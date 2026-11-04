„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Vzniklo obří pietní místo u stadionu Heliodora Rodrígueze Lópeze, kde se tragédie odehrála. Místo sobotního duelu v Granadě se chystá poslední rozloučení s třicetiletým útočníkem.
Minuta ticha předcházela duelům Ligy mistrů. Do pátku se ve Španělsku pozastavily fotbalové soutěže a zvažuje se ještě delší truchlení.
Kromě nekonečného smutku se mezitím řeší, co bude s gólmanem Jesusem Owonem, který srážku s fatálními následky způsobil.
„Běhá mi z toho mráz po zádech, když si uvědomím, že jsem podobných soubojů zažil v kariéře desítky. A vždy dopadly bez vážnějších zranění,“ říká bývalý ligový gólman Jakub Diviš.
Owono po bezohledném sestřelu rozběhnutého soka okamžitě viděl červenou kartu. Bez náznaku lítosti mizel ze hřiště, než pochopil, že je zle. Víc než zle.
Na internetu se hned množily názory diskutérů, že Owono patří za mříže. „Skutečnost, že došlo k vážnému zranění, nebo dokonce úmrtí, ještě neznamená, že se druhý hráč dopustil trestného činu,“ říká Zdeněk Tomíček – sportovní právník a zakladatel mezinárodní advokátní kanceláře CEE Attorneys. „Stále jde spíš o výjimečné případy, ale i v Česku se řešilo několik sportovních úrazů v trestním řízení.“
Ve světě existují případy, kdy faulovaný vysoudil v civilním procesu vysoké odškodné. V roce 2009 třeba někdejší anglický talent Ben Collett dostal po vleklém sporu za zhacenou kariéru po brutálním zákroku 4,3 milionu liber. Úmrtí představuje ale bezprecedentní stav.
Nadávky říznuté rasismem
Gólman Andorry reprezentuje Rovníkovou Guineu. Ve Španělsku žije od osmi let a podle deníku El País ho bývalí spoluhráči popisují jako pracovitého a pokorného mládence. Teď ho zná celý fotbalový svět.
Už v pondělí na stadionu Owono slyšel, že je vrah. Sesypal se. Ještě předtím stihl vzkázat rodině pozůstalých, že se chce s ní osobně spojit. Zrušil si profily na sociálních sítích, jelikož tam se nadávky mísily s rasistickými výlevy.
Až ve středu vpodvečer se poprvé veřejně ozval. „Tohle jsou nejtěžší dny mého života. Těžko se mi hledají ta slova a je pro mě velmi těžké vstřebat vše, co se stalo. Cítím obrovskou bolest ze ztráty Jesúse. Myslím na něj, jeho rodinu a všechny lidi, kteří ho milovali,“ uvedl v prohlášení.
„Vím, že bude mnoho věcí k řešení. A já budu čelit všemu, co přijde, s veškerou úctou.“
Dobře ví, co může nastat. Owono bude sledovat, zda se na tragický střet zaměří vyšetřovatelé, soudy a právníci.
Světové agentury informovaly, že kauzu řeší španělská policie. Státní zastupitelství zase nejspíš vyčká na zdůvodnění a postih disciplinárky. Owonovi u ní hrozí distanc mezi čtyřmi až dvanácti zápasy. Tamní média upozorňují, že i potom bude pro žalobce obtížné zahájit trestní řízení. V rozhlasovém pořadu El Partidazo de Cope profesor trestního práva Emilio Cortés přibližoval, že šlo o bezohledný, nikoli úmyslný čin.
Gólmana nelze podezřívat, že v nastavení druhé půle vlétl do souboje, aby soupeře zmrzačil. Koneckonců i Diviš tvrdí: „Nedovedu si představit vesmír, ve kterém jde brankář do podobné situace s tím, že míč odkopne a ještě soupeři naloží.“
Na druhou stranu Owono není pouhá oběť. V pětadvaceti je dost zkušený, aby věděl, že divokým vyběhnutím může způsobit nepříjemnost. Cortés také připomíná, že ve Španělsku neexistuje speciální sportovní právo, ale jen obecnější zákon rozlišující usmrcení z hrubé či méně závažné nedbalosti. V prvním případě hrozí vězení do čtyř let, ve druhé se trest pohybuje mezi třemi až osmnácti měsíci.
„Každý hráč si musí být vědom, že fotbal je kontaktní sport, kde při běžném průběhu může dojít ke zranění. Je to ostatně součástí právní teorie, kdy souhlas s přípustným rizikem se u sportovců presumuje,“ oznamuje Tomíček. „Až při překročení určité hranice může vzniknout právní odpovědnost.“
A překročil ji z právního pohledu africký gólman?
Jednalo se o hrůzostrašný zákrok vyplývající ze hry, nikoli například úmyslné napadení mimo ni, což by viníkovi uškodilo. Třeba skotský raubíř Duncan Ferguson si v polovině 90. let za hlavičku soupeři do obličeje odseděl 44 dní v kriminále.
U Owona se zápasové okolnosti liší. „Odmalička se učí, že brankář má být odvážný, ale zároveň se musí chránit. Tělo musí být zpevněné. Koleno při výskoku představuje před tělem nárazník, společně s vytrčenými lokty tvoří určitou deformační zónu,“ líčí Diviš. „Tady jsem ale neviděl žádné svinstvo nebo část těla v nepřirozené poloze.“
Dopad Owonova činu však zůstal tragický. „Celý život bude žít s tím, že při nějakém stupidním fotbale někomu vzal manžela, tátu a kamaráda,“ dodává Diviš.