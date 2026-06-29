Viďmanová v prvním kole Wimbledonu podlehla hvězdné Pegulaové, končí i Svrčina

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  15:29aktualizováno  15:30
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Darja Viďmanová se napřahuje k úderu v prvním kole Wimbledonu.

Darja Viďmanová se napřahuje k úderu v prvním kole Wimbledonu. | foto: AP

Dalibor Svrčina se napřahuje k úderu v prvním kole Wimbledonu.
Darja Viďmanová spěchá za balonkem v prvním kole Wimbledonu.
Američanka Jessica Pegulaová returnuje v prvním kole Wimbledonu.
Američanka Jessica Pegulaová v prvním kole Wimbledonu.
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V Londýně startuje slavný grandslamový turnaj Wimbledon, během prvního hracího dne se na kurtech prostřídá celkem šest Čechů. Darja Viďmanová podlehla 5:7, 3:6 světové čtyřce Jessice Pegulaové, na turnaji končí také Dalibor Svrčina, který nestačil na Learnera Tiena 1:6, 4:6, 7:6 a 3:6. Později přijdou na řadu Nikola Bartůňková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Zápasy českých tenistů sledujte v podrobných online reportážích.

První set ve Wimbledonu v kariéře Svrčinovi vůbec nevyšel. Na returnu marně vzdoroval tlaku světové sedmnáctky Tiena a sám naopak nevyužil tři brejkové možnosti ve třetím gamu. Jeho ztráta postupně narostla na 0:5 a teprve v závěru dokázal skóre alespoň trochu korigovat.

Svrčina vs. Tien

Reportáž ze zápasu

V úvodu druhé sady Svrčina poprvé zapsal brejk a odskočil na 2:0. Pak ale třikrát vlastní servis ztratil a nechal Američana výsledek otočit.

V těchto momentech se plně projevily rozdíly mezi oběma hráči – Tien byl po většinu utkání aktivnější při zakončování výměn a navíc dokázal lépe využívat vypracované šance.

Z pohledu českého bojovníka byl nejpovedenější pasáží zápasu třetí set, který přinesl několik zvratů i dlouhé přetahované o jednotlivé gamy. Svrčina nejprve ztratil vedení 3:1, později dorovnal na 5:5 a nakonec v tiebreaku urval skóre na svou stranu.

Američan Learner Tien se napřahuje k úderu v prvním kole Wimbledonu.
Dalibor Svrčina se napřahuje k úderu v prvním kole Wimbledonu.

Ve čtvrtém dějství byli oba tenisté velmi kvalitní na servisu a na rozdíl od předchozího průběhu utkání si vlastní podání dokázali dlouhodobě držet. Rozhodl proto jediný brejk v závěru, po němž Američan odskočil na 5:3 a následně zápas doservíroval.

Svrčina nakonec po třech hodinách padl 1:6, 4:6, 7:6, 3:6 a při svém prvním startu ve Wimbledonu se loučí hned v prvním kole.

Sympatický výkon nestačil, Viďmanová končí

Viďmanová prožila ve Wimbledonu složitou premiéru, při svém prvním startu na slavném turnaji čelila hvězdné soupeřce s titulovými ambicemi.

Pegulaová vs. Viďmanová

Reportáž ze zápasu

Americká favoritka Pegulaová začala duel brejkem, a když o chvíli později přidala i druhý a odskočila do vedení 4:0, asi jen málokdo by si vsadil na dramatickou koncovku.

Viďmanová ale vycítila šanci, obdivuhodně se vzepjala a dotáhla na 5:5. Pak ale místo završení obratu potřetí ztratila vlastní servis – a Pegulaová tentokrát výhodu využila k dotažení první sady do vítězného konce.

Američanka Jessica Pegulaová v prvním kole Wimbledonu.
Darja Viďmanová spěchá za balonkem v prvním kole Wimbledonu.

Atraktivní tenis plný zvratů pokračoval i ve druhém dějství. Schopnost zahrát dobře pod tlakem a zároveň proměňovat vlastní šance se ukázala být velmi důležitá a světová čtyřka byla v tomto ohledu přece jen lepší.

Manko 0:2 dokázala Viďmanová ještě smazat, na další ztracený servis už ale nenašla odpověď. Po hodině a čtvrt prohrála 5:7, 3:6 a cesta turnajem pro ni končí.

Zastaví Muchová sérii wimbledonských nezdarů?

Muchová se po čerstvém triumfu na turnaji v Bad Homburgu posunula zpět do první desítky.

Sázkové kurzy: Muchová vs. Zacharovová

Nyní drží deváté místo a je nejvýše postavenou Češkou. V prvním kole bude favoritkou – narazí na Rusku Anastasii Zacharovovou z deváté desítky žebříčku, která má výrazně méně zkušeností.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Anastasia Zacharovová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:45.

Česká tenistka si v Londýně dvakrát zahrála čtvrtfinále, poslední roky je však pro ni travnatý grandslam spíše synonymem zklamání. Čtyřikrát po sobě zde skončila hned v prvním kole. Jak si povede dnes? Potvrdí současnou formu a přeruší nehezkou sérii?

Obě soupeřky se utkají podruhé v kariéře, před měsícem na Roland Garros vyhrála ve dvou setech Muchová.

Bartůňková další debutantkou ve Wimbledonu

Třetí česko-americké měření sil obstarají Bartůňková a Peyton Stearnsová.

Češka letos poprvé startuje na grandslamových turnajích a na začátku roku v Austrálii se blýskla postupem do třetího kola. V žebříčku momentálně drží 48. místo a je mírnou favoritkou.

ONLINE: Peyton Stearnsová vs. Nikola Bartůňková

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 16:00.

Američanka Stearnsová figuruje o patnáct příček níže. Na největších turnajích sezony hraje od roku 2022 a letos se na Australian Open i na Roland Garros prodrala do třetího kola. Ve Wimbledonu však dosud nikdy nepřešla přes úvodní utkání. Obě tenistky se utkají poprvé.

Siniaková vyzve bývalou světovou čtyřku

Sázkové kurzy: Siniaková vs. Čeng

V roli mírné favoritky jde do prvního kola i Siniaková, jejíž soupeřkou bude Čeng Čchin-wen. Číňanka je až ve druhé stovce žebříčku, což ale v jejím případě zkresluje. Vrací se totiž po zranění, a i když zatím hledá někdejší formu, jde o bývalou světovou čtyřku, která si zahrála čtvrtfinále na Roland Garros i US Open a na Australian Open předloni došla až do finále.

ONLINE: Kateřina Siniaková vs. Čeng Čchin-wen

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 17:50.

Na trávě se ale Číňance moc nedaří, ve Wimbledonu přešla přes první kolo pouze jednou – při své první účasti před čtyřmi lety. Siniaková je na tomto povrchu silnější, což potvrzuje i statistika vzájemných zápasů. Češka vede 3:1 a všechny tři triumfy zaznamenala na trávě. Podaří se jí dnes navázat?

Krejčíková jde na domácí teenagerku

Krejčíková letos střídá výborné momenty s těmi méně šťastnými. Před dvěma týdny v Hertogenboschi postoupila do finále, kvůli nemoci ho však vynechala. Zdravotní trable ji v této sezoně zastavily už několikrát. Nyní je ale zkušená bojovnice zpět. Do utkání půjde jako favoritka, neboť figuruje na 38. místě žebříčku a má mnoho zkušeností s velkými zápasy.

ONLINE: Barbora Krejčíková vs. Hannah Klugmanová

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži cca od 18:30.

Soupeřkou předloňské šampionky Wimbledonu bude domácí teenagerka Hannah Klugmanová, která na turnaji startuje stejně jako loni díky divoké kartě. Britská tenistka z páté stovky žebříčku má zatím kariéru před sebou, a proto není překvapením, že jde o první vzájemné utkání obou hráček.

Pondělní program Wimbledonu

Centrální dvorec (14:30 SELČ): Sinner (1-It.) - Kecmanovič (Srb.), Sabalenková (1-Běl.) - Kostovičová (Srb.), Wu I-ping (Čína) - Djokovič (7-Srb.).

Kurt č. 1 (14:00): Ružičová (Chorv.) - Raducanuová (30-Brit.), Čilič (Chorv.) - Medveděv (8-Rus.), Linetteová (Pol.) - M. Andrejevová (5-Rus.).

Kurt č. 3 (12:00): čtvrtý zápas Krejčíková (ČR) - Klugmanová (Brit.).

Kurt č. 7 (12:00): třetí zápas Bartůňková (ČR) - Stearnsová (USA).

Kurt č. 12 (12:00): třetí zápas Muchová (10-ČR) - Zacharovová (Rus.).

Kurt č. 14 (12:00): čtvrtý zápas Siniaková (32-ČR) - Čeng Čchin-wen (Čína).

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 54,2 milionu liber)

Muži:
Dvouhra - 1. kolo:
Tien (16-USA) - Svrčina (ČR) 6:1, 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Ženy:
Dvouhra - 1. kolo:
Pegulaová (4-USA) - Viďmanová (ČR) 7:5, 6:3.

Kompletní přehled tenisových výsledků naleznete ZDE.

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