Zabystřanovi poslední super-G v sezoně nevyšel, v Kvitfjellu opět kraloval Paris

Šestatřicetiletý závodník předvedl totožný double v norském středisku i loni v březnu a také před sedmi lety. Celkem Paris v Kvitfjellu vybojoval rekordních osm vítězství. Své 26. prvenství ve Světovém poháru získal s náskokem sedmi setin sekundy před Vincentem Kriechmayrem, třetí byl další Rakušan Raphael Haaser.
„Překvapilo mě to,“ řekl Paris. „Když jsem v cíli viděl zelenou, musel jsem se dvakrát podívat, protože jsem tomu nemohl uvěřit,“ prohlásil.
Zabystřan, který v prosinci senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně, dnes ztratil na vítěze 2,31 sekundy a zaznamenal druhý nejhorší výsledek v této disciplíně v sezoně. Osmadvacetiletý český reprezentant porazil jen Kanaďana Jamese Crawforda a juniorského mistra světa Francouze Victora Haghighata. Dvanáctým místem v konečném pořadí Zabystřan přesto výrazně vylepšil dosavadní maximum.
Poslední závod v ročníku nevyšel ani vítězi Světového poháru a hodnocení super-G Marcu Odermattovi. Hvězdný Švýcar skončil devatenáctý s téměř dvousekundovým mankem na Parise.
„Mám smíšené pocity. Štve mě, že jsem jel tak neuvěřitelně špatně. Byl to nejhorší závod za posledních pět nebo šest let. Nezvládl jsem ani jeden oblouk,“ zlobil se na sebe Odermatt. „Končit takhle sezonu není příjemné. Po závodě pracují emoce, takže by bylo fajn skončit na stupních vítězů, abych si mohl ten glóbus pořádně užít. Ráno mi přišlo, že necítím žádné napětí a motivaci. To jsem ještě nikdy nezažil. Čekal jsem, že na startu se to zase dostaví. Dneska jsem se hledal. Glóbus mám proto, že ostatní chybovali. Neměl jsem pocit, že bych bych v super-G dlouhodobě nejlepší,“ uvedl švýcarský lyžař, který v sezoně vyhrál devět pohárových závodů.
Finále SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) - super-G:
Muži: 1. Paris (It.) 1:26,81, 2. Kriechmayr -0,07, 3. Haaser (oba Rak.) -0,38, 4. Monney (Švýc.) -0,66, 5. Franzoni (It.) -0,86, 6. Rogentin (Švýc.) -0,93, ...24. Zabystřan (ČR) -2,31.