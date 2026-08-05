Bouzková vypadla v Torontu, letos už potřetí prohrála s Townsendovou

Americká elitní deblistka tak v Kanadě získala druhý český skalp za sebou po úvodní výhře nad Terezou Valentovou.
Kompletní tenisové výsledky
Bouzková, jež měla v prvním kole volný los, bojovala s Townsendovou takřka dvě a čtvrt hodiny. V úvodní sadě odvrátila v závěru šest setbolů a vynutila si tiebreak, manko 2:6 v něm už ale nezachránila a soupeřka po dalších dvou nevyužitých příležitostech sadu získala v poměru 7:4.
Do druhé pak Češka vstoupila ztrátou podání, a přestože v závěru vyrovnala na 5:5, zdramatizovat zápas už víc nedokázala. Vzápětí přišla znovu o podání a Townsendová tentokrát duel dopodávala.
Tenisový turnaj žen v Torontu
tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: