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Skvělý vstup mladíků Slavie do Youth League. Výhru nad Lens řídil Potměšil

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  16:59aktualizováno  16:59
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Slávista Petr Potměšil v zápase proti Bodö/Glimt. | foto: Profimedia.cz

Fotbalisté Slavie do 19 let vstoupili do Youth League domácím vítězstvím 2:1 nad Lens. Obě branky Pražanů dal v Radotíně Petr Potměšil. Další zápas v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají červenobílí 13. října v Baku proti Sabahu.

Dorostenci Slavie byli před utkáním s Lens kurzovým favoritem a roli potvrdili. Ve 27. minutě po centru z pravé strany dotlačil míč do sítě Potměšil a krátce po změně stran přidal osmnáctiletý útočník po brejku pojistku. Francouzský celek v 80. minutě po hrubé chybě gólmana Suchého při rozehrávce snížil, ale vyrovnat už nedokázal.

Ligová fáze Youth League kopíruje Ligy mistrů. Hraje se rovněž systémem s 36 kluby v jedné tabulce, na rozdíl od prestižní soutěže pro A-týmy má ale jen šest místo osmi kol. Do vyřazovacích bojů postoupí prvních 22 celků.

Mladí slávisté hrají ligovou fázi Youth League podruhé za sebou díky účasti svých starších kolegů v elitní soutěži. V minulé sezoně obsadili v tabulce 20. místo a těsně prošli do vyřazovací části, v níž hned na úvod vypadli s Benficou Lisabon.

Youth League se v této sezoně zúčastní i Hradec Králové, který coby český dorostenecký šampion bude hrát druhou větev soutěže – mistrovskou část. Úvodní soupeř Hradce vzejde z duelu mezi maltskou Vallettou a albánským Partizani. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.

1. kolo Youth League pro fotbalisty do 19 let

Slavia Praha - RC Lens 2:1 (1:0)
Branky: 27. a 55. Potměšil - 80. Seddik

Sestava Slavie: Suchý - Palaščák (83. Fuksa), Barčot, Solarte - Szywala (46. Kratochvíl), Rajnoha (73. Frolík), Belžík, Savovič (73. Cedergren), Kolísek - Kotrba, Potměšil (65. Mašek). Trenér: Titěra

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