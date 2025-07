Valentová, Bouzková a Siniaková jsou v Praze ve čtvrtfinále. Hrají i další Češky

Lucie Havlíčková hraje s Číňankkou Wang Sin-jü, Linda Nosková narazí na Italku Elisabettu Cocciarettovou a Sára Bejlek se utká s Američankou Alyciou Parksovou.

Valentová, která před turnajem v Praze vyhrála turnaj nižší kategorie v Portu, zaznamenala sedmé vítězství v řadě.

Dvojnásobná šampionka loňské juniorky na Roland Garros si připsala první vítězství nad hráčkou ze světové čtyřicítky. V živém žebříčku WTA se poprvé posunula do první stovky, momentálně jí patří 97. místo.

„Je to super a pro mě něco neskutečného. Je to teď takový můj největší milník. Rebecca hrála výborně, byl to strašně těžký zápas. Jsem ráda, že jsem se vyrovnala s těmi podmínkami a že jsem ho nakonec takhle hezky zvládla,“ řekla novinářům Valentová.

Svěřenkyně trenéra Libora Salaby v prvním setu dvakrát dotáhla manko brejku a za stavu 4:5 odvrátila i dva setboly. V následné zkrácené hře uspěla 7:1. Ve druhé sadě tenistky trápil vítr. Valentová sice nevyužila vedení 4:2, v jedenáctém gamu ale Šramkovou ještě jednou připravila o podání a duel poté doservírovala.

Jednadvacetiletá Palicová nenavázala na úterní triumf z 1. kola nad Australankou Priscillou Honovou. Proti Ponchetové přišla pětkrát o servis a utkání ztratila za hodinu a 38 minut. Nepomohl jí ani obrat ve druhém setu, kdy se dostala ze stavu 1:4 do vedení 5:4. Koncovku zvládla lépe 162. hráčka světa Ponchetová, jež využila hned první mečbol.