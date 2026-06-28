Oči mu málem rozežrala kyselina, pět let nekopal penaltu. Wissa, hrdina DR Kongo

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  13:47aktualizováno  13:47
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Yoane Wissa, útočník z DR Kongo, nad hlavami spoluhráčů slaví gól na MS proti...

Yoane Wissa, útočník z DR Kongo, nad hlavami spoluhráčů slaví gól na MS proti Uzbekistánu. | foto: AP

Wissa z Konga proměňuje pokutový kop v zápase s Uzbekistánem.
Khusanov posílá míč do nebezpečného prostoru přes Wissau z Konga.
Yoane Wissa z DR Kongo dává gól Portugalsku na mistrovství světa.
Yoane Wissa, útočník z DR Kongo, slaví se spoluhráči gól na MS proti...
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Před pěti lety, kdy ještě žil v Lorientu, se před domem setkal se ženou, která chtěla podpis pro svého syna. Ale místo poděkování mu do obličeje chrstla žíravinu a fotbalový útočník Yoane Wissa málem oslepl. V neděli nad ránem středoevropského času dvěma góly rozhodl o postupu Demokratické republiky Kongo do play off světového šampionátu.

Jeho tým s Uzbekistánem prohrával, neuznali mu gól kvůli hodně přísnému pohledu videoasistenta a čas na obrat se krátil. Jen vítězství by Afričany udrželo v turnaji.

Ale pak to přišlo. Penalta pro DR Kongo, dvaadvacet minut do konce.

„Víte, že musíte vyhrát, a brzy prohráváte. K tomu ten VAR. Není snadné to všechno přijmout,“ přemítal Wissa. „Museli jsme ukázat obrovskou odolnost. Když pak výsledek otočíte, musíte si ho užít.“

Penaltu si vzal on a proměnil. Přitom pokutový kop nezahrával od angažmá právě v Lorientu. Tenkrát tam jako jeden z nejlepších útočníků francouzské ligy končil smutně.

Wissa z Konga proměňuje pokutový kop v zápase s Uzbekistánem.

Pod záminkou získání autogramu se do jeho domu vetřela vyšinutá žena protože chtěla unést jeho novorozenou dceru.

Únos se nezdařil, lékaři však bojovali o jeho oči, dodnes má v obličeji jizvy. Pachatelka byla odsouzena k osmnácti letům.

V době léčby přestoupil do Brentfordu, který jeho příchod za čtvrt milionu korun riskl.

Poskytl Wissovi maximální podporu a dal mu čas na zotavení. V první sezoně v Premier League vstřelil sedm branek, v druhé rovněž sedm, ve třetí dvanáct a v loňské devatenáct.

Mimořádný střelecký počin mu vynesl lukrativní přestup do Newcastlu, který za něj v přepočtu na koruny zaplatil téměř miliardu a půl.

Jenže takřka celý loňský podzim kvůli zranění kolene Wissa promarodil a když se na hřiště vrátil, nebylo to ono. Dal jen jeden gól. Aspoň že v březnu pomohl své zemi k postupu na šampionát, byť ve finále mezikontinentální baráže proti Jamajce neskóroval.

Yoane Wissa z DR Kongo dává gól Portugalsku na mistrovství světa.

Na turnaji v Americe však zase pálí. Zařídil senzační remízu s Portugalskem (1:1), proti Kolumbii se neprosadil stejně jako spoluhráči, ale proti Uzbekistánu už hrál hlavní roli.

Penaltu sudí nařídil po faulu na něj. V těžké chvíli pro tým to vzal na sebe a DR Kongo se nadechlo k obratu. A v závěru stvrdil výhru 3:1.

Pak vběhl na tribunu mezi fanoušky.

„Tohle vítězství je pro vás. Vím, že to v naší zemi není snadné. Na východě Konga se válčí a pokaždé, když si oblékneme tento dres, myslíme na ty lidi tam. Chceme, aby na nás byli hrdí,“ řekl Wissa.

Yoane Wissa, útočník z DR Kongo, slaví s fanoušky postup do vyřazovací fáze MS.

Je rodákem z Francie a do vlasti svých rodičů létá jen na mezistátní zápasy.

Radost má i z úspěchu dalších afrických zemí. „Minule bylo v semifinále Maroko. Teď může snít dalších devět týmů. To, co africký fotbal čeká, je skvělé.“

Devět z deseti africký účastníků prošlo do play off. Kongo a Alžírsko jako poslední v neděli nad ránem středoevropského času.

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