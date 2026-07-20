Bouzková zvládla úvodní kolo v Praze, Okťabreva nestačila na Dodinovou

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  15:17aktualizováno  15:22
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Marie Bouzková se raduje na turnaji v Praze.

Marie Bouzková se raduje na turnaji v Praze. | foto: ČTK

Marie Bouzková hraje forhend v prvním kole Livesport Prague Open.
Marie Bouzková slaví výhru v prvním kole Prague Open.
Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole Livesport Prague Open.
Marie Bouzková hraje forhend v prvním kole Prague Open.
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Marie Bouzková vykročila úspěšně za obhajobou titulu na turnaji WTA v Praze. Nasazená jednička a 21. tenistka světa porazila v 1. kole na tvrdém povrchu na Štvanici Jessicu Bouzasovou ze Španělska 7:5, 7:5. Vypadla naopak sedmnáctiletá Alisa Okťabreva, jež podlehla Francouzce Océane Dodinové 3:6, 3:6.

Do turnaje dnes vstoupila také Lucie Havlíčková, která hraje proti Američance Alycii Parksové. Dominika Šalková poté narazí na Chorvatku Antonii Růžičovou.

Kompletní tenisové výsledky

Bouzková, která v úterý oslaví 28. narozeniny, útočí v Praze na třetí titul a celkově pátý z okruhu WTA. Bouzasovou, 59. hráčku světa, porazila po dvou hodinách. Odvrátila šest z osmi brejkbolů, soupeřce vzala čtyřikrát podání.

V dalším kole narazí na Ukrajinku Veroniku Podrezovou, nebo Američanku Carol Youngsuh Leeovou.

Marie Bouzková hraje bekhend v prvním kole Livesport Prague Open.

Obhájkyně titulu Bouzková získala oba sety v koncovkách. V první sadě nejprve nedotáhla vedení 5:3, ve 12. gamu si ale vypracovala na přijmu sérii setbolů a sedmý využila. Ve druhém dějství doháněla česká tenistka za stavu 2:3 manko brejku, podařilo se jí ale ihned srovnat a opět rozhodla ve 12. hře. Tentokrát proměnila na příjmu třetí mečbol.

„Jessica byla velice těžká soupeřka. Očekávala jsem, že to bude náročný zápas, ve kterém bude hodně dlouhých výměn a bude to vyrovnané od základní čáry. V obou setech rozhodovalo málo. Jsem ráda, že jsem zvládla koncovky, a když to šlo, snažila jsem se být agresivnější,“ řekla v rozhovoru s novináři Bouzková.

Ruská rodačka Okťabreva, která v červnu obdržela české občanství, debutovala v Praze na elitním okruhu WTA, do hlavní soutěže se dostala díky divoké kartě. Proti 362. hráčce světa Dodinové přišla pětkrát o servis, sama si připsala jen dva brejky. Nepomohla jí ani čtyři esa.

Česká tenistka Alisa Okťabreva hraje forhend v prvním kole Prague Open.

„Z mé strany to nebyl nejlepší zápas. Nezahrála jsem, co jsem chtěla. Moje hra byla slabší a soupeřka dnes byla určitě lepší. Rozhodly detaily, ale hlavně hrála mnohem agresivněji,“ uvedla Okťabreva.

Letošní juniorská vítězka Roland Garros získala úvodní hru zápasu, poté ale prohrála čtyři gamy v řadě a manko už nedohnala. Ve druhé sadě ještě smazala ztrátu 0:2, v osmé hře ale přišla o podání znovu a Dodinová poté po hodině a 12 minutách hry využila na servisu první mečbol.

Turnaj žen v Praze

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Bouzková (1-ČR) - Bouzasová (Šp.) 7:5, 7:5
Dodinová (Fr.) - Okťabreva (ČR) 6:3, 6:3
Snigurová (8-Ukr.) - Seidelová (Něm.) 7:5, 3:6, 6:3

Čtyřhra - 1. kolo:
A. Kovačková, J. Kovačková (ČR) - Corleyová, Harrisinová (USA) 3:6, 6:3, 10:6

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