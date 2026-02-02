Ahoj, Yannick! Další český reprezentant v Hoffenheimu, německý klub získal Eduarda

„Ahoj Yannick,“ přivítal ho klub na sociálních sítích v pondělí odpoledne.
„Eduardo je rychlý hráč a kvalitní hlavičkář, zkrátka útočník, který přinese potřebnou hrozbu směrem dopředu. Jeho profil navíc přesně zapadá do našeho herního stylu,“ okomentoval jeho příchod sportovní ředitel Hoffenheimu Frank Kramer.
Velmi rychle se tak potvrdily jen několik hodin staré spekulace důvěryhodného novináře Fabrizia Romana či Floriana Plettenberga z německé divize Sky Sports.
Eduardo strávil podzim v nizozemském Dordrechtu na hostování z jiného německého klubu – Lipska, kterému patřil od svých 16 let.
Dordrecht, za nějž Eduardo už v pátek nenastoupil při porážce na půdě Vitesse (1:2), podle posledních informací využil opci na výkup v hodnotě půl milionu eur (zhruba 12 milionů korun) a obratem ho za čtyřnásobek přeprodává do Hoffenheimu.
Nové angažmá má i Louis Buffon
Český mládežnický reprezentant Louis Buffon bude hrát třetí italskou ligu. Osmnáctiletý útočník stráví jarní část sezony na hostování v Pontedeře, kam zamířil z Pisy.
Syn italské brankářské legendy Gianluigiho Buffona a české modelky Aleny Šeredové si v této sezoně připsal první čtyři starty v italské lize, pokaždé jako střídající hráč.
„Svoje kvality ukázal v první polovině této sezony. Očekáváme, že bude pravidelně nastupovat za náš výběr do 23 let a výhledově se stane naší dlouhodobou oporou v Bundeslize,“ doplnil Kramer. Rezerva Hoffenheimu hraje třetí německou ligu.
Vzhledem k Eduardově původu a české enklávě v Hoffenheimu to je mimořádně zajímavý přestup, byť na trávníku se nejspíš hned tak nepotkají.
Yannickovi byly tři, když se s matkou Češkou a starším bratrem Joaem, jenž mimochodem v Česku hraje basketbal, odstěhovali do Nizozemska.
Proto má aktuálně Yannick české i nizozemské občanství.
„Brácha je samozřejmě s Českem spjatý mnohem víc než já,“ říkal před rokem a půl v rozhovoru pro iDNES.cz. „Ale musím říct, že se vždycky vracím hodně rád. Mamka tam jezdí pořád pravidelně, já už i vzhledem k fotbalovému životu o poznání méně. Přesto vždycky cítím zvláštní nostalgii a občas se mi i vybaví střípky z dětství.“
Na reprezentační úrovni začínal v mládežnických kategoriích Nizozemska, ale v listopadu 2024 ho povolala česká devatenáctka a od loňského září hraje za jedenadvacítku pod vedením Michala Bílka, kde se v pěti zápasech dvakrát gólově prosadil.
„Je to pouze jeden krok od seniorské reprezentace a skvělá platforma, jak se ukázat,“ pochvaloval si v září.
A dařilo se mu i na klubové úrovni – za Dordrecht nasázel v druhé nejvyšší nizozemské soutěži ve dvaadvaceti utkáních 12 branek a přidal pět asistencí. I proto po něm sáhl Hoffenheim, jenž je aktuálně v Bundeslize třetí, mimochodem o šest bodů před Lipskem. Spekulovalo se mimochodem i o zájmu Viktorie Plzeň.
Ale české fanoušky mnohem víc zajímá, pro jaký dospělý národní tým se Yannick nakonec rozhodne.
Dokud si totiž nepřipíše start v soutěžním zápase seniorské reprezentace, může si vybírat mezi Nizozemskem a Českem. A teoreticky ještě Angolou, odkud pocházel jeho otec.
„Jsem dost ambiciózní a věřím, že když se mi třeba jednou povede projít až do áčka Holandska, můžeme společně bojovat o nejvyšší mety,“ říkal tehdy.
Jak se nakonec rozhodne? A ovlivní ho třeba Češi v Hoffenheimu?