Bouzková zvládla úvodní kolo v Praze, Okťabreva nestačila na Dodinovou

Do turnaje dnes vstoupila také Lucie Havlíčková, která hraje proti Američance Alycii Parksové. Dominika Šalková poté narazí na Chorvatku Antonii Růžičovou.
Kompletní tenisové výsledky
Bouzková, která v úterý oslaví 28. narozeniny, útočí v Praze na třetí titul a celkově pátý z okruhu WTA. Bouzasovou, 59. hráčku světa, porazila po dvou hodinách. Odvrátila šest z osmi brejkbolů, soupeřce vzala čtyřikrát podání.
V dalším kole narazí na Ukrajinku Veroniku Podrezovou, nebo Američanku Carol Youngsuh Leeovou.
Obhájkyně titulu Bouzková získala oba sety v koncovkách. V první sadě nejprve nedotáhla vedení 5:3, ve 12. gamu si ale vypracovala na přijmu sérii setbolů a sedmý využila. Ve druhém dějství doháněla česká tenistka za stavu 2:3 manko brejku, podařilo se jí ale ihned srovnat a opět rozhodla ve 12. hře. Tentokrát proměnila na příjmu třetí mečbol.
„Jessica byla velice těžká soupeřka. Očekávala jsem, že to bude náročný zápas, ve kterém bude hodně dlouhých výměn a bude to vyrovnané od základní čáry. V obou setech rozhodovalo málo. Jsem ráda, že jsem zvládla koncovky, a když to šlo, snažila jsem se být agresivnější,“ řekla v rozhovoru s novináři Bouzková.
Ruská rodačka Okťabreva, která v červnu obdržela české občanství, debutovala v Praze na elitním okruhu WTA, do hlavní soutěže se dostala díky divoké kartě. Proti 362. hráčce světa Dodinové přišla pětkrát o servis, sama si připsala jen dva brejky. Nepomohla jí ani čtyři esa.
„Z mé strany to nebyl nejlepší zápas. Nezahrála jsem, co jsem chtěla. Moje hra byla slabší a soupeřka dnes byla určitě lepší. Rozhodly detaily, ale hlavně hrála mnohem agresivněji,“ uvedla Okťabreva.
Letošní juniorská vítězka Roland Garros získala úvodní hru zápasu, poté ale prohrála čtyři gamy v řadě a manko už nedohnala. Ve druhé sadě ještě smazala ztrátu 0:2, v osmé hře ale přišla o podání znovu a Dodinová poté po hodině a 12 minutách hry využila na servisu první mečbol.
Turnaj žen v Praze
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: