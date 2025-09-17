Youssoupha Mbodji, nový objev z Edenu.
Je mu 21 let, před měsícem dorazil za 30 milionů z druholigové Jihlavy, kde zvládl jen šest zápasů, a za Slavii až dosud odehrál jedinou minutu v závěru sobotního ligového klání s Karvinou (3:1).
A teď dal dva góly rovnou při premiéře v Lize mistrů!
Slavia proti norskému Bodö/Glimt sahala po první výhře v nejslavnější pohárové soutěži od září 2007.
Díky Mbodjimu. A také díky brankáři Staňkovi, který zkraje druhého poločasu zneškodnil penaltu právě po nedovoleném zákroku senegalského nováčka.
Ten si užíval úchvatné ovace při střídání v 77. minutě, kdy slávisté ještě vedli o dvě branky. Kvůli neproměněným šancím a kolapsu v závěru však náskok ztratili a berou jen bod za remízu 2:2.
Mbodjiho nečekané i divoké entrée by to však zastínit nemělo.
Když po třiadvaceti minutách příkladně zavřel zadní tyč a zblízka dorazil do brány křížnou přihrávku Provoda, ožily vzpomínky na jeho předchůdce.
Nejen proto, že Mbodji svou premiérovou trefu slavil vlastně úplně stejně jako tenkrát Diouf. Vzpomínáte?
V únoru 2024 se při debutu v základní sestavě trefil také. Nebylo to v Lize mistrů, ale v Karviné. Na levou stranu dostal přihrávku do běhu, okamžitě se podíval, jak vybíhá brankář a z druhého doteku podél jeho padajícího těla se trefil elegantně i precizně.
Pak se otočil a pelášil ke střídačce, kde v rozjuchaném hloučku hledal trenéra Trpišovského.
Tak jako ve středu večer Mbodji.
Ten ve druhém poločase gólovou akci ještě jednou zopakoval. Opět pokračoval v pohybu, opět dostihl přihrávku Provoda, opět vstřelil gól, po němž se pod severní tribunou, tou nejhlasitější na stadionu, sklouzl po kolenou.
Těžko říct, jestli trenér Jindřich Trpišovský někdy riskoval víc.
Mbodji má za sebou na profiúrovni pouhých šest zápasů za Jihlavu, kam dorazil během jara z francouzského Évianu. Naposledy hrál v základní sestavě 16. srpna při bezgólové remíze s Opavou.
A teď tohle.
„Je klidný s míčem, dobře se rozhoduje. Sám ví, že Slavia je pro něj velký skok, ale věřím, že ho zvládne,“ věštil mu Trpišovský.
Mbodji měl štěstí v úvodu duelu, kdy zaváhal ve vlastním vápně, míč mu odskočil od kopačky a proti Evjenově tutovce se blýskl Staněk. Slávistický gólman pak nováčka podržel i ve druhém poločase, kdy chytil penaltu Hoghovi.
Mladý Senegalec taky dostal žlutou kartu a v některých pasážích byl jeho výkon poněkud syrový. Ale copak mu to lze vyčítat? Když už se zdálo, že je fyzicky na dně a musí urychleně ze hřiště, naposledy nastartoval motory a do gólu dohrál povedenou akci před bránou soupeře.
Slavia ho na poslední chvíli dopsala na pohárovou soupisku, třeba i na úkor Zmrzlého, stabilního ligového plejera.
„Youssoupha je typ hráče, které máme ve Slavii rádi. Dynamika, akcelerace, fotbalovost,“ vypočítával trenér Trpišovský a přidal prognózu: „Do budoucna pro nás bude mít určitě velký přínos. Otázka je, kdy unese mistrovské zápasy a tlak na výsledek, který je ve Slavii samozřejmostí.“
Unesl. Alespoň zatím.
V Česku je od jara, byť soutěžní zápasy mohl hrát až od července, kdy Jihlava oficiálně vyřídila jeho přestup z francouzského Évian, což je tým z tamní páté nejvyšší soutěže, kterým prošel třeba i Abdallah Sima.
„Věděli jsme od začátku, že má předpoklady na to, aby se o něj zajímaly kluby z první ligy, ale počítali jsme s nabídkami až tak v zimní pauze,“ přiznal jihlavský kouč Marek Jarolím.
Nikdo nečekal, že mladého Senegalce ztratí po šesti zápasech.
„Místo zápasů jsme mu naplánovali další tréninky, aby si připadal využitý,“ pokračoval Jarolím. „Zadaptoval se, byl spolehlivý a výborný nejen herně, ale i charakterově. Mezi kluky okamžitě zapadl.“
Ale že v polovině září nastoupí v základní sestavě v Lize mistrů? Blázníte?!
„Hrozná výhoda byla, že na jeho prvním zápase byl jeden z našich skautů. Hned nám přišlo info, že vypadá fakt zajímavě,“ vykládal během léta Trpišovský. „Hodně jsme ho nakoukávali. Tím, že hrajeme jednou za týden, na to byl čas.“
Jak vidno, vyplatilo se!