Wu I-ping (Čína) - Djokovič (7-Srb.).
Kurt č. 1 (14:00): Ružičová (Chorv.) - Raducanuová (30-Brit.), Čilič (Chorv.) - Medveděv (8-Rus.), Linetteová (Pol.) - M. Andrejevová (5-Rus.).
Kurt č. 3 (12:00): čtvrtý zápas Krejčíková (ČR) - Klugmanová (Brit.).
Kurt č. 7 (12:00): třetí zápas Bartůňková (ČR) - Stearnsová (USA).
Kurt č. 12 (12:00): třetí zápas Muchová (10-ČR) - Zacharovová (Rus.).
Kurt č. 14 (12:00): čtvrtý zápas Siniaková (32-ČR) - Čeng Čchin-wen (Čína).
Tenisový Wimbledon v Londýně
(tráva, dotace 54,2 milionu liber)
Muži:
Ženy: