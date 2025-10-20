Český souboj skončil v Tokiu předčasně. Vondroušová proti Muchové skrečovala

Obě reprezentantky si na okruhu WTA zopakovaly vzájemný souboj opět po týdnu a stejně jako v Ning-po měla od počátku navrch devětadvacetiletá Muchová. O tři roky mladší soupeřce sebrala hned na úvod podání, ujala se vedení 3: 0 a náskok si pohlídala.
Druhým úspěšným brejkem set uzavřela a vítězně vstoupila i do druhé sady.
Vondroušová si pak nechala na kurt zavolat fyzioterapeutku a po krátké konzultaci se rozhodla v zápase nepokračovat. Teprve před týdnem v Číně se přitom Vondroušová vrátila na kurty po šestitýdenní pauze zaviněné zraněním kolena, kvůli němuž odstoupila z US Open.
Muchová se o postup do čtvrtfinále utká s Australankou Mayou Jointovou. Turnajová šestka Linda Nosková, která měla na úvod volný los, bude hrát s Američankou McCartney Kesslerovou.
Tenisový turnaj žen v Tokiu
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: