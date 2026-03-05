Baseballisté zahájili WBC porážkou. Po nepovedeném úvodu podlehli Korejcům

Češi prohráli se čtvrtým týmem světového pořadí Koreou počtvrté za poslední tři roky. Nenapravili loňské porážky 0:3 a 1:11 z přípravných duelů. Stejně jako před třemi lety, kdy Korejcům na WBC podlehli 3:7, jim nevyšel úvod.
Soupeř zaznamenal čtyři homeruny, dva z nich si připsal Shay Whitcomb. Za Česko se blýskl tříbodovým homerunem americký rodák a debutant Terrin Vavra, skóre v závěru zkorigoval doběhem Marek Krejčířík.
Z pětičlenné skupiny C, která se hraje v Tokyo Dome pro 45 000 diváků, postoupí do vyřazovací fáze dva týmy. První čtyři celky si zajistí účast v dalším ročníku WBC. Před třemi lety Češi obsadili čtvrté místo ve skupině díky vítězství nad Čínou 8:5.
Českým reprezentantům, kteří se prestižního turnaje účastní podruhé, se šance na úspěch vzdálila hned po úvodní směně. Utkání zahájil na nadhazovačském kopci Daniel Padyšák, nevydržel na něm ale ani první směnu. Korejci obsadili všechny mety a po homerunu Mun Po-kjonga získali vedení 4:0. Padyšáka vystřídal Jeff Barto.
Ve druhé směně mohli Češi reagovat. Také oni obsadili mety, následný odpal osmnáctiletého debutanta Maxe Prejdy ale Korejci chytili a z těžké situace se dostali. Při dalších dohrávkách favorité vedení navýšili, ve třetí směně zaznamenal jednobodový homerun Whitcomb.
Bronzoví medailisté z loňského mistrovství Evropy uspěli až v páté směně, kdy naturalizovaný Čech Vavra trefil tříbodový homerun a snížil na 3:6. Snahu o zdramatizování ale vzápětí zhatil opět Whitcomb. Hráč Houstonu Astros z MLB zaznamenal v dohrávce další homerun a posunul Korejce dvěma body do vedení 8:3.
Soupeř poté přidal ještě dva body v sedmé směně a v osmé vedl po homerunu Jahmaie Jonese už 11:3. Konečné skóre stanovil doběhem v deváté směně Krejčiřík.
World Baseball Classic
skupina C v Tokiu
Jižní Korea - Česko 11:4