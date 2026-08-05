Bouzková vypadla v Torontu, letos už potřetí prohrála s Townsendovou

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  21:28aktualizováno  21:28
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Marie Bouzková. | foto: ČTK

Marie Bouzková vypadla na tenisovém turnaji v Torontu ve druhém kole. Jednadvacátá nasazená Češka prohrála s Taylor Townsendovou i třetí letošní duel, v celkově pátém vzájemném utkání jí podlehla 6:7, 5:7.

Americká elitní deblistka tak v Kanadě získala druhý český skalp za sebou po úvodní výhře nad Terezou Valentovou.

Kompletní tenisové výsledky

Bouzková, jež měla v prvním kole volný los, bojovala s Townsendovou takřka dvě a čtvrt hodiny. V úvodní sadě odvrátila v závěru šest setbolů a vynutila si tiebreak, manko 2:6 v něm už ale nezachránila a soupeřka po dalších dvou nevyužitých příležitostech sadu získala v poměru 7:4.

Do druhé pak Češka vstoupila ztrátou podání, a přestože v závěru vyrovnala na 5:5, zdramatizovat zápas už víc nedokázala. Vzápětí přišla znovu o podání a Townsendová tentokrát duel dopodávala.

Tenisový turnaj žen v Torontu

tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Townsendová (USA) - Bouzková (21-ČR) 7:6 (7:4)

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